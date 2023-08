Las autoridades registraron la casa del sospechoso Rex Heuermann en Massapequa Park, Nueva York, utilizando un radar de penetración en el suelo y una retroexcavadora para registrar el patio. Crédito: Seth Wenig/AP

(CNN) -- Las autoridades registraron la casa del sospechoso Rex Heuermann en Nueva York, en el marco de la investigación sobre los asesinatos en serie de Gilgo Beach, dejando una escena caótica para su familia, según la esposa de Heuermann y su abogado.



Han pasado tres semanas desde que Heuermann fue detenido y acusado del asesinato de tres de las "Cuatro de Gilgo", un grupo de mujeres cuyos restos fueron encontrados a lo largo de un corto tramo de la playa de Gilgo de Long Island en 2010.

Desde entonces, la esposa de Heuermann, Asa Ellerup, solicitó el divorcio y regresó a la casa de la familia, la cual fue "destrozada" por los investigadores, según su abogado.

"Volvió a casa para encontrarse con la destrucción completa de su residencia familiar, donde vivía y criaba a los niños", dijo el abogado de Ellerup, Robert Macedonio, a CNN. "Todo en la casa estaba patas arriba. Los cajones de las cómodas fueron vaciados. La bañera del baño, que era de vinilo, estaba abierta. Los suelos estaban destrozados. Se llevaron los sofás y los colchones".

Macedonio añadió que la familia apenas tiene espacio para caminar por la casa, con los montones de escombros que quedaron tras el registro.

"Sacamos otra silla del sótano y la subimos para que mi hijo y yo podamos sentarnos y hablar. Está tan angustiado y no lo entiende, y como madre, no tengo respuestas para él", dijo Ellerup al diario New York Post.

"Pero le dije: 'Estamos juntos. Eso es realmente lo que importa ahora. Que tú y yo estamos sentados aquí juntos y que superaremos esto'".

Y añadió: "Mis hijos lloran hasta quedarse dormidos".

La familia todavía está haciendo balance de los objetos que se llevaron los investigadores, dijo Macedonio.

Debido a la gravedad de los crímenes de los que acusan a Heuermann, la investigación es inusual, pero el analista jurídico de CNN, Joey Jackson, dijo que este tipo de afectación es parte de lo que se espera cuando se trata de una búsqueda del tipo de pruebas que la policía está intentando hallar.

"No es normal, porque no todos los días hay un asesino en serie", dijo Jackson. "En términos de registrar la casa y destrozarla, (la policía) tiene que hacer su debida diligencia".

"Van a buscar cualquier conexión con su caso actual, como ADN, sangre, cabellos u otras fibras que puedan tener alguna conexión con cualquiera de las partes del cuerpo que... aparecieron", añadió.

Además de encontrar pruebas para construir un caso sólido contra Heuermann por los cargos a los que se enfrenta, es probable que los investigadores también estén buscando cualquier cosa que pueda vincular al sospechoso con otros delitos, dijo Jackson.

"Basado en la naturaleza humana y la gente tratando de quitarse de encima el día, podrían recuperarse una gran cantidad de pruebas de tuberías, de los azulejos y otras cosas que se han arraigado en otras áreas en el cuarto de baño, y estoy seguro de que en eso se centran", dijo Jackson.

Los investigadores hallaron un cargamento de entre 200 y 300 armas escondidas en una cámara acorazada cerrada con llave tras una puerta metálica de la vivienda, según confirmaron las autoridades. Los investigadores utilizaron previamente un radar de penetración en el terreno y una retroexcavadora para excavar y registrar el patio de la vivienda.

Las autoridades también investigan otras propiedades de Heuermann en Carolina del Sur y Nevada, donde Jackson dijo que es probable que decidan hacer registros similares.

-- Laura Coates, Elizabeth Wolfe y Jessica Xing de CNN contribuyeron con este reportaje.