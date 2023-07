Los expresidentes de El Salvador Salvador Sánchez Cerén (2014 - 2019) y Mauricio Funes (2009 - 2014).

(CNN Español) -- Estados Unidos incluyó a los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009 - 2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014 - 2019) en el reporte de 2023 de los "actores corruptos y antidemocráticos" de Centroamérica, según informó este miércoles el Departamento de Estado.

El informe incluye a personas que "se ha determinado que participaron en la actividad relevante en base a información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, de informes de medios de comunicación y otras fuentes".

Funes y Sánchez Cerén están mencionados en un listado de 39 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que ya no serán elegibles para optar a una visa que les permita la entrada a Estados Unidos. Además, según el reporte, cualquier otra documentación de entrada al país "será revocada inmediatamente ".

Según el reporte, Funes "orquestó y participó en varios esquemas que involucraron soborno, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado".

En El Salvador, Funes tiene varios procesos penales abiertos por hechos relacionados con supuesta corrupción durante su gobierno. En todos ellos se ha declarado inocente.

Funes también ha recibido condenas -en ausencia- en dos casos distintos. En mayo, un tribunal lo condenó a 14 años de prisión por cargos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y -a inicios de julio- fue condenado a seis años de cárcel por evasión de impuestos.

El informe indica, por su parte, que Sánchez Cerén lavó dinero durante su mandato como vicepresidente, “recibiendo personalmente más de US$ 1,3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar US$ 183 millones en fondos públicos hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente".

Sánchez Cerén enfrenta una acusación de malversación de fondos en El Salvador, la cual ha negado.

Este miércoles, Funes dijo en Twitter: "No me extraña que Estados Unidos me haya incluido en la más reciente actualización de la lista Engel. La Embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso Saqueo Público y ha consentido las arbitrariedades del proceso".

CNN intenta obtener comentarios de la Embajada de EE.UU. sobre la reacción de Funes.

Por su parte, Sánchez Cerén no se habían pronunciado públicamente sobre los señalamientos del Departamento de Estado y CNN intenta obtener comentarios.

Tanto Funes como Sánchez Céren viven en Nicaragua.