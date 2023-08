(CNN Español) -- Lionel Messi llegó a Estados Unidos para ser la estrella de la liga, y lo que está haciendo en apenas tres partidos es adueñarse y dominar el juego, algo nada nuevo para él.

Este miércoles, en una noche de fútbol que comenzó con una tormenta que provocó un atraso en el inicio del partido, Messi volvió a brillar en el encuentro por los 16vos de final de la Leagues Cup entre el Inter Miami contra el Orlando City, uno de los clásicos que tiene el fútbol estadounidense.

Se trató del tercer partido del astro argentino con su nuevo club y, como no podía ser de otra manera, el tercero en que se anota en el marcador.

Frente a Orlando, Messi volvió a marcar dos goles para sentenciar el juego y darle el pase a octavos de final de Leagues Cup al Inter Miami.

Mira todo lo que dejó una nueva noche mágica de Lionel Messi en Estados Unidos.

El Inter Miami le ganó 3-1 al Orlando City en un partido que Messi y compañía tuvieron bajo control pese a un primer tiempo nivelado en el marcador.

Messi abrió el marcador al minuto 7 y cerró el 3-1 final al minuto 72. Es el segundo doblete del argentino con el Inter Miami, luego del conseguido frente Atlanta.

Pero no solo fue otro doblete para Messi, sino también el primer clásico que ganó junto a su nuevo club. El partido del Inter Miami contra Orlando es conocido como el clásico de la Florida, así que el campeón mundial ya tiene un dato más a su registro histórico.

El primer tiempo estuvo caracterizado por cuatro aspectos: el gol de Messi al minuto 7, el empate del Orlando City 10 minutos después y por dos tarjetas amarillas.

Una de esas tarjetas fue para Lionel Messi, en lo que fue la primera amonestación que recibe el argentino en el Inter Miami.

Sería un suceso simplemente para el registro; sin embargo, se convirtió en algo más que anecdótico pues el entrenador de Orlando, Óscar Pareja, dijo en conferencia de prensa posterior al juego que Messi debió recibir otra amarilla en el partido y, por tanto, tendría que haber sido expulsado.

Tras su segundo gol y tercero del Inter Miami, Messi realizó otro festejo que alborotó las redes sociales.

El argentino hizo la seña clásica de brazos cruzados que podemos ver en "Black Panther", de Marvel.

Debido a que es su segundo festejo que hace con referencia a Marvel, la Leagues Cup dijo en Twitter: "Este verano, no te pierdas el Universo de Messi". Además, agregó una foto en donde comparó ambos festejos con Thor y Black Panther.

🦸‍♂️ 🐐 Messi has unlocked superhero mode in this #LeaguesCup2023.

What will Leo's next celebration be? pic.twitter.com/7O41RngJ8J

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 3, 2023