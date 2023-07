¿Por qué señalan a Credit Suisse como cómplice de evasión de impuestos? 1:11

(CNN) -- Algunas de las mayores empresas de preparación de impuestos de Estados Unidos han compartido durante años datos financieros confidenciales de los estadounidenses con titanes de la tecnología como Meta y Google, en una posible violación de la ley federal, datos que en algunos casos se utilizaron indebidamente para publicidad dirigida, según una investigación del Congreso que ha durado siete meses.

El informe pone de relieve lo que los expertos jurídicos describieron a CNN como un "incendio de cinco alarmas" para la privacidad de los contribuyentes que podría dar lugar a demandas gubernamentales y privadas, sanciones penales o incluso un "golpe mortal" para algunos gigantes del sector implicados en la investigación, como TaxSlayer, H&R Block y TaxAct.

Según el informe del Congreso analizado por CNN, las tres empresas de preparación de impuestos enviaron presuntamente decenas de millones de datos personales de estadounidenses a la industria tecnológica sin su consentimiento ni la debida información.

Más allá de los datos personales ordinarios, como nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, la lista de información compartida también incluía datos de los contribuyentes: detalles sobre el estado civil de las personas, los ingresos brutos ajustados, el tamaño de sus reembolsos de impuestos e incluso información sobre los campos de texto y los botones en los que hicieron clic al rellenar sus formularios de impuestos, lo que podría revelar qué exenciones fiscales pueden haber reclamado o qué programas gubernamentales utilizan, según el informe.

El informe, que se basó en entrevistas en el Congreso y testimonios escritos de Meta, Google y las empresas de preparación de impuestos, también descubrió que todos los contribuyentes que utilizaron el servicio IRS Free File de TaxAct mientras el seguimiento estaba activado habrían compartido su información con las empresas tecnológicas. Algunas de las empresas de preparación de impuestos aún no saben si los datos que compartieron siguen en manos de las plataformas tecnológicas, según el informe.

"En una escala del 1 al 10, esto es un 15", dijo David Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown y exjefe de protección de los consumidores en la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), el principal organismo de vigilancia de la privacidad del país. "Es la mayor violación de la privacidad que he visto, aparte de la explotación de menores. Esto es un incendio de cinco alarmas, si lo que sabemos hasta ahora es cierto".

También es un ejemplo, dijo Vladeck, de por qué Estados Unidos necesita una legislación federal que garantice a todos los estadounidenses el derecho básico a la privacidad de los datos, una cuestión que lleva años paralizada en el Congreso a pesar de que los datos electrónicos se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de la economía mundial.

Las conclusiones del Congreso representan las más recientes denuncias de irregularidades que afectan al asediado sector de la preparación de impuestos, después de que el año pasado un informe del medio de periodismo de investigación The Markup pusiera de relieve la práctica del rastreo.

El demoledor informe de este miércoles se suma a esas revelaciones anteriores al identificar una categoría de datos que hasta ahora no se había denunciado y que supuestamente se recopilaba y compartía: los títulos de las páginas web de los programas fiscales en línea que pueden revelar a qué formularios de impuestos han accedido los usuarios, dijo un asesor de la senadora demócrata Elizabeth Warren, que ayudó a dirigir la investigación del Congreso. Por ejemplo, los contribuyentes que introdujeron información sobre sus contribuciones de ahorro para la universidad o ingresos por alquiler pueden haberlo hecho en páginas web con títulos que reflejen esa información, que luego habría sido compartida con las empresas de tecnología, dijo el ayudante.

Durante la investigación, Meta dijo a los investigadores que utilizaba los datos de los contribuyentes que recibía para dirigir anuncios de terceros a los usuarios de su plataforma y para entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial, según el informe. El asesor de Warren dijo a CNN que no estaba claro si Meta sabía que estaba utilizando indebidamente los datos de los contribuyentes en ese momento. Un portavoz de Meta dijo que la compañía instruye a sus socios a no utilizar sus herramientas para compartir información sensible y que los sistemas de Meta están "diseñados para filtrar los datos potencialmente sensibles que es capaz de detectar".

La tecnología detrás de la recopilación de datos, conocida como píxel de seguimiento, se utiliza habitualmente en todo internet. Los píxeles de seguimiento, un pequeño fragmento de código que los propietarios de sitios web pueden insertar en ellos, recopilan información que puede ayudar a las empresas, incluidas Meta y Google, entre otras, a comprender el comportamiento o los intereses de los visitantes del sitio web.

Gracias a la tecnología de rastreo utilizada por TaxAct, TaxSlayer y H&R Block, "todos y cada uno de los contribuyentes que utilizaron sus sitios web para presentar sus declaraciones de impuestos podrían haber compartido al menos algunos de sus datos", señala el informe.

Según el documento, las empresas de preparación de impuestos en el centro de la investigación dijeron a los legisladores que los datos recogidos habían sido codificados para ayudar a proteger la privacidad. Pero el informe también dice que algunas de las propias empresas de preparación de impuestos no eran plenamente conscientes de la cantidad de información que estaba siendo expuesta a las plataformas tecnológicas, y el informe cita investigaciones anteriores de la FTC que concluyen que incluso los datos "anónimos" pueden ser fácilmente manipulados para identificar a una persona.

