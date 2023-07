Rompió con su novio y se fue a vivir con un hombre al que había conocido 3 semanas antes. Esta es su historia de amor

(CNN) -- La vida de Liesbet Collaert estaba a punto de dar un vuelco.

Había llegado a San Francisco, California, hacía apenas tres semanas, en el marco de un viaje por tierra a través de Norteamérica con Karl, su novio de años.



Ahora, Liesbet estaba a punto de abandonar su viaje (impensable), abandonar el plan (algo impropio para ella) y abandonar a Karl ( insólito).

¿Por qué? Porque Liesbet se había enamorado de otra persona y no podía quitarse de la cabeza la idea de que estaba destinada a estar con él.

Era 2004 y Liesbet tenía 28 años. Había conocido a su novio estadounidense Karl un par de años antes, en un viaje a Australia. En Bélgica, su país natal, Liesbet era profesora de formación, pero aunque disfrutaba con su trabajo, su sed de aventuras superaba todo lo demás. Liesbet siempre estaba pensando en cómo trabajar desde la carretera, siempre ideando su próximo viaje.

"Viajar siempre ha sido la prioridad", dice Liesbet hoy a CNN Travel.

publicidad

Cuando Liesbet y Karl llegaron a San Francisco, pensaban quedarse solamente una semana. Se alojaron en casa de un amigo de Karl, Nik, propietario de una casa adosada en San Francisco que había convertido en tres departamentos. Nik vivía en uno de los estudios y alquilaba los otros.

El primer día, después de saludar a Nik y dejar la maleta en su departamento, Liesbet bajó a coger un CD de la casa rodante.

"Al entrar en el patio, me saludan dos perros preciosos, increíbles y esponjosos que movían la cola", recuerda Liesbet. "Y claro, me enamoré totalmente de ellos, me quedé pasando el rato con ellos".

Cuando Liesbet levantó la vista, vio a un hombre en la puerta del departamento de la planta baja, sonriéndole.

"Hola, soy Mark", dijo. "Mark Kilty". Era el dueño de los perros y uno de los inquilinos de Nik, el ocupante del departamento de abajo.

Liesbet se presentó, explicando que ella y su novio se quedarían unos días con Nik.

"Hablamos un poco, y ese poco se convirtió en una hora", recuerda Liesbet.

La primera impresión que Liesbet tuvo de Mark fue que era "un hombre muy atractivo, alto y moreno" ("Me atraía su aspecto más que cualquier otra cosa", admite).

Pero tras su larga conversación, Liesbet decidió que Mark también era "muy bien hablado e inteligente".

Mark tenía 33 años y acababa de divorciarse. Se había criado en la costa este de Estados Unidos, pero se mudó a California a finales de la década de 1990: era ingeniero de software y había llegado justo a tiempo para el boom de las puntocom.

Mark estaba bastante contento con su vida: separarse de su mujer no había sido fácil, pero le encantaban su trabajo, sus perros y su vida en la bahía.

Pero cuando Liesbet le habló de sus innumerables viajes y de su estilo de vida nómada, Mark se fascinó de inmediato. Era como si ella le hubiera abierto una ventana a una vida que él ni siquiera se había planteado, pero que le cautivó de inmediato.

"Probablemente, lo primero que me atrajo de ella fue su espíritu libre y su voluntad de arriesgar una vida estructurada y normal por vivir una buena experiencia", explica Mark a CNN Travel.

"Me intrigaba mucho su estilo de vida y lo que era capaz de conseguir con relativamente poco dinero, y lo mucho que había podido ver lugares, ir a sitios y experimentar cosas".

Liesbet se cruzó con Mark varias veces a lo largo de los días siguientes. Resultó que Mark era muy amigo de Nik, su casero, y Mark, Nik, Liesbet y Karl salían juntos a menudo.

"Salíamos a tomar algo", recuerda Liesbet, "Mark era marinero y nos llevaba a todos a navegar. El grupo se fue uniendo".

