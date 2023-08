(CNN) -- Los incendios descontrolados en Maui son tan catastróficos que los hawaianos se lanzan al mar para escapar de las llamas.

Incluso los equipos de emergencia podrían no ser capaces de ayudar, ya que las llamas —alimentadas en parte por el huracán Dora— han cortado los servicios 911 y las comunicaciones en Maui.

"El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona", dijo la vicegobernadora de Hawai, Sylvia Luke, a CNN este miércoles por la mañana.

"Nuestro sistema hospitalario en Maui está sobrecargado con pacientes quemados, personas que sufren de inhalación", afirmó.

El desastre también dejó sin electricidad a unos 14.000 hogares y negocios en Maui, según PowerOutage.us.

Clint Hansen grabó un video con un dron durante la noche de este martes que mostraba cómo los incendios forestales se extendían justo al norte de Kihei.

"Lahaina ha quedado devastada", dijo Hansen a CNN. "La gente saltando al océano para escapar de las llamas, siendo rescatados por la Guardia Costera. Se está pidiendo a todos los propietarios de embarcaciones que rescaten a la gente. Es apocalíptico".

Una docena de personas fueron rescatadas cerca de Lahaina después de "entrar en el océano debido a las condiciones de humo y fuego", dijo la Guardia Costera y funcionarios del condado. "Las personas fueron transportadas por la Guardia Costera a zonas seguras", dijeron las autoridades del condado de Maui en un comunicado de prensa.

Y no está claro hacia dónde se dirigirá el desastre a continuación.

Los bomberos de Maui advirtieron que el viento errático, el terreno difícil, las pendientes pronunciadas y el descenso de la humedad, así como la dirección y la ubicación de las condiciones del incendio hacen difícil predecir la trayectoria y la velocidad de un incendio forestal, según los funcionarios del condado de Maui.

"El fuego puede estar a una milla o más de tu casa, pero en un minuto o dos, puede estar en tu casa", dijo el jefe adjunto de Bomberos del Condado de Maui, Jeff Giesea. "La quema de materiales transportados por el aire puede encender fuegos a gran distancia del cuerpo principal del incendio".

Un muro de llamas destruyó negocios en Front Street en Lahaina, informó Hawaii News Now, afiliada de CNN.

"Los edificios de ambos lados estaban envueltos en llamas. No había camiones de bomberos en ese punto; creo que los bomberos estaban desbordados", dijo el propietario de un negocio Alan Dickar al medio. "Esa es la calle comercial más importante de Maui".

En otra parte de la isla, el incendio de Upcountry se estima en más de 400 hectáreas, según funcionarios del condado. Se desconocía la causa del incendio.

Dora, un poderoso huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de 210 km/h, se encontraba a unos 1.100 kilómetros al suroeste de Honolulu a última hora de este martes (5 a.m. ET del miércoles), dijo el Centro Nacional de Huracanes. No había avisos de huracán o advertencias en vigor para Hawai.

Como Dora viaja al sur de las islas, un fuerte sistema de alta presión se mantiene en el lugar hacia el norte. La zona de alta presión en combinación con Dora está produciendo "vientos muy fuertes y dañinos", dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan vientos de hasta 100 km/h durante la noche, para luego comenzar a disminuir a lo largo del día del miércoles.

"Estos fuertes vientos, junto con los bajos niveles de humedad, están produciendo condiciones meteorológicas peligrosas para los incendios que durarán hasta la tarde de este miércoles", dijo el servicio meteorológico.

En la tarde de este miércoles, la zona de altas presiones, así como Dora, se desplazarán hacia el oeste, permitiendo que los vientos disminuyan.

En tanto, dos incendios de matorrales ardían este martes en la Isla Grande, según informaron las autoridades en un comunicado de prensa, uno en el distrito de Kohala Norte y el otro en el distrito de Kohala Sur. Algunos residentes estaban bajo órdenes de evacuación obligatoria ya que los cortes de energía estaban afectando a las comunicaciones, según el comunicado.

Luke, que está actuando como gobernador mientras el gobernador Josh Green viaja fuera del estado, emitió una proclamación de emergencia relacionada con los incendios este martes.

"Estamos siguiendo de cerca los incendios forestales causados por los fuertes vientos del huracán Dora", dijo Luke en un comunicado. "La seguridad de nuestros residentes es primordial, y esta proclamación de emergencia activará la Guardia Nacional de Hawai para apoyar a los equipos de respuesta de emergencia en las comunidades afectadas".

Green ha sido plenamente informado sobre Dora y sus impactos, según el comunicado de prensa.

"El vicegobernador Luke tiene todo mi apoyo", dijo Green. "Mis pensamientos están con los residentes y las empresas afectadas por el huracán Dora".

En el territorio continental de EE.UU., un incendio de matorrales destruyó este martes un edificio de apartamentos en Cedar Park (Texas), dañó otros y provocó órdenes de evacuación. Las llamas habían calcinado cerca de 20 hectáreas en el suburbio de Austin.

Aya Elamroussi, Chris Boyette, Jennifer Gray y Kelly McCleary de CNN contribuyeron a este informe.