Un anuncio publicitario viral antes del mundial de fútbol femenino utilizó imágenes manipuladas para probar un punto

(CNN) -- Una empresa francesa utilizó la edición de efectos visuales para promocionar la Copa Mundial Femenina, y publicó un video ahora viral que muestra al equipo de fútbol masculino francés jugando en su mejor momento, hasta que se revela que las imágenes son en realidad del equipo femenino francés.

Utilizando a algunos de los deportistas más importantes de Francia como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, la empresa de telecomunicaciones Orange muestra a los espectadores un video de los atletas que juegan durante la primera mitad del video de dos minutos antes de mostrar que el metraje está completamente manipulado. Lo que primero parece que Griezmann evade a un defensor que regatea por el campo es en realidad una superposición gráfica de Sakina Karchaoui, una jugadora profesional de la selección nacional femenina de Francia. La segunda mitad del anuncio muestra las imágenes originales: las mejores jugadoras de fútbol de Francia son las dueñas del campo.

“En Orange, cuando apoyamos a los Bleus, apoyamos a los Bleues”, dice el anuncio, refiriéndose a los apodos ampliamente utilizados para las selecciones nacionales masculina y femenina de Francia.

El anuncio se publicó en junio, antes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelandia.

El anuncio fue producido por la agencia de publicidad Marcel y atrajo la atención por sus efectos técnicos y su mensaje más amplio antes del primer partido del torneo el jueves.

“Para la mayoría de los seguidores del fútbol (y ese es el problema), el consenso general es que ‘el fútbol masculino es mejor, más rápido y más interesante que el femenino’. También sabemos que los videos de fútbol tienen un gran éxito en línea”, dijo un portavoz de Orange a CNN por correo electrónico. Para su campaña, "era esencial que durante la primera mitad del video, los espectadores pensaran que estaban disfrutando de las acciones masculinas y la única forma de hacerlo creer era... ¡remodelar a las mujeres en hombres!".

Las jugadoras de fútbol han sido sometidas durante mucho tiempo a un trato inferior en comparación con sus homólogos masculinos, enfrentando salarios e interés público significativamente más bajos.

Las jugadoras de fútbol en la Copa Mundial Femenina de 2023 ganarán en promedio solo 25 centavos por cada dólar ganado por los hombres en su Copa del Mundo el año pasado, según un nuevo análisis de CNN. La profunda brecha salarial es una gran mejora con respecto a los juegos de 2019, cuando las mujeres ganaban menos de ocho centavos por dólar, según datos proporcionados por el organismo rector mundial FIFA y el sindicato mundial de jugadores FIFPRO.

La FIFA anunció en junio que, por primera vez, alrededor de US$ 49 millones del récord de US$ 110 millones en premios de la Copa Mundial Femenina irían directamente a jugadoras individuales: al menos US$ 30.000 por cada participante y US$ 270.000 para cada jugadora en el equipo ganador. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en marzo que la asociación se embarcaba en un “viaje histórico por el fútbol femenino y por la igualdad”, y agregó que el objetivo era la igualdad en los pagos de las Copas Mundiales masculina y femenina en 2026 y 2027, respectivamente.

De todas las barreras prácticas para la igualdad de género, incluidos el salario, la audiencia, los ingresos publicitarios, las instalaciones más pobres y menos oportunidades, son las "actitudes sexistas" y "cambiar las barreras de actitud las más difíciles", dijo a CNN Sport la ex directora ejecutiva de Women's Soccer Australia, Heather Reid.

Orange dijo que su anuncio publicitario tiene la intención de apoyar a los atletas que luchan por la igualdad. “Hicimos la observación de que el fútbol femenino es subestimado, menos seguido e incluso burlado, mientras que las habilidades de las jugadoras son muy impresionantes y los partidos pueden generar tanta emoción como los de los hombres”, dijo un portavoz de Orange a CNN. “Queríamos rectificar la verdad y cambiar estas ideas recibidas”.

La reacción al anuncio ha sido positiva, según la compañía, y tanto los jugadores como los espectadores encontraron el enfoque conmovedor.

“Sin spoilers, pero este es el anuncio de fútbol más inteligente que he visto”, tuiteó un seguidor.

“El fútbol es fútbol. El deporte es el deporte”, escribió el futbolista australiano retirado Craig Foster.

Issy Ronald, Antonio Jarne y Krystina Shveda de CNN contribuyeron a este informe.