A Mark le gustaba Liesbet, pero era consciente de no cruzar ninguna línea: Karl y ella parecían bastante comprometidos. Pero a medida que pasaban los días y la semana en San Francisco se convertía en tres, los sentimientos de Mark empezaron a desbordarse, y empezó a sospechar que eran recíprocos.

En cuanto a Liesbet, la estancia en San Francisco le pareció surrealista. Sabía que se estaba enamorando de Mark. Y no sabía qué hacer al respecto.

"Karl esperaba con impaciencia el siguiente paso de nuestro viaje: íbamos a encontrarnos con mis padres en California y luego iríamos a México", recuerda Liesbet. "Y cada vez que sacaba el tema, yo... me quedaba callada".

Karl animó a Liesbet y Mark a que pasaran tiempo juntos: en los próximos meses estarían solos él y Liesbet, así que pensó que era bueno que ambos disfrutaran de otras interacciones sociales mientras pudieran.

"Cuanto más avanzaba el tiempo, mayor era la carga emocional, como si mi corazón latiera con más fuerza mientras hablábamos sentados uno junto al otro en el sofá", recuerda Liesbet.

La noche antes de irse, Mark y ella se quedaron solos en el departamento de él. Mark le enseñaba álbumes de fotos de sus años universitarios y ambos compartían anécdotas de sus vidas antes de conocerse.

"En un momento dado, puso su brazo a mi alrededor y recuerdo que mi corazón se aceleró. Y creo que me giré. Y creo que así fue como ocurrió", dice Liesbet.

"Nos besamos", dice Mark. "Los dos nos alegramos, pero también nos sentimos mal. Porque, obviamente, ella tenía pareja. Y estoy bastante seguro de que se iba al día siguiente".

Cuando Liesbet se fue aquella noche, el único reconocimiento de lo sucedido fueron las palabras de despedida de Mark: "Si alguna vez rompes con Karl, avísame en dónde estás y, estés donde estés, iré a buscarte", le dijo.

Una decisión espontánea

Al día siguiente, Liesbet y Karl se prepararon para despedirse de San Francisco. Mark se fue a trabajar, sabiendo que se habrían ido para cuando él volviera.

Mientras ayudaba a Karl a guardar las cosas en la casa rodante, Liesbet luchaba contra una creciente sensación de temor.

No sabía qué le depararía el futuro. Pero sabía que no podía seguir con Karl, fingiendo que sus sentimientos por Mark no significaban nada.

Decidió que tenía que decirle la verdad a Karl.

"Siento algo por Mark", dijo. "Creo que acabaré volviendo aquí".

Intentó sonar segura y decidida, enmascarando el miedo, la tristeza y la confusión que sentía. Karl parecía sorprendido, pero no intentó convencerla de que se quedara con él.

"Tenía el corazón destrozado", recuerda Liesbet. "Simplemente me dijo: 'Si crees que vas a volver, será mejor que te quedes'".

Así que en vez de subirse juntos a la casa rodante y seguir adelante, Liesbet y Karl fueron al banco y dividieron sus finanzas. Luego ella sacó todas sus pertenencias de la caravana y se despidió del que había sido su novio durante tres años.

"Fue un momento emocional muy, muy duro para los dos", dice Liesbet.

Vio cómo Karl se marchaba en la casa rodante, secándose las lágrimas. Después volvió al edificio, entró en el departamento de Mark y dejó sus cosas en un rincón. Agotada emocional y físicamente, se metió en la cama de Mark, consolada por sus dos perros.

"Luego lloré el resto del día", dice Liesbet. "No fue una decisión fácil".

Horas más tarde, cuando Mark volvió del trabajo, lo primero que vio fue que la casa rodante ya no estaba. Se le encogió el corazón.

"Probablemente no volveré a saber de ella", pensó.

Se sacudió el pensamiento, aparcó el auto y se dirigió al edificio.

