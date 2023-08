Esta ciudad mexicana multará a quienes interpreten canciones misóginas

Una maestra enseña español al ritmo de Peso Pluma 1:57

(CNN) -- Las autoridades de la ciudad de Chihuahua, en México, decidieron prohibir la interpretación de canciones que "promuevan la violencia contra las mujeres", citando los altos niveles de violencia doméstica.

El concejo de la ciudad aprobó por unanimidad la medida el pasado 26 de julio, según el alcalde Marco Bonilla, quien dijo que las multas por incumplimiento oscilarían entre los 674.000 pesos y los 1.244.000 pesos (de US$ 40.000 a US$ 74.000).

"La violencia contra las mujeres ha llegado a niveles que podemos considerar de una pandemia", dijo Bonilla en un mensaje de video publicado en Facebook. Y agregó que casi el 70% de las llamadas de emergencia en la ciudad estaban relacionadas con la violencia doméstica, en específico contra las mujeres.

"No podemos permitirlo, y tampoco podemos permitir que se normalice", dijo.

La ley prohíbe la interpretación de canciones que promuevan la violencia contra las mujeres, así como su discriminación, marginación o exclusión, explicó Bonilla.

publicidad

Se implementará en eventos que requieran un permiso de la ciudad, dijo la concejala Paty Ulate en una publicación de Facebook.

Los fondos que se recauden se destinarán al Instituto Municipal de Mujeres, una organización del gobierno local que trabaja por la igualdad de género, así como a un refugio local para mujeres, añadió.

En otra publicación de Facebook, Ulate dijo que los ciudadanos "tienen derecho a disfrutar de una vida libre de violencia". En el estado de Chihuahua se registraron 24 feminicidios, o asesinatos por motivos de género, de enero a junio de este año, según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública de México.

No está claro cómo se implementará la nueva ley, y las autoridades no mencionaron a ningún artista en particular.

Sin embargo, géneros musicales como el reguetón, popularizado por artistas como Bad Bunny, podrían ser objeto de críticas por sus letras explícitas y sexistas.

Los narcocorridos y corridos tumbados, tipos de música mexicana autóctona vinculada a la violencia y el narcotráfico, también podrían resultar afectados. Entre los artistas más populares figuran Peso Pluma y Natanael Cano.

La prohibición en Chihuahua ocurre aproximadamente un mes después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticara los corridos tumbados por promover la violencia y el consumo de drogas durante una conferencia de prensa. Sin embargo, el presidente también dijo que no prohibiría el género.

Por otra parte, las autoridades locales de Chihuahua ya han restringido anteriormente ciertas actuaciones musicales.

En 2012, la ciudad prohibió al popular grupo mexicano Los Tigres del Norte después de que la banda tocara tres canciones catalogadas como narcocorridos. Los organizadores del evento también fueron multados con 20.000 pesos.

La ciudad de Chihuahua es la capital del estado de Chihuahua, en el norte de México. La ciudad más grande del estado, Ciudad Juárez, se encuentra en la frontera con Estados Unidos y se ha convertido en sinónimo de trata de personas y contrabando de drogas.