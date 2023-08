Determinan la causa de la muerte del nieto de Robert De Niro

Leandro De Niro Rodriguez. (Crédito: drenadeniro/Instagram)

(CNN) -- Forenses determinaron la causa de la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor Robert De Niro.

Según un correo electrónico que la Oficina del Médico Forense de Nueva York envió a CNN, la muerte del joven de 19 años en julio fue el resultado de una combinación tóxica de fentanilo, bromazolam, alprazolam, 7-aminoclonazepam, ketamina y cocaína.

Su muerte se consideró un accidente.

El fentanilo es extremadamente letal por sí solo, pero entre las muertes por droga es frecuente que las personas tengan varios narcóticos en su organismo al momento de fallecer, incluidas las benzodiacepinas y la cocaína.

Una mujer fue detenida en relación con la muerte del adolescente.

Sofia Marks fue arrestada por cargos de vender drogas a un menor, informó una fuente policial a CNN a finales de julio. A Marks también la acusaron de asesinato, dijo la fuente en ese momento.

Tras la muerte de su hijo, la actriz Drena De Niro, hija de Robert De Niro, escribió sobre la pérdida en una publicación en Instagram.

"Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que ha sido puro y real en mi vida", decía el mensaje. "No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo ese amor te hubiera salvado".

Etiquetó al padre de su hijo, el artista Carlos Rodríguez, conocido como Carlos Mare, en la publicación.

Drena De Niro habló después sobre cómo murió su hijo cuando alguien le preguntó en las redes sociales.

"Alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban adulteradas, y aún así se las vendieron, así que para toda esa gente que sigue jodiendo por ahí vendiendo y comprando esta mierda, mi hijo se ha ido para siempre", escribió como respuesta.