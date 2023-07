El clima extremo afecta a regiones en todo el mundo 1:15

(CNN) -- El verano en el hemisferio norte se está desarrollando como una película de apocalipsis: una historia de calor, inundaciones e incendios. Pero los científicos advierten que esto puede ser solo un anticipo del caos impredecible que se avecina si el mundo sigue emitiendo contaminación que calienta el planeta.

Apenas vamos a la mitad de julio y ya se han batido varios récords meteorológicos extremos.

Una prolongada e implacable ola de calor ha abrasado amplias zonas del sur y el suroeste de Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, las temperaturas alcanzaron al menos los 43,3 °C durante 19 días consecutivos, una cifra récord, y los servicios de urgencias están desbordados por las enfermedades relacionadas con el calor.

El sur de Europa está sufriendo una de las olas de calor más extremas jamás registradas, con incendios forestales en Grecia, España y Suiza. Y en Asia, las temperaturas han superado los 50 grados Celsius en China, mientras que partes de Corea del Sur, Japón y el norte de la India están sufriendo inundaciones mortales.

En un comunicado este martes, Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, calificó esta incesante cascada de condiciones meteorológicas extremas como "la nueva normalidad".

Sin embargo, algunos científicos se muestran reticentes.

"Cuando lo oigo, me vuelvo un poco loca porque en realidad no es la nueva normalidad", afirma Hannah Cloke, climatóloga y profesora de la Universidad de Reading en el Reino Unido. "Hasta que no dejemos de bombear gases de efecto invernadero a la atmósfera no tendremos ni idea de cómo será el futuro".

Ella es una de los muchos científicos que advierten que, aunque este verano es muy malo, es solo el principio. Mientras la temperatura global siga aumentando, dicen, el mundo debe prepararse para una escalada de los impactos.

Michael E. Mann, científico del clima y distinguido profesor de la Universidad de Pensilvania, prefiere describir el clima que estamos viendo como "el nuevo anormal".

La nueva normalidad "transmite erróneamente la idea de que simplemente hemos llegado a un nuevo estado climático y que simplemente tenemos que adaptarnos a él", declaró a CNN.

"Pero es mucho peor que eso. Los efectos son cada vez peores a medida que continúa la quema de combustibles fósiles y el calentamiento. Es una línea de base cambiante de impactos cada vez más devastadores mientras la Tierra siga calentándose".

Para científicos como Mann y Cloke, el clima extremo de este año no ha sido en gran medida sorprendente. Se esperaba que el desarrollo de El Niño, un fenómeno natural que tiene un impacto en el calentamiento global, se sumara al calentamiento global a largo plazo provocado por el hombre.

Sin embargo, a nivel regional se han producido "algunas anomalías notables", afirmó Mann, que señaló los niveles récord de hielo marino invernal en la Antártida y el calor "fuera de serie" en el Atlántico norte. "Son un recordatorio de que no solo podemos esperar que se batan récords, sino que se hagan añicos, si seguimos quemando combustibles fósiles".

"Los fenómenos meteorológicos extremos seguirán haciéndose más intensos y nuestros patrones climáticos podrían cambiar de una forma que aún no podemos predecir", afirma Peter Stott, investigador científico de atribución climática de la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

En algunos casos, el calor, los incendios y las inundaciones ya están superando lo previsto por los modelos climáticos, según Mann. En parte, esto se debe a los cambios en la corriente en chorro, dijo.

La corriente en chorro está impulsada por la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador. A medida que el Ártico se calienta rápidamente, esa diferencia de temperatura se reduce y la corriente en chorro se ralentiza y debilita. Esto puede hacer que los sistemas meteorológicos queden bloqueados durante periodos prolongados.

"La misma región se calienta día tras día, o llueve día tras día, justo el tipo de comportamiento que estamos viendo este verano", dijo Mann.

A los países les costará adaptarse a estos nuevos extremos, según Vikki Thompson, climatóloga del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos. "Veremos combinaciones de fenómenos que podrían tener efectos inesperados. Al calor extremo podrían seguirle rápidamente lluvias torrenciales que afectarían a la sociedad, la agricultura y los ecosistemas de forma inusual", declaró a CNN.

Los países tienden a prepararse para lo peor que han vivido, pero con unos extremos climáticos que pulverizan los récords actuales, "tenemos que estar preparados para situaciones que actualmente podrían parecer imposibles", afirmó Thompson.

Aunque el mundo ya está atrapado en algunos impactos del calentamiento global, debido a la incapacidad mundial para reducir la contaminación que calienta el planeta, los científicos tienen claro que aún hay tiempo para evitar las peores consecuencias.

Los últimos datos científicos muestran que el aumento de la temperatura global se detendría casi inmediatamente después de que dejáramos de quemar combustibles fósiles, dijo Mann.

Y este verano es una prueba más de que cada fracción de grado en la que el mundo sea capaz de limitar el calentamiento global contará, declaró Cloke a CNN. El planeta está 1,2 grados centígrados más caliente que antes de la Revolución Industrial, todavía por debajo de los 1,5 grados que los científicos advierten que el planeta debería mantener. Pero incluso ahora, las consecuencias son mortales y de largo alcance.

"Es realmente aterrador", afirma. "Pero cuantas más medidas tomemos, cuanto antes lo hagamos, mejor será nuestro futuro".