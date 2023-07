Mira el discurso de Biden tras anunciar que buscará la reelección 11:19

(CNN) -- El presidente Joe Biden recaudó US$ 72 millones para su reelección y para el Partido Demócrata en el primer trimestre desde que lanzó su candidatura a la reelección en abril, según anunció su campaña este viernes.



Esta cifra podría ayudar a disipar algunas dudas sobre la capacidad del mandatario para recaudar fondos en su segundo mandato. Su campaña presumió de una contribución promedio de US$ 39 de casi 400.000 donantes y dijo que el 97% de todas las donaciones fueron inferiores a US$ 200.

La campaña de Biden, que aún no ha abierto una sede y mantiene un personal reducido desde hace varios meses, también presumía de un considerable arcón de guerra, con US$ 77 millones en efectivo al 30 de junio, al final del trimestre.

Aunque la recaudación de fondos del presidente es superior a la de cualquier otro aspirante a la presidencia en 2024, no alcanza el récord de US$ 86 millones recaudados en 2011 por el presidente Barack Obama para su campaña de reelección y el Comité Nacional Demócrata en su primer trimestre de recaudación de fondos tras lanzar su candidatura para el segundo mandato.

La campaña de Obama también contó con 158.000 donantes individuales más en ese trimestre que el total declarado por Biden. Los límites de contribución de los donantes eran más bajos en el ciclo de 2012 que ahora: los donantes individuales podían dar un máximo de US$ 2.500 a la campaña de Obama cuando se presentó a un segundo mandato. Este ciclo, el límite individual es de US$ 3.300. La disparidad en las contribuciones máximas entre los dos ciclos es aún mayor si se suma la contribución máxima permitida a los comités conjuntos de recaudación de fondos.

Obama lanzó su campaña tres semanas antes en el segundo trimestre de 2011 que Biden este año y, como resultado, los responsables de la campaña de Biden señalaron que recaudaron más por día que la campaña de Obama en ese trimestre.

En respuesta a las preguntas sobre el menor número de donantes individuales de Biden en comparación con el primer trimestre de recaudación de fondos para la reelección de Obama, los responsables de la campaña de Biden apuntaron a un clima político "muy diferente" que ha hecho que la recaudación de fondos de base sea más difícil en general este año, con la fatiga política que se ha instalado tanto en la derecha como en la izquierda.

Aún así, los responsables de la campaña dijeron que había signos de entusiasmo, añadiendo que el 30% de los donantes de la campaña este último trimestre no habían donado previamente a la campaña de Biden para 2020.

Un sorteo para conocer al presidente fue especialmente exitoso, recaudando casi US$ 2 millones, dijeron los responsables de la campaña. Y la mercancía de la campaña que abrazó el meme "Dark Brandon" impulsó más de la mitad de los ingresos de la tienda de la campaña, según los funcionarios.

Los responsables de la campaña de Biden se negaron a revelar el desglose entre los fondos recaudados para la campaña y los recaudados para el Comité Nacional Demócrata y los partidos estatales que participan en la operación conjunta de recaudación de fondos de Biden, señalando que la campaña de Biden está muy integrada con esas entidades como parte de sus estrategias. Ese desglose estará disponible cuando la campaña presente su informe ante la Comisión Federal Electoral antes de la fecha límite del sábado.

En otro punto de comparación, en 2019, el presidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano recaudaron en conjunto US$ 105 millones en el segundo trimestre, aunque la operación de reelección de Trump llevaba ya más de dos años en marcha en ese momento.

"No olvidemos los meses de bombo y platillo sobre la 'Estrella de la Muerte' del entonces presidente Trump que su equipo pasó construyendo todo 2019, que se vino completamente abajo en el verano de 2020 mientras que la alianza rebelde de la campaña de Biden los superó y luego continuó batiendo récords de recaudación de fondos hasta el día de las elecciones", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, en respuesta a la comparación. "La campaña de Trump para 2024 informó la semana pasada de que el comité conjunto de recaudación de fondos del expresidente había recaudado más de US$ 35 millones en el segundo trimestre del año. Trump lanzó su campaña de regreso a la Casa Blanca en noviembre. La campaña de su principal rival por la nominación del Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que había recaudado US$ 20 millones hasta el 30 de junio en las seis semanas transcurridas desde que anunció su candidatura a finales de mayo.

La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, alabó los últimos totales de recaudación de fondos como prueba del "increíble entusiasmo" por la agenda y la campaña del presidente.

"Hemos registrado un entusiasmo increíble por el programa del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, incluido su compromiso de restaurar la democracia, luchar por más libertades y hacer crecer la economía mediante el crecimiento de la clase media. Mientras que los republicanos están quemando recursos en unas primarias divisivas centradas en quién puede adoptar las posiciones más extremas, estamos superando significativamente la recaudación de cada uno de ellos, porque la fuerza de nuestro equipo son nuestros partidarios de base", dijo Chávez en un comunicado.

-- Jeff Zeleny contribuyó con este reportaje.