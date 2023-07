Victoria Beckham improvisa una famosa canción de las Spice Girls junto a su esposo, David Beckham

David y Victoria Beckham toman clases de salsa 0:48

(CNN) -- Puede que Victoria Beckham, después de todo, no haya "soltado" el micrófono completamente.

La diseñadora de modas y antigua integrante de las Spice Girl, también conocida como "Posh Spice", dio una especie de serenata en una pequeña habitación llena de amigos que la animaban —incluido su esposo, la estrella de fútbol David Beckham—, y cantó un tema famoso de las Spice Girls, como muestra un video del momento improvisado que compartió en su TikTok durante el fin de semana.

Micrófono en mano, se ve a Beckham cantando la exitosa canción de 1996 del grupo "Say You'll be There" mientras baila con su esposo David, quien también cantaba alegremente cada palabra.

"¡Calentando las voces en Miami! Vendrán más cosas", escribió Beckham en el mensaje que acompañaba el video.

Tal vez, el "vendrán más cosas" significa que está lista para volver a sus raíces con la banda de chicas de la década de 1990.

Eso es al menos lo que los seguidores parecían creer en mayo, cuando su compañera de las Spice Girls, Melanie Brown, le dijo a Sky News que "vamos a hacer algunas cosas las cinco muy pronto (...) se anunciarán".

En 2019, las otras cuatro integrantes originales de las Spice Girls, Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner, Melanie Chisolm y Brown, también conocidas por sus apodos Baby Spice, Ginger Spice, Sporty Spice y Scary Spice, respectivamente, hicieron una gira de reencuentro, mientras que Beckham optó por no participar.

El grupo de chicas británico lanzó su álbum debut "Spice" en 1996, y se tomó una pausa en 2000 para seguir sus carreras en solitario. La última vez que las cinco integrantes de las Spice Girls se presentaron juntas fue en 2012 en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres.

En lo que respecta al video de Beckham de este fin de semana, bueno, tenía mucho que celebrar.

La pareja, junto a dos de sus cuatro hijos, Harper y Cruz, estaban en Miami para ver el debut de la leyenda del fútbol Lionel Messi con el Inter Miami, un equipo del que David es copropietario, y la pareja parecía haber pasado la noche de fiesta después de la gran victoria del equipo contra Cruz Azul este viernes.