"Me acerqué al departamento y la puerta no estaba cerrada, lo cual era un poco extraño", recuerda Mark.

Entró, esperando ser recibido por sus perros, que normalmente le esperaban en la puerta. En lugar de eso, salieron del dormitorio.

"Se contoneaban y se alegraron de verme, así que me tiré al suelo con ellos -como hago con los perros-, me quedé con ellos y los acaricié".

Mark se consoló con el cariño de los perros, apartando de su mente los pensamientos sobre Liesbet.

"Y entonces, no sé, cuatro segundos después, cinco segundos después... Liesbet salió por la puerta del dormitorio".

Mark dio un respingo, mirándola con incredulidad, y luego maldijo en voz alta.

"Me quedé boquiabierto", dice. "Estaba en estado de shock".

Liesbet interpretó la reacción de Mark como un indicio de que había cometido un "error garrafal".

"Quizá no fue tan buena idea", pensó. Las lágrimas que no habían dejado de caer durante todo el día amenazaban con volver a brotar.

Pero entonces Mark se levantó y le dio un largo abrazo.

Permanecieron abrazados durante un buen rato. Luego, en voz baja, Mark le preguntó por qué estaba allí.

"Decidí quedarme", dijo Liesbet.

Nuevo capítulo

Así fue como Liesbet se fue a vivir con Mark después de conocerlo hacía apenas unas semanas. Cuando Mark superó el shock inicial, se emocionó y ambos pasaron las siguientes semanas en un feliz aturdimiento.

"Había muchas emociones y mucha excitación", dice Mark.

"Estaba el romanticismo de estar juntos y poder expresar nuestras emociones el uno por el otro", añade Liesbet.

No todo fue perfecto: Liesbet seguía "sintiéndose culpable y mal por Karl".

También se cuestionó su decisión de abandonar la aventura por tierra.

"En el pasado, había dejado a mis novios por mis viajes", dice. "Con Mark, era lo contrario: estaba abandonando mis viajes por un hombre, así que luché con eso".

Además, había problemas logísticos: el visado de turista de Liesbet solo le permitía permanecer en Estados Unidos un mes más. No podía vivir sin trabajo ni visado en el departamento de Mark en un futuro próximo, ni tampoco quería hacerlo. Pero ni ella ni Mark se sentían capaces de hacer planes a largo plazo. Al final, Liesbet solicitó una prórroga del visado, que le fue concedida, y los dos dejaron de lado los pensamientos a largo plazo y decidieron disfrutar del momento.

Un mes después de mudarse con Mark, Liesbet voló con él a la Costa Este para conocer a su familia. Unos meses después, los padres de Liesbet vinieron de visita. Sus respectivas familias se tomaron bastante bien el repentino cambio de circunstancias, y todos se llevaron bien.

Con el tiempo, Liesbet y Mark empezaron a hablar de posibles aventuras que podrían vivir juntos cuando se acabara el visado de Liesbet. Como buen navegante, Mark siempre había soñado con pasar una larga temporada en el agua.

Liesbet era propensa a marearse, pero estaba dispuesta a probar la vida en el mar. Le entusiasmaba que Mark pareciera dispuesto a la aventura y, aunque disfrutaba mucho de San Francisco, le urgía viajar.

Así que, en 2005, Mark dejó su trabajo y la pareja compró un velero, con la intención de navegar por la costa de California hacia Sudamérica.

"Fue un gran acto de fe", dice Mark.

Por desgracia, la aventura empezó con mal pie. Liesbet se mareaba mucho y los perros de Mark odiaban estar en el agua.

Tras solo dos días en el mar, la pareja tomó la decisión de abandonar el barco, ponerlo en venta y comprar una casa rodante.

"Irónicamente, volví al plan, pero con otro novio y dos perros", dice Liesbet.

