Por qué los servicios de telefonía móvil no funcionan en Maui y cuándo podrían restablecerse

(CNN) -- Miles de personas en Maui están sin servicio de telefonía móvil mientras los incendios forestales continúan fuera de control en la isla, lo que impide a la gente llamar a los servicios de emergencia o informar a sus seres queridos sobre su estado. El restablecimiento de la comunicación podría llevar días o incluso semanas.

"El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona", dijo la vicegobernadora de Hawai, Sylvia Luke, a CNN la mañana de este miércoles.

Aunque los fuertes vientos a veces pueden amenazar las torres de telefonía móvil, la mayoría son lo suficientemente fuertes como para soportar incluso lo peor que un huracán de categoría 5 pueda traer. Los incendios, sin embargo, complican el panorama.

"Cuando los incendios se acercan demasiado a las centrales de telefonía, es evidente que queman equipos, antenas y líneas de alimentación", explica Glenn O'Donnell, vicepresidente de investigación de la empresa de estudios de mercado Forrester. "En casos extremos, también debilitarán las torres, provocando el derrumbe de algunas. El humo y las llamas también pueden atenuar las señales debido a la densidad de partículas en el aire".

Si una torre se derrumba, las redes celulares podrían tardar meses en restablecerse. Pero si las operadoras pueden y están preparadas para realizar restauraciones con unidades móviles de reserva, podrían restablecer un servicio limitado en cuestión de horas, dijo O'Donnell. Los operadores de telefonía móvil suelen utilizar COWs (Cells On Wheels), COLTs (Cells On Light Trucks) y GOaTs (Generators on Trailers) en situaciones de emergencia para proporcionar un servicio de reserva cuando se caen las torres de telefonía móvil.

Los apagones también son una amenaza para las torres de telefonía móvil. El desastre de Maui ya ha dejado sin electricidad al menos a 14.000 hogares y empresas de la zona, según PowerOutage.us. Muchas torres tienen generadores de energía de reserva, pero su capacidad para mantenerlas en funcionamiento es limitada.

Las torres de telefonía móvil llevan tecnología de reserva incorporada, pero suele hacerse a través de cables de fibra óptica o enlaces de microondas (inalámbricos), según Dimitris Mavrakis, investigador principal de ABI Research. Sin embargo, si ocurre algo extraordinario, como la interacción con incendios descontrolados, estos enlaces pueden experimentar "fallos catastróficos y dejar a las células sin conexión con el resto del mundo".

Y, en caso de emergencia, un aumento en el volumen de llamadas puede sobrecargar el sistema, aunque la gente consiga cobertura.

"Incluso las células que tienen un buen servicio pueden sufrir cortes debido al enorme volumen de comunicaciones que se producen a la vez", explica Mavrakis. "Todos los habitantes de estas zonas pueden intentar ponerse en contacto con sus familiares o con las autoridades a la vez, lo cual satura la red y provoca un corte. Sin embargo, esto es más fácil de corregir y los operadores de red pueden activar medidas adicionales para hacerlas operativas rápidamente".

Un portavoz de T-Mobile dijo que la empresa está supervisando la situación y evaluando el impacto del incendio en sus equipos en la zona.

"Cuando las condiciones sean seguras, nuestro equipo de Gestión de Emergencias desplegará soluciones portátiles y ágiles de satélite y microondas que restablecerán el servicio en las zonas afectadas", dijo el portavoz. "También tenemos generadores portátiles listos para desplegar en los sitios afectados por la pérdida de energía comercial, y nuestro equipo de Respuesta a Emergencias está trabajando con la FEMA y el estado de Hawai para apoyar a los bomberos y otros equipos de primera respuesta, organizaciones y comunidades".

Verizon y AT&T no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de CNN.

La esperanza de las redes por satélite

Las redes por satélite siguen funcionando independientemente de lo que ocurra en tierra. Esto significa que los teléfonos por satélite, que a menudo cuentan con grandes antenas, pueden ayudar a proporcionar servicios de voz, SMS y datos en cualquier lugar de la Tierra, incluso sin servicio celular.

Los teléfonos por satélite se han popularizado a lo largo de los años entre excursionistas, personal de emergencias y viajeros intrépidos, pero son caros y no son productos de uso general. Sin embargo, algunos modelos más recientes de teléfonos inteligentes -incluido el último modelo de iPhone 14 y algunos teléfonos fabricados por Motorola y Huawei- ofrecen conectividad por satélite incorporada, lo que permite el envío de mensajes SOS a través de satélites.

Por ejemplo, el servicio gratuito SOS de emergencia vía satélite de Apple, que se activó el año pasado, permite a los usuarios de iPhone ponerse en contacto vía satélite con despachadores especializados en situaciones de emergencia. Cuando un usuario intenta llamar al 911 y no puede acceder a una red celular, es redirigido automáticamente a los operadores del servicio, donde puede responder a un cuestionario con preguntas cortas de respuesta múltiple para compartir información rápidamente. Los operadores también reciben sus coordenadas, identificación médica e información de contacto en caso de emergencia.

Apple dijo a CNN que la función está reservada para conexiones con servicios de emergencia y no permite a los usuarios ponerse en contacto con amigos y familiares. Para cualquiera que tenga acceso a una conexión Wi-Fi mientras lleva un Apple Watch, la función Walkie-Talkie también podría utilizarse para enviar mensajes o hacer llamadas. Sin embargo, las redes Wi-Fi también pueden fallar cuando se interrumpen las redes de fibra óptica.

Aunque no está claro cuánto tiempo podría estar caído el servicio de telefonía móvil en las regiones afectadas, las empresas fueron capaces de llevar la conectividad a regiones catastróficas en el pasado. En 2017, Google trabajó con AT&T y T-Mobile para desplegar sus globos del Proyecto Loon para llevar Internet a Puerto Rico tras el huracán María.

La Cruz Roja de Hawai tuiteó recientemente que la gente puede llamar al 1-800-RED-CROSS para ver si sus seres queridos están en un refugio local.