El fiscal Smith presenta nuevos cargos contra Trump e incluye a otro acusado 13:08

(CNN) -- Nuevos cargos notables contra Donald Trump y dos asociados en el caso de los documentos clasificados profundizaron significativamente el jueves la difícil situación legal del expresidente y arrastraron aún más las elecciones de 2024 a un atolladero legal sin precedentes.

El fiscal especial Jack Smith alegó, tras sus 37 acusaciones iniciales en el caso, que Trump solicitó la eliminación de grabaciones de seguridad en su complejo Mar-a-Lago para evitar que fueran facilitadas a un gran jurado. Además, los fiscales alegan ahora que Trump y dos ayudantes conspiraron para guardar documentos clasificados de la Casa Blanca y ocultarlos al jurado de investigación, incluso sugiriendo a uno de sus abogados que mintiera a los investigadores.

Muchos aspectos de la presidencia y pospresidencia de Trump han sobrepasado los límites de la credulidad. Pero si se demuestran las nuevas acusaciones de Smith, crearán un escenario histórico que representa otro desafío al orden constitucional del país por parte de su ex comandante en jefe, que actualmente es el favorito para la nominación del Partido Republicano en 2024.

El fiscal especial está alegando que un expresidente obstruyó y defraudó deliberadamente al gobierno que una vez dirigió y al estado de derecho que juró defender. Ese ex presidente se postula para volver a ser el guardián de los secretos de la nación y garante de su sistema constitucional, lo que plantea profundas dudas sobre su idoneidad para regresar al Despacho Oval.

"Es un hecho asombroso", dijo el exsubdirector del FBI Andrew McCabe, que ahora es analista legal y de seguridad nacional de CNN.

El detalle de las nuevas acusaciones de Smith —y su aparente implicación de que Trump cree descaradamente que es inmune a las normas que cubren a otros presidentes o ciudadanos— dejó a muchos observadores conmocionados, sobre todo por una cuenta en la que un miembro del personal supuestamente dijo que "el jefe" quería que se borrara un servidor.

"Esta gente está mintiendo, está obstruyendo la investigación, está destruyendo pruebas. ... Este es un grupo de personas que están tratando de encubrirlo", dijo Karen Friedman Agnifilo, exasistente del fiscal de distrito en Manhattan, que ahora es analista legal de CNN.

Según la acusación actualizada, Trump no solo se quedó con documentos a los que no tenía derecho, sino que potencialmente infringió la ley para quedárselos y conspiró para frustrar una investigación criminal. La vieja máxima del escándalo Watergate, que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon, resuena en la historia en relación con otro caso de presunta irregularidad presidencial: no es el delito lo que incrimina a una persona, sino el intento de encubrirlo.

Trump y Biden empatan en intención de voto, según encuesta 1:40

Trump ha negado cualquier irregularidad y ya se ha declarado inocente de los primeros cargos del caso. Su equipo descartó de inmediato los adicionales del fiscal independiente como un intento del Gobierno de Biden de distraer la atención de los problemas legales del hijo del actual presidente, Hunter, después de que su acuerdo de declaración de culpabilidad con el Gobierno se viniera abajo este miércoles. El encuadre de la posición de Trump refleja las extraordinarias circunstancias del Departamento de Justicia bajo un presidente procesando a su predecesor y posible sucesor.

Trump responde con un nuevo ataque político

El expresidente, cuya estrategia legal se ha enredado con la de su campaña, echó leña al fuego político.

"Están acosando a mi empresa, están acosando a mi familia y con mucho, lo menos importante de todo, me están acosando a mí", dijo a Fox News Digital, bordando su narrativa existente de que es víctima de una persecución política, a pesar del catálogo de pruebas aparentemente incriminatorias en su contra en múltiples casos.

El expresidente también afirmó que se le perseguía porque lideraba con facilidad las encuestas de las primarias republicanas y de las elecciones generales. Tiene razón en que domina la mayoría de los sondeos para la nominación, pero su última afirmación sobre un hipotético enfrentamiento con Biden no es cierta.

La repentina nueva dimensión del caso de los documentos clasificados tendrá profundas dimensiones políticas y jurídicas. Para empezar, el vertido de pruebas y recuentos adicionales provocará casi con toda seguridad nuevos retrasos en el caso, cuyo juicio está previsto en principio para el próximo mes de mayo. Un aplazamiento de este tipo podría impulsar aún más el proceso en una temporada electoral ya de por sí muy cargada.