Un bache en el camino

Liesbet y Mark pasaron el año siguiente conduciendo por Centroamérica, viajando a Panamá y luego de vuelta a Texas.

El principio, dice Mark, fue un "periodo de luna de miel".

"Disfrutas de la compañía, la relación crece y ese tipo de cosas", dice. "Pero definitivamente nos topamos con un bache".

Liesbet sentía que Mark se alejaba. "No me cogía de la mano", recuerda. "Había algo en él que no iba bien".

La situación empeoró. Cuando llegaron a Honduras, Mark dijo que quería poner fin a la relación.

Liesbet podría haberse marchado allí mismo y haber vuelto a Bélgica. Pero algo la obligó a quedarse. Y así, durante los últimos meses del viaje, ella y Mark vivieron juntos, pero separados, en los estrechos límites de la casa rodante.

Ambos se sentían solos y luchaban por salir adelante.

Llegaron a Texas, donde habían quedado con Karl, sí, el exnovio de Liesbet. Hacía más de un año que Liesbet había terminado con él y ahora salía con otra persona, y vivía felizmente en Austin.

Cuando lo acordaron, Liesbet y Mark estaban enamorados. Ahora solo era incómodo.

"Mark se quedó en la casa rodante en la entrada de Karl, y yo me quedé en la habitación de huéspedes de Karl", dice Liesbet, añadiendo que era "todo muy irónico".

Las cosas empeoraron antes de mejorar: un día Mark se marchó sin avisar y ella no sabía si volvería. Pasaron tres días y, de repente, recibió una llamada suya.

"Me arrepiento mucho de mi decisión", le dijo Mark. "Quiero que empecemos de nuevo".

Hoy, Mark cree que la ruptura fue el resultado de sentirse abrumado: su vida había cambiado tan rápida y drásticamente, y pasar 24 horas al día con alguien en un espacio reducido no es fácil.

Pero cuando se marchó, solo, en Austin, tuvo "mucho tiempo para pensar en lo que quería hacer y con quién me gustaría hacerlo".

"Todo apuntaba hacia ella", dice.

Liesbet y Mark volvieron a reunirse, pero esta vez se lo pensaron mucho antes de seguir adelante.

"Cuando volvimos a estar juntos, tuvimos largas conversaciones sobre lo que podíamos mejorar en nuestra relación, sobre las cosas que cada uno necesitaba, personalmente, para que esto funcionara para los dos, para que pudiéramos tener una buena relación, pero también para que los dos, como individuos, estuviéramos en un lugar mejor", dice Mark.

A partir de ahí, Liesbet y Mark siguieron viajando juntos y ambos empezaron a trabajar como freelancers en la carretera. Esta vez compraron un barco más grande, un catamarán, más estable y cómodo tanto para Liesbet como para los perros.

La pareja navegó a las Bahamas y luego a la República Dominicana. Más tarde, navegaron por el Canal de Panamá y por las islas Galápagos hasta la Polinesia Francesa.

Durante toda esta experiencia, Liesbet y Mark funcionaron como "un equipo", dice Liesbet.

En 2007, Liesbet y Mark se casaron.

Su primera celebración fue una ceremonia civil pequeña y sencilla, con solo un par de amigos como testigos. Tres años después, celebraron una boda más multitudinaria con todos sus seres queridos en San Maarten. Durante la ceremonia, Mark le propuso matrimonio de manera imprevista: nunca lo había hecho oficialmente en 2007, y le pareció apropiado hacerlo ahora, delante de los amigos y la familia de Liesbet.

Fue, dice Liesbet, "divertido y romántico a la vez".

Tiempos difíciles

Un día de 2014, Mark estaba solo en el catamarán cuando notó un bulto en el pecho, justo encima del pezón derecho.

A principios de esa semana, Mark también había tropezado y se había golpeado el pecho, del lado derecho.

"Me dolía mucho más de lo que pensaba", recuerda.

