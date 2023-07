Inter Miami vs. Cruz Azul en la Leagues Cup, el debut de Lionel Messi, en vivo

¿Cómo ver en vivo el partido?

En Estados Unidos, tendrás dos opciones: lo podrás seguir en Apple TV al adquirir el MLS Season Pass y por televisión en Univisión (esta transmisión será en español).

Recuerda que, si tienes una suscripción de Apple TV+, el MLS Season Pass en Estados Unidos tiene un costo de US$ 12,99 al mes o US$ 39 por toda la temporada. Si no eres suscriptor, te costará US$ 14,99 mensuales o US$ 49 por toda la temporada.

En tanto, en México el partido se podrá ver mediante el MLS Season Pass en Apple TV.

La página oficial de la Leagues Cup había confirmado que el partido se transmitiría por la televisión abierta mexicana en los canales 7 (TV Azteca) y 5 (Televisa); no obstante, ninguna de las televisoras promociona actualmente el partido. Hace unos días, TV Azteca sí había anunciado tanto en redes sociales como en sus señales de tele que transmitiría el partido, pero ya dejó de hacerlo.

Si eres suscriptor de Apple TV+ en México, el MLS Season Pass te costará 99 pesos al mes o 399 pesos por toda la temporada. Si no tienes la suscripción, el pase tendrá un costo de 149 pesos mensuales o 499 pesos por la temporada completa.

Si estás en otra parte del mundo, la Leagues Cup la podrás seguir también con el MLS Season Pass en Apple TV, pues la compañía tecnológica informó que está disponible en más de 100 países y regiones.