La ampliación este jueves del caso de los documentos clasificados fue aún más sorprendente desde que el mundo político se preparó para posibles acusaciones en un caso separado que investiga el abogado especial —sobre los intentos de anular la derrota de Trump en las elecciones de 2020 y la preparación de la insurrección del Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021—. El asombroso atasco de casos legales del expresidente también incluye una acusación por fraude empresarial vinculada a un pago de dinero por silencio realizado a una estrella de cine para adultos, que debe ir a juicio en Manhattan en marzo, justo en medio de la temporada de primarias del Partido Republicano. Trump y sus aliados también están a la espera de saber si serán acusados en una investigación del fiscal del distrito de Georgia sobre los esfuerzos para revertir la victoria de Biden en ese estado.

Aunque Trump y sus socios mencionados en los nuevos cargos, Walt Nauta y el empleado de Mar-a-Lago Carlos De Oliveira, tienen derecho a la presunción de inocencia, los cargos adicionales plantean la posibilidad de que los castigos potenciales, si Trump es declarado culpable, podrían ser aún más severos.

Trump ya ha dado todos los indicios de que se presenta en 2024 en parte para volver a adquirir los poderes presidenciales que podrían ayudarle a borrar los casos penales federales en su contra, por lo que los acontecimientos de este jueves harán que el desarrollo de la campaña de 2024 sea aún más existencial para el expresidente y la nación.

Otro enigma para los rivales de Trump en 2024

Más inmediatamente, los cargos adicionales contra Trump establecen una nueva prueba para sus oponentes en las primarias, que han luchado por definirse adecuadamente contra el popular expresidente, en parte por la preocupación de alienar a los votantes republicanos que probablemente vean la acusación actualizada de este jueves como una prueba más de que Trump está siendo perseguido políticamente.

Trump y muchos de sus rivales tienen previsto aparecer uno tras otro en el escenario de la Cena Lincoln del Partido Republicano de Iowa, que se celebrará en Des Moines este viernes por la noche. Es probable que el esperado discurso del expresidente, que podría ser la primera gran oportunidad pública para que responda a su nueva pesadilla legal, vuelva a eclipsar los intentos de otros candidatos de causar sensación.

La falta de voluntad de la mayoría de los oponentes de Trump para llamarle plena y directamente la atención sobre sus responsabilidades legales —y las vulnerabilidades políticas que podrían acarrear en unas elecciones generales— fue encapsulada por Ron DeSantis este jueves en Iowa. El gobernador de Florida fue consultado sobre la posibilidad de una tercera acusación contra Trump, en referencia al caso de injerencia electoral de 2020.

"Realmente no quiero entrar en como lo que ha sucedido en el pasado en nada de eso. Hemos hablado de mucho de eso en el pasado durante muchos, muchos años. Creo que es mucho mejor centrarse en, ya sabes, lo que va a suceder en el futuro", dijo DeSantis.

Las múltiples acusaciones de Trump —lejos de condenar su campaña presidencial, como seguramente habría sido el caso para la mayoría de los políticos convencionales— parecen haberle dado un impulso en la recaudación de fondos y han ayudado a su campaña al acorralar a sus oponentes. Si la historia reciente sirve de guía, los nuevos cargos en el caso de los documentos no harán nada para sacudir la profunda polarización que existe en el país sobre el expresidente. Encuestas y entrevistas con votantes republicanos en estados clave de las primarias muestran que muchos en la base aceptan la narrativa de Trump de que está siendo perseguido y se encogen de hombros ante la gravedad de las acusaciones en su contra. Aunque la idea de un mal manejo de documentos clasificados horroriza a muchos profesionales de Beltway y antiguos funcionarios del Gobierno, no está claro que la cuestión cale tan hondo en el conjunto del país.

Los problemas legales de Hunter Biden —incluido el acuerdo de culpabilidad deshecho que en un principio iba a incluir dos delitos fiscales menores y a zanjar una acusación de delito grave por tenencia de armas— han dado munición a los republicanos para intentar alegar que la verdadera corrupción reside en el seno de la Casa Blanca de los Biden. Los republicanos del Congreso acusan al presidente y a su hijo de enriquecerse utilizando los contactos comerciales de Hunter Biden en Ucrania y China, algo que los Biden niegan. Aunque algunos republicanos de la Cámara de Representantes hablan ahora abiertamente de la posibilidad de una investigación de impugnación, hasta ahora no han presentado pruebas verificadas que respalden sus afirmaciones.

Pero las nuevas acusaciones de Trump de este jueves han sido el último giro de una semana extraordinaria en la que Biden y su hijo han sido el centro de atención antes de que la atención volviera a centrarse en el candidato republicano.