Esto, combinado con el bulto, hizo saltar las alarmas en la mente de Mark. El año anterior, su hermana había fallecido de cáncer de ovarios. ¿Qué posibilidades había de que él también tuviera cáncer? ¿Y cuáles eran las probabilidades de que tuviera lo que parecía un cáncer de mama masculino?

Alejó esos pensamientos de su mente y mencionó el bulto a Liesbet brevemente, de pasada, cuando ella llegó a casa.

Pero un mes después, Mark y Liesbet decidieron que el bulto "no estaba empeorando de forma perceptible, pero tampoco estaba mejorando".

Una biopsia en un hospital de Tahití confirmó que Mark tenía un tipo de cáncer de mama.

"Todo tu mundo se viene abajo cuando oyes esas palabras: 'Tienes cáncer'", dice Mark."Al principio no te lo crees", dice Liesbet.

Los dos lucharon también contra la relativa rareza de un diagnóstico de cáncer de mama masculino.

"Las primeras semanas fueron una montaña rusa de emociones", dice Mark.

Mark regresó a EE.UU. para recibir tratamiento. No tuvo demasiados problemas físicos, pero la parte emocional le resultó dura, "sobre todo después de perder a mi hermana un año antes, teniendo tan fresco en la mente lo que el cáncer hace, íntimamente, en una relación familiar".

Se sintió "eufórico" cuando le dieron el alta.

"Pero sin duda hay muchos elementos de depresión que acompañan a ese tipo de diagnóstico en ese tipo de situación, porque te persigue el resto de tu vida", dice.

Hoy, Mark gestiona sus miedos e incertidumbres lo mejor que puede.

"Soy muy afortunado de que todo saliera como salió. No sé si suerte es la palabra adecuada. Pero podría decirse que sí", dice.

Mark y Liesbet se apoyaron mutuamente durante la enfermedad de Mark. Cuando Mark terminó el tratamiento, empezaron a preguntarse qué hacer a continuación. Seguían queriendo aventura, pero sentían la necesidad de un nuevo capítulo.

Dejaron atrás la navegación y empezaron a viajar por Norteamérica cuidando casas y mascotas. Más tarde, compraron otra casa rodante y volvieron a la carretera, viajando más lejos una vez más.

De viaje

Casi veinte años después de conocerse, Mark y Liesbet siguen viajando juntos por el mundo. Documentan sus viajes en su blog, Roaming About, y Liesbet también ha publicado un libro de memorias titulado "Plunge - One Woman's Pursuit of a Life Less Ordinary".

La pareja no se ve a sí misma estableciéndose en un lugar a corto plazo, pero tienen una lista mental de lugares que han visitado y que les han encantado a los que podrían volver algún día.

Liesbet y Mark siguen considerándose un equipo fuerte. Viajar por el mundo y sortear las dificultades del camino, sobre todo la enfermedad de Mark, no ha hecho sino estrechar su unión a lo largo de las décadas.

"Son cosas grandes, emocionales, que nos cambian la vida", dice Liesbet. "Creo que gracias a los contratiempos que hemos tenido, nos hemos acercado más y ahora mismo podemos afrontar prácticamente todo, para ser sincera, y sé que suena grandilocuente o lo que sea, pero creo que ahora mismo podemos soportar muchas cosas como pareja".

Mirando atrás a su vida juntos, Mark dice que simplemente siente "alegría y felicidad, y satisfacción".

"No puedo imaginarme a nadie más con quien hubiera vivido los últimos 20 años de mi vida y esta aventura que hemos vivido", afirma.

Para Liesbet, su historia ilustra la importancia de vivir la vida sin remordimientos. Nunca se ha arrepentido de su decisión espontánea de quedarse con Mark en San Francisco; aunque no hubiera funcionado, sabía que tenía que darle una oportunidad a la vida con Mark.

"Creo que no deberías arrepentirte de cosas que podrías haber intentado", dice. "Siento que merece la pena intentarlo".