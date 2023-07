Un caza ruso daña un dron militar estadounidense sobre Siria

EE.UU responde al ataque aéreo de un dron en Siria 0:43

(CNN) -- Un caza ruso voló "peligrosamente cerca" de un dron estadounidense sobre Siria y lo dañó con bengalas, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el último de una serie de incidentes entre ambos ejércitos en Medio Oriente.

Este domingo, aviones rusos se acercaron a pocos metros de un avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper que participaba en una misión contra el ISIS sobre Siria. Uno de los aviones comenzó a lanzar bengalas delante del avión no tripulado estadounidense, dañando gravemente su hélice, dijo la Fuerza Aérea. La tripulación del dron pudo controlar el aparato y pilotarlo de vuelta a su base.

"El flagrante desprecio del caza ruso por la seguridad de vuelo desvirtúa nuestra misión de asegurar la derrota duradera del ISIS", dijo el comandante del Mando Central de la Fuerza Aérea, el teniente general Alex Grynkewich.

El vIdeo del encuentro grabado por el dron estadounidense muestra a un caza ruso acercándose por detrás. A continuación, el avión lanza bengalas cerca del dron.

En un encuentro similar sobre el Mar Negro en marzo, un caza ruso Su-27 impactó contra el mismo tipo de dron estadounidense, dañando su hélice y obligándolo a caer al agua.

Los encuentros entre cazas rusos y aviones no tripulados estadounidenses que sobrevuelan Siria son cada vez más frecuentes. Ambos ejércitos operan en el país, pero con fines diferentes: el Ejército estadounidense forma parte de la campaña en curso para derrotar al ISIS, mientras que el Ejército ruso apoya al régimen sirio de Assad.

La semana pasada, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo que los analistas estadounidenses están examinando las posibles razones detrás del repunte de las acciones agresivas rusas. Algunos de los incidentes sobre Siria han durado hasta dos horas, según funcionarios estadounidenses.

El miércoles 5 de julio, tres cazas rusos hostigaron a tres drones estadounidenses que sobrevolaban Siria. Los cazas rusos lanzaron bengalas con paracaídas delante de los drones, obligando a los operadores de los aviones no tripulados a realizar maniobras evasivas. Un caza ruso encendió su postquemador delante de un dron estadounidense.

Un día después, otro caza ruso comenzó a lanzar bengalas delante de un avión no tripulado estadounidense MQ-9 sobre Siria mientras realizaba una misión contra objetivos del ISIS. El video del encuentro publicado por la Fuerza Aérea mostraba a dos cazas rusos volando cerca de un avión no tripulado estadounidense cuando uno de ellos lanza bengalas en un aparente intento de alcanzar al avión no tripulado.

Al día siguiente, un caza ruso volvió a hostigar a tres drones MQ-9, realizando 18 pasadas cercanas y obligando a los drones a reaccionar para evitar situaciones inseguras. Tras el incidente, los drones llevaron a cabo un ataque contra un alto dirigente del ISIS.

Y el 14 de julio, un alto funcionario de defensa estadounidense dijo que otro avión de combate ruso voló cerca de un avión no tripulado MQ-9 Reaper sobre Siria de manera poco profesional.