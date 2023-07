Alcaraz, campeón de Wimbledon tras vencer a Djokovic en 5 sets 0:50

(CNN) -- Durante años, las llamadas estrellas de la "nueva generación" del tenis han intentado, sin conseguirlo desbancar a los "tres grandes" de este deporte: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Entre Andy Murray y Stan Wawrinka, que ganaron Grand Slams consecutivos —Wimbledon y el US Open— en 2016 y la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open 2022, solo Daniil Medvedev ganó un título de Grand Slam, el US Open 2021, en el que uno de los "Tres Grandes" fue derrotado durante el torneo.

Muchos de los jugadores que en su día fueron propuestos para ocupar el puesto de uno de los hombres más importantes del tenis llegaron y se fueron, mientras que otros siguen llamando a la puerta.

Pero del mismo modo que la victoria de Federer sobre Pete Sampras en la cuarta ronda de Wimbledon en 2001 marcó el paso de la antorcha a una nueva era, la victoria de Carlos Alcaraz sobre Djokovic en la final de este domingo podría anunciar por fin la mayoría de edad de la próxima generación.

Y una década después de su última derrota en la pista central de Wimbledon, el hecho de que Djokovic haya roto su aura de invencibilidad también podría ayudar a que emerjan las jóvenes estrellas del tenis, dijo Alcaraz.

publicidad

"Lo hice por mí, no por la próxima generación de tenistas, sinceramente", dijo Alcaraz a la prensa tras la final. "Fue fantástico. Ganar a Novak en su mejor momento, en esta etapa, hacer historia, ser el tipo que le gana después de 10 años invicto en esa pista, es increíble para mí".

"Es algo que nunca olvidaré, eso seguro. También es fantástico para la nueva generación, creo que verme ganarle y hacerles creer que son capaces de hacerlo. Es genial para mí y creo que también para los jugadores jóvenes".

No es que Djokovic vaya a irse a ninguna parte a corto plazo.

Aunque Alcaraz fue un merecido ganador, Djokovic ha demostrado en las dos últimas semanas que sigue siendo capaz de jugar el mejor tenis de su carrera, y eso a los 36 años.

Como dijo el serbio tras su victoria en semifinales: "36 son los nuevos 26", y parece que Djokovic aún tiene cuerda para rato.

Ahora, sin embargo, por fin hay un jugador que parece capaz de detenerle y que no se llama Federer o Nadal.

¿Una mezcla de Roger, Rafa y Novak?

Aunque es difícil señalar un momento decisivo en una epopeya de cinco sets y casi cinco horas que decidió el resultado del partido, el agotador juego de servicio de 26 minutos de Djokovic en el tercer set, que finalmente ganó Alcaraz, fue sin duda una fase crucial de la final.

Hubo 32 puntos en total —tantos como en todo el primer set—, 13 deuces y siete puntos de ruptura antes de que Alcaraz se impusiera finalmente con dos rupturas de saque a favor. El español acabó llevándose el tercer set por 6-1.

En cualquier otro día, contra cualquier otro jugador, parece difícil imaginar que Djokovic hubiera perdido ese partido, que se convirtió tanto en una batalla mental como física.

Pero Alcaraz es diferente. Djokovic reconoció la notable "resistencia mental" de su rival para un jugador de apenas 20 años.

Desde que Alcaraz irrumpió en escena, se lo ha comparado con una mezcla de Djokovic, Federer y Nadal.

"Estoy de acuerdo", dijo Djokovic. "Creo que tiene básicamente lo mejor de los tres mundos. Tiene una gran resistencia mental y una gran madurez para tener 20 años. Es impresionante".

"Tiene la mentalidad del toro español, la competitividad, el espíritu de lucha y la increíble defensa que hemos visto en Rafa a lo largo de los años. Y creo que tiene unos buenos reveses deslizantes que se parecen a los míos", siguió el serbio.

"Revés a dos manos, defensa, capacidad de adaptación. Creo que ese ha sido mi punto fuerte durante muchos años. Él también la tiene. Para ser sincero, nunca he jugado contra un jugador como él. Roger y Rafa tienen sus puntos fuertes y débiles. Carlos es un jugador muy completo. Una capacidad de adaptación asombrosa que creo que es clave para la longevidad y para una carrera exitosa en todas las superficies", añadió Djokovic.

Al final, tal vez solo una potente mezcla de lo mejor de los "Tres Grandes" iba a ser suficiente para derrotar a Djokovic.

Sin embargo, el 23 veces campeón de Grand Slam no planea irse a ninguna parte a corto plazo y ve el potencial de una nueva gran rivalidad en la cima del tenis.

"Eso espero, por mi bien", dijo Djokovic con una sonrisa. "Va a estar en el circuito bastante tiempo. No sé cuánto tiempo estaré yo. Ya veremos".

" Solo hemos jugado tres partidos el uno contra el otro. Tres partidos muy reñidos. Dos ya este año en fases finales de grand slams".

"Espero que lleguemos a jugar en el US Open. ¿Por qué no? Creo que es bueno para el deporte, que el uno y el dos del mundo se enfrenten en casi un thriller de cinco horas y cinco sets. No podría ser mejor para nuestro deporte en general, así que ¿por qué no?", concluyó Djokovic.