Las políticas de Biden sobre préstamos estudiantiles siguen enfrentando batallas legales

Biden elimina la deuda estudiantil, lo analizamos con un experto 3:02

(CNN) -- Algunas de las políticas del presidente Joe Biden en materia de préstamos estudiantiles siguen enfrentando recursos judiciales.



Si bien la Corte Suprema bloqueó a principios de junio el programa principal de condonación de préstamos estudiantiles que impulsaba el presidente, ahora el gobierno también lidia con demandas sobre algunos de sus otros cambios en materia de políticas destinados a facilitar a los prestatarios el pago de sus créditos.

Este lunes, el Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU. bloqueó temporalmente las nuevas disposiciones que debían entrar en vigor en julio y que facilitarían a los prestatarios la cancelación de sus deudas en caso de ser engañados o defraudados por la universidad, en virtud de una norma conocida como defensa del prestatario frente al pago.

Esta norma lleva décadas en vigor. Pero la demanda se refiere a nuevas disposiciones, incluida una que permite la cancelación automática de la deuda un año después de la fecha de cierre de una universidad y otra que prohíbe a las universidades exigir a los prestatarios que acepten un arbitraje obligatorio, que ahora están bloqueadas.

La solicitud de medida cautelar de urgencia la presentó Career Colleges and Schools of Texas, un grupo de universidades comerciales. La orden del tribunal de apelaciones no explicaba el razonamiento de la decisión, pero decía que el caso se examinará el 6 de noviembre.

Los prestatarios de préstamos estudiantiles aún pueden presentar solicitudes de alivio de la deuda en virtud de la norma de defensa del prestatario durante este tiempo, pero el Departamento de Educación "no adjudicará ni procesará las solicitudes afectadas en virtud de la nueva normativa mientras la orden del tribunal esté en vigor", según el sitio web de la agencia.

publicidad

Aaron Ament, presidente de la organización sin fines de lucro National Student Legal Defense Network, advirtió que "innumerables estudiantes corren el riesgo de que los especuladores de la educación superior se aprovechen de ellos" hasta que se restablezcan las protecciones.

Otra demanda cuestiona la condonación de la deuda estudiantil

Mientras tanto, en otra demanda presentada la semana pasada, dos grupos conservadores solicitaron que se impidiera al gobierno de Biden llevar a cabo un ajuste puntual en las cuentas de algunos prestatarios, cuyo objetivo era contabilizar con mayor precisión ciertos pagos realizados anteriormente en el marco de un plan de amortización basado en los ingresos.

Estos planes calculan los pagos en función de los ingresos del prestatario y del tamaño de su familia, independientemente de la deuda total pendiente de la persona. Por lo general, reducen los pagos mensuales para ayudar a los prestatarios a evitar el impago de sus préstamos y eliminar los saldos restantes después de realizar los pagos necesarios durante 20 a 25 años.

Según el Departamento de Educación, se espera que lo que la administración ha denominado "arreglos" se traduzca en la cancelación de deudas de préstamos federales para estudiantes por valor de US$ 39.000 millones para 804.000 prestatarios.

La demanda, presentada por la New Civil Liberties Alliance en nombre de los grupos conservadores Cato Institute y Mackinac Center for Public Policy, argumenta que el ajuste único "es sustancial y procedimentalmente ilegal", similar, dice, al programa más amplio de condonación de préstamos estudiantiles anulado por la Corte Suprema.

El Departamento de Educación anunció en julio, semanas después de que se bloqueara el otro programa de condonación, que empezaría a notificar a los 804.000 prestatarios la próxima cancelación de su deuda.

Pero el ajuste puntual estaba previsto desde hacía más de un año. Anunciada por primera vez en abril de 2022, la medida estaba destinada a ayudar a los prestatarios cuyos pagos se habían contabilizado erróneamente y ya eran elegibles para el alivio de la deuda en virtud de un plan de amortización basado en los ingresos.

Los cambios se produjeron a raíz de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno que reveló que el Departamento de Educación tenía problemas para hacer un seguimiento de los pagos de los prestatarios y no había hecho lo suficiente para garantizar que todos los prestatarios elegibles recibieran la condonación a la que tenían derecho. De hecho, 7.700 préstamos en reembolso, o alrededor del 11% de los préstamos analizados, podrían haber sido ya potencialmente elegibles para la condonación.

En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Educación dijo que la demanda "no es más que un intento desesperado de los intereses especiales de la derecha para mantener a cientos de miles de prestatarios endeudados, a pesar de que estos prestatarios se han ganado la condonación que se promete a través de los planes de amortización en función de los ingresos".

Este último desafío legal no parece que vaya a afectar de forma inmediata al nuevo plan de reembolso basado en los ingresos del gobierno, conocido como SAVE (Saving on a Valuable Education), que fue lanzado la semana pasada.

Una vez que el plan SAVE esté totalmente implementado, lo que se espera que ocurra el año que viene, algunos prestatarios podrían ver sus facturas mensuales reducidas a la mitad y la deuda restante cancelada después de realizar al menos 10 años de pagos.

-- DJ Judd de CNN contribuyó con este reportaje.