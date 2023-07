Así fue como Barbie hizo su sorprendente regreso al mercado

¿Cómo nació "Barbie"? Aquí los datos que tal vez no sabías 1:25

(CNN) -- Puede que el nombre "Barbara Millicent Roberts" no te suene, pero di su apodo, Barbie", y seguramente gente de todas las generaciones la conocerá. Barbie, creada por Mattel en 1959, no parece tener más de 19 años.

Y ahora cobra nueva vida en la película "Barbie", distribuida por Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN. La película, que se estrena el 20 de julio, y es protagonizada por Margot Robbie, permite a Barbie cuestionar su propia realidad. Algo que los consumidores llevan décadas haciendo.

"Allá por 2014 y 2015, tocamos fondo y fue un momento para reflexionar en el contexto de: '¿Por qué Barbie perdió relevancia?", dijo Ricard Dickson, presidente y director de Operaciones de Mattel. "No reflejaba el aspecto físico del mundo que nos rodea. Así que pusimos rumbo a una verdadera transformación de la marca con un manual de estrategias en torno a reavivar nuestro propósito".

Mattel tardó en diversificar Barbie y sus amigos. Como resultado, las ventas de Mattel empezaron a caer en 2014. Pero durante la pandemia, Barbie experimentó un resurgimiento a medida que los padres buscaban formas de mantener a los niños ocupados en casa. En el primer trimestre de este año, las ventas de Mattel cayeron un 22 % con respecto al primer trimestre del año pasado, debido principalmente a los descensos de ventas en las muñecas Barbie y Enchantimals y en los productos de mercadeo.

"Ha disminuido mucho esa diferenciación y relevancia que mantienen a una marca fresca y en el primer plano desde el punto de vista de la compra. Y cuando eso ocurre, las marcas se cansan", afirmó Katie Mancini, directora general de Landor & Fitch, una agencia de branding, estrategia y diseño.

Ahora Barbie y sus amigas tienen muchos tonos de piel y formas diferentes. Mattel fabrica Barbies en silla de ruedas y muñecos Ken con vitiligo.

Mattel espera que la nueva película, que tardó cuatro años y medio en producirse, dé a la marca y a Barbie el impulso que buscan.

Puede que ya esté ocurriendo. Los cines AMC informan de que han vendido más de 20.000 entradas en preventa para "Barbie" y la nueva película "Oppenheimer". Y en HomBom Toys de Nueva York, las entradas para la "Barbie" de cine se han agotado.

"Creo que tenía 24 [boletos]", dice Ilene Gayer, propietaria de HomBom Toys. "Se agotaron en 48 horas".

Pero puede que ni siquiera una nueva película sea suficiente para despertar la nostalgia por Barbie.

"No me gustaría que mis nietas crecieran y fueran como Barbie", dijo Patty Steffen, de Fort Wayne, Indiana, quien jugaba con Barbies cuando era niña. "No sé cuánto ha evolucionado: ¿tiene ahora un título universitario?".

Ha existido más que Barbie

Carol Sanger es demasiado mayor para haber jugado con Barbie de niña, pero podría decirse que ha pasado más tiempo con Barbie que nadie.

Sanger se convirtió en diseñadora de ropa para Barbie en 1963. Pasó 53 años transformando el aspecto de Barbie a lo largo de los años.

"Llegué a considerarla mi musa. Pensaba que todas las niñas que jugaban con una muñeca Barbie eran mis hijas. Así que déjenme decirles que tengo una gran familia. Y me encanta", afirma Sanger, de 90 años, rodeada de Barbies en su casa de Los Ángeles.

Sanger dice que Barbie tuvo más éxito en unos años que en otros y que a menudo era difícil mantenerse al día. Pero afirma que Barbie siempre ha sido una marca estable.

"Barbie fue el motor de Mattel durante muchos años", afirma.

Sanger fue muy influyente en Mattel. La empresa creó una Barbie en su honor. Y todavía tiene la "Barbie nº 1" en su comedor. Dice que tiene previsto ver la nueva película con su Barbie Club, vestida de rosa, por supuesto. Está encantada de ver a Barbie salir de Barbie Land y de sus tacones, una señal de que Barbie puede estar adaptándose a los nuevos tiempos.

"El nuevo público es Barbie-corazón rosa. Y eso ha introducido mucha diversión y creo que ha introducido en el mundo de Barbie a gente que no había estado allí antes", dijo Sanger.