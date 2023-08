Esto es lo que ganan los actores en huelga, según Fran Drescher 2:51

(CNN) -- Las estrellas no están exentas de las penurias de las huelgas de Hollywood, y Billy Porter está hablando claro al respecto.



En una entrevista concedida al Evening Standard, la estrella de "Pose" afirmó que tiene que poner a la venta su casa debido a las huelgas de actores y guionistas. "Y no sé cuándo vamos a volver (al trabajo). La vida de un artista, hasta que no ganas una fortuna, cosa que todavía no he ganado, sigue siendo cheque a cheque —dijo a la publicación—. Se suponía que iba a participar en una nueva película y en un nuevo programa de televisión que empezaba en septiembre. Nada de eso va a ocurrir".

Las huelgas se deben a que los actores y guionistas reclaman varias cosas, como mejores salarios y condiciones de trabajo y también protección frente a la inteligencia artificial.

Porter hizo referencia a un artículo de Deadline en el que se citaba a un ejecutivo anónimo de Hollywood que decía: "Vamos a matarlos de hambre hasta que tengan que vender sus departamentos", a lo que el actor respondió al Evening Standard: "Ya lograron matarme de hambre".

En Londres, donde ayudó a llevar su espectáculo de Broadway, "A Strange Loop", Porter dijo que ha dudado en hablar de las huelgas, "por la m*** que he visto que algunos no entendidos escriben sobre nosotros: 'Son solo un puñado de millonarios intentando conseguir más millones'".

El ambiente en Londres es diferente, dice, porque no hay "esa bilis de la gente que sobrevivió a una pandemia porque podía encender la televisión y vernos".

"Y nos descartan tan rápidamente —añadió Porter—. Porque creen que sentimos que nos lo merecemos. Mientras, nosotros recibimos un cheque por seis centavos. Eso hiere mis sentimientos".

Los guionistas están en huelga desde mayo y los actores se declararon en huelga en julio.

CNN se puso en contacto con los representantes de Porter para obtener más comentarios.