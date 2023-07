Georgia niega la solicitud de Trump de anular su caso de "fraude electoral" 3:11

(CNN) -- Un juez del condado de Fulton, Georgia, rechazó este lunes los esfuerzos del equipo legal de Donald Trump para desechar pruebas en la investigación penal sobre los esfuerzos del expresidente para anular las elecciones de 2020 en el estado y descalificar a la fiscal de distrito que lo investiga.



El juez de la Corte Suprema del Condado de Fulton, Robert McBurney, también rechazó los esfuerzos de Cathy Latham, que sirvió como uno de los falsos electores del Partido Republicano en Georgia, para unirse al esfuerzo de Trump.

"Habiendo revisado los alegatos, el Tribunal considera ahora que ni Trump ni Latham gozan de legitimación para presentar una impugnación –en esta fase de los procedimientos previa a la acusación–, a la investigación continua y el potencial enjuiciamiento de la posible interferencia penal en las elecciones generales de 2020 en Georgia", escribió el juez en una orden de nueve páginas.

McBurney añadió que, "si bien ser objeto [o incluso objetivo] de una investigación penal muy publicitada es probablemente una experiencia desagradable e inoportuna, ningún tribunal ha sostenido nunca que esa condición por sí sola proporcione una base para que los tribunales interfieran o detengan la investigación".

Se espera que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presente su caso de interferencia en las elecciones de 2020 ante un jurado investigador antes del 1 de septiembre. CNN informó previamente que Willis está considerando presentar cargos de crimen organizado y conspiración en relación con los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones de 2020 en Georgia.

El equipo legal del expresidente en Georgia había pedido previamente al tribunal que desechara todas las pruebas de la investigación del jurado investigador de propósito especial y descalificara a Willis, citando preocupaciones sobre la constitucionalidad de los jurados investigadores especiales en el estado y criticando los comentarios públicos que ha hecho sobre el caso.

El equipo de Trump ya planteó sus argumentos ante la Corte Suprema de Georgia, que desestimó el intento de Trump de cerrar la investigación.

"Habrá un momento y un foro en el que Trump y Latham puedan plantear sus preocupaciones sobre la constitucionalidad de los estatutos del jurado de propósito especial, sobre el desempeño de este Jurado Investigador de Propósito Especial en particular [y el juez que lo supervisa], y sobre la conveniencia de permitir que la fiscal de distrito del condado de Fulton permanezca involucrada con cualquier enjuiciamiento penal, si es que lo hay, que resulte del trabajo de este Jurado Investigador de Propósito Especial", escribió McBurney este lunes. "Ese momento no es ahora y ese foro no es aquí".

McBurney también rechazó los argumentos del equipo de Trump de que Willis debería ser descalificada para supervisar la investigación penal sobre Trump y sus aliados.

"La presión de la Fiscal de Distrito no ha sido partidista [en el sentido político] ni personal, en marcado y refrescante contraste con la corriente de invectivas personales que fluyen de uno de los demandantes", escribió McBurney, en un aparente golpe a las presentaciones mordaces del equipo de Trump con respecto a Willis.

Y continuó: "En otras palabras, la Fiscalía ha estado haciendo un trabajo bastante rutinario y legalmente inobjetable de relaciones públicas en un caso que es cualquier cosa menos rutinario".

El equipo de Trump también ha argumentado que McBurney debería ser apartado del caso, en parte porque aún no se había pronunciado sobre su petición de que Willis y las pruebas que ha recopilado fueran desechadas. Una audiencia sobre ese asunto está actualmente programada ante otro juez el 10 de agosto.

En su fallo, McBurney señaló que su decisión se produce dentro del plazo que tiene para pronunciarse y dijo que el intento de apartarlo del caso debería quedar sin efecto.

La investigación de Willis, que ha durado años, incluye acusaciones de incitación al fraude electoral, declaraciones falsas ante organismos públicos estatales y locales, conspiración, asociación ilícita, violación del juramento del cargo y participación en amenazas relacionadas con las elecciones.