Ford baja el precio de su camioneta eléctrica F-150 Lightning unos US$ 10.000

Así es la nueva camioneta eléctrica Ford F-150

(CNN) -- Ford anunció este lunes que reducirá significativamente los precios de su camioneta eléctrica F-150 Lightning.

Desde el lanzamiento del F-150 Lightning a mediados de 2021, el fabricante de automóviles incrementó los precios varias veces, citando entre los motivos "aumentos significativos en los costos de materiales" para componentes clave de la batería del vehículo eléctrico como el litio, el cobalto y el níquel. Y Ford no es el único. Tesla también tuvo que subir los precios de varios de sus modelos.

Pero la empresa de investigación automotriz Kelley Blue Book estima que los precios de los nuevos vehículos eléctricos alcanzaron su punto máximo el año pasado y que están disminuyendo de manera lenta pero constante desde fines de 2022, gracias en parte a los incentivos fiscales federales y a la disminución de los precios del litio.

Ford está recortando el costo del modelo base, el Pro, en unos US$ 10.000, hasta poco menos de US$ 50.000, pero aún por encima del precio inicial de US$ 40.000. El Platinum Extended Range, su modelo más caro, bajó más de US$ 6.000 hasta los US$ 92.000. Los precios de todos los modelos bajaron en un promedio de alrededor de US$ 8.000.

Ford dijo que los recortes se deben a “una mayor capacidad de la planta, un trabajo continuo para escalar la producción y mejorar los costos de las materias primas de las baterías”. La compañía agregó que una de sus plantas de ensamblaje de vehículos en Michigan está experimentando actualizaciones finales para triplicar su producción a partir de este otoño.

“Seguimos trabajando en segundo plano para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad con el objetivo de bajar los precios para nuestros clientes y acortar los tiempos de espera para su nuevo F-150 Lightning”, dijo Marin Gjaja, director de atención al cliente de Ford Model e, el parte de la compañía que se enfoca en vehículos eléctricos, en un comunicado.

Estos modelos también son elegibles para un crédito fiscal de hasta US$ 7.500 en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, según Ford. Los clientes pueden esperar que estos autos más baratos estén disponibles a partir de octubre.