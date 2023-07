Alternativas para ayudar a tus finanzas si no ganaste el Powerball 1:24

(CNN) -- Días después de que un boleto de Powerball vendido en California ganara poco más de US$ 1.000 millones, la lotería Mega Millions se acerca a un monto similar después de que ningún boleto obtuviera el premio mayor en el sorteo de este viernes.

Los números sorteados fueron 29-40-47-50-57 y el Mega Ball fue 25.

Ocho boletos acertaron los primeros cinco números y cada uno pudo reclamar un premio de US$ 1 millón, según Mega Millions. Los boletos se vendieron en California, Florida, Michigan, Carolina del Norte y Nueva Jersey.

El próximo sorteo de este martes contará con un premio mayor estimado de US$ 820 millones, dijo la lotería, con una opción en efectivo de suma global disponible de US$ 422 millones para un boleto ganador.

Esta es la quinta lotería Mega Millions más grande en su historia. El premio mayor superó los US$ 1.000 millones solo en cuatro ocasiones; más recientemente, en enero, se vendió un boleto de US$ 1.348 millones de dólares en Maine. En 2018, Carolina del Sur ganó un premio mayor récord de Us$ 1.537 millones de Mega Millions.

Las probabilidades de reclamar el gran premio son remotas: alrededor de 1 en 302,5 millones. Pero los residentes de 45 estados, el distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE.UU. pueden tener otra oportunidad en el sorteo de este martes a las 11 p. m. ET.