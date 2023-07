(CNN) -- Mick Jagger sigue rockeando.

El líder de los Rolling Stones celebra este miércoles su cumpleaños 80.

Ronnie Wood, compañero de banda de Jagger, publicó en redes sociales un mensaje de cumpleaños: "¡Feliz cumpleaños 80 @MickJagger!".

La cuenta oficial de Twitter de los Rolling Stones envió un mensaje a Jagger para que "siguiera rockeando", junto a un video con clips de toda su vida.

It’s a special day today! Join us in wishing @mickjagger a very happy 80th birthday!! 🎉 🎉🎉 Keep on rockin’ Mick! 🎸🎤🎸 pic.twitter.com/DU7LOfy6Gs

— The Rolling Stones (@RollingStones) July 26, 2023