El uso de los píxeles en el contexto de los contribuyentes dio lugar a un intercambio "imprudente" de datos legalmente protegidos que podría poner en peligro a los contribuyentes, según el informe elaborado por Warren y sus colegas demócratas, los senadores Ron Wyden, Richard Blumenthal, Tammy Duckworth y Sheldon Whitehouse; el senador Bernie Sanders, independiente que coincide con los demócratas; y la representante demócrata Katie Porter.

La FTC, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglás en inglés) "deberían investigar a fondo este asunto y procesar a cualquier empresa o individuo que haya violado la ley", escribieron los legisladores en una carta fechada este martes y dirigida a las agencias y obtenida por CNN. La FTC y el DOJ declinaron hacer comentarios; el IRS y la TIGTA no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, H&R Block dijo que se toma la privacidad del cliente "muy en serio, y hemos tomado medidas para evitar el intercambio de información a través de píxeles". El informe del miércoles dijo que H&R Block había testificado el uso de la tecnología de seguimiento durante "al menos un par de años".

TaxAct y TaxSlayer no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. El informe dijo que TaxAct había estado usando las herramientas de Meta desde 2018 y las de Google desde aproximadamente 2014, mientras que TaxSlayer comenzó a usar las herramientas de Meta en 2018 y las de Google en 2011. La investigación encontró que las tres compañías de preparación de impuestos habían interrumpido su uso del píxel de Meta después del informe de The Markup en noviembre pasado.

Intuit, el fabricante de TurboTax, recibió una carta de investigación inicial de los legisladores en diciembre, pero no fue un foco del informe del miércoles porque la compañía no utilizó píxeles de seguimiento en la misma medida, según la investigación.

Las empresas de preparación de impuestos se han enfrentado a un creciente escrutinio en los últimos años en medio de informes de que muchas han recurrido a la recopilación de datos como modelo de negocio y que las más grandes de ellas han gastado millones en presionar contra la legislación que podría facilitar a los estadounidenses la presentación de sus declaraciones de impuestos. Según un informe del IRS de este año, el 72% de los estadounidenses estarían interesados en utilizar un servicio gratuito de declaración electrónica de impuestos si lo ofreciera la agencia como alternativa a los servicios privados de declaración en línea. El IRS planea lanzar una versión piloto de ese servicio a un número limitado de contribuyentes en la temporada de presentación de impuestos de 2024.

Google dijo a CNN que prohíbe a los clientes empresariales subir a su plataforma datos sensibles que puedan ser rastreados hasta una persona. "Tenemos políticas estrictas y características técnicas que prohíben a los clientes de Google Analytics recopilar datos que podrían utilizarse para identificar a una persona", dijo un portavoz de Google. "Los propietarios de los sitios -no Google- tienen el control de la información que recopilan y deben informar a sus usuarios de cómo se utilizará. Además, Google tiene políticas estrictas contra la publicidad dirigida a personas basada en información sensible".

El informe del miércoles se centra en mayor medida en el uso de los datos de los contribuyentes por parte de Meta, según explicó el asesor de Warren a CNN, porque Google no parecía haber utilizado la información para sus propios fines comerciales de forma tan abierta como Meta y la investigación no pudo determinar completamente si Google podría haber utilizado los datos para otras aplicaciones.

No obstante, las acusaciones podrían crear un gran riesgo legal tanto para las empresas tecnológicas como para las empresas de preparación de impuestos, según los expertos legales en materia fiscal y de privacidad.

Según Steven Rosenthal, investigador del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings, las empresas de preparación de impuestos podrían enfrentarse a multas multimillonarias en virtud de la legislación fiscal estadounidense si el gobierno federal decide demandarlas. Además, el gobierno de Estados Unidos podría solicitar sanciones penales.

"El alcance de la 'información del contribuyente' es amplio por diseño", dijo Rosenthal, añadiendo que las empresas de preparación de impuestos pueden ser demandadas por filtrar esa información "a sabiendas" o "imprudentemente". "Las empresas no deberían compartirla de forma que un tercero pudiera obtenerla".

En teoría, dijo, el código tributario también permite a los contribuyentes individuales el derecho a presentar demandas privadas contra las empresas de preparación de impuestos. Pero la mayoría de esas empresas, si no todas, exigen a los clientes que se sometan a un arbitraje obligatorio que, en realidad, podría dificultar la presentación de una demanda privada, dijo el asesor de Warren.

Aparte del código fiscal, tanto los gigantes tecnológicos como las empresas de preparación de impuestos también podrían enfrentarse a la responsabilidad civil de la FTC -que puede vigilar las violaciones de datos y hacer que las empresas rindan cuentas por sus compromisos con la privacidad del usuario- y potencialmente de los gobiernos estatales que tienen sus propias leyes de privacidad en los libros, dijo Vladeck.

Según la solidez de las acusaciones, las empresas de preparación de impuestos podrían verse obligadas rápidamente a llegar a un acuerdo vinculante, dijo un antiguo funcionario de la FTC que pidió el anonimato para poder hablar con más libertad.

"Si los hechos son realmente sólidos, estas empresas probablemente preferirían llegar a un acuerdo antes que acudir a los tribunales. Esto es muy embarazoso. Podría ser un golpe mortal para las empresas de preparación de impuestos", dijo el exfuncionario.