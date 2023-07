Los tiempos de espera para obtener una camiseta auténtica del Inter Miami de Messi 1:04

(CNN) -- Es fácil ver jugar a Lionel Messi en Estados Unidos, pero vestirse como él es un poco más difícil.

Los hinchas que deseen comprar una camiseta auténtica de Inter Miami con el nombre de la nueva estrella del equipo tendrán que esperar hasta mediados de octubre (en particular, cuando termina la temporada de la Major League Soccer). Adidas, el fabricante oficial de la camiseta, dijo en un comunicado que la demanda de la camiseta de US$ 160 “realmente no tiene precedentes”.

Eso está obstaculizando a varios vendedores, incluida la tienda en línea oficial de la MLS, que advierte a los compradores sobre la fecha de entrega a mediados de octubre.

“Estamos trabajando lo más rápido posible para asegurarnos de que todos los fans que quieran una camiseta puedan obtener una en línea o en una de nuestras tiendas”, dijo un portavoz de Adidas.

La llegada de Messi está teniendo un efecto halo en el atribulado equipo de Florida. Poco después de que Messi anunciara su intención de venir a EE.UU. en junio, el minorista en línea Soccer.com dijo que vendió seis meses de camisetas genéricas de Inter Miami en un día, y todavía están agotadas.

“Después de eso, Adidas nos permitió realizar un nuevo pedido para acelerar la producción”, dijo a CNN Billy Lalor, director senior de merchandising de consumo de Soccer.com. “Mientras que un pedido de fábrica suele tardar seis meses en moverse a través de la cadena de suministro y llegar al mercado, Adidas está haciendo que esto suceda en la mitad de ese tiempo”.

Sin embargo, los fans no se quedarán con las manos vacías. Soccer.com tiene muchas camisetas con la marca Messi a la venta y listas para enviar, que según Lalor se han “vendido bastante bien”.

No es la primera vez que Adidas tiene problemas con la messimanía: el año pasado, luego de la primera victoria de la estrella del fútbol en el Mundial de la FIFA, Adidas vendió rápidamente su uniforme de Argentina en todo el mundo.

La Copa del Mundo fue una bendición para los resultados de Adidas. Adidas vendió alrededor de US$ 424 millones en "ventas relacionadas con eventos" en el cuarto trimestre, y su mercancía de fútbol creció un 30% en los primeros nueve meses de 2022 en comparación con el año anterior.

Messimanía

La primera aparición de Messi con Inter Miami terminó con él anotando el gol de la victoria en la prórroga. Aunque Apple TV no publica cifras de audiencia, un videoclip de ese momento publicado por la MLS obtuvo más de 214 millones de visitas y más de 15 millones de interacciones en las redes sociales, según la empresa de análisis deportivo Zoomph.

También se espera que su fichaje sea una bendición para el incipiente paquete de transmisión de Apple, MLS Season Pass. Sports Business Journal, citando fuentes de la industria, informa que el paquete de suscripción "se acerca a 1 millón de suscriptores", y la compañía espera que "ese número aumente aún más una vez que Messi comience a jugar".

La próxima aparición de Messi es el martes contra Atlanta United para el segundo partido de la Copa de la Liga de Inter Miami.