Sydney Sweeney dice que se siente "golpeada" por todos los rumores que la rodean

Sydney Sweeney revive el debate sobre el tiro bajo con esta minifalda 1:57

(CNN) -- Sydney Sweeney es consciente de los rumores que corren sobre ella y a veces, admite, todo le afecta.

"A veces me siento golpeada por ello", dijo a Variety la actriz de "Euphoria", que también tiene en desarrollo un reboot de "Barbarella". Las declaraciones las hizo en un artículo de portada de la revista Variety publicado este miércoles. "Es duro sentarse y mirar, y no ser capaz de defenderte".

Sweeney ha tenido que enfrentarse a rumores sobre la política de su familia y a las acusaciones de que tuvo una aventura con su coprotagonista en "Anyone But You", Glen Powell.

También es consciente de que sus propias palabras pueden volverse en su contra, y afirma que puede ser difícil dar más contexto a las citas aisladas.

Sydney Sweeney revive el debate sobre el tiro bajo con esta minifalda 1:57

"Cuando tenemos una conversación de dos horas y hay seis citas en ella, es tan difícil tener el contexto detrás de lo que estamos hablando, y cómo lo estamos diciendo el uno al otro", dijo a la publicación.

publicidad

En 2022, Sweeney organizó una fiesta de cumpleaños para su madre, y las fotos mostraron a los invitados con lo que parecía ser ropa de Blue Lives Matter y gorras rojas MAGA, que más tarde se reveló que decían "Make Sixty Great Again".

Sobre esa reacción, la actriz dijo esta semana: "Hubo tantas malas interpretaciones. La gente de las fotos ni siquiera era mi familia. Las personas que trajeron las cosas por las que la gente estaba molesta eran en realidad amigos de mi madre de Los Ángeles que tienen hijos que participaron en el desfile del Orgullo, y pensaron que sería divertido llevarlas porque venían a Idaho".

Y sobre ese rumor de Powell, que comenzó cuando ella y su coprotagonista presentaron su nueva película "Anyone But You" en CinemaCon en Las Vegas a principios de este año, simplemente comentó: "Es una comedia romántica".

"¡Eso es lo que quiere la gente! A Glen y a mí nos da igual. La pasamos muy bien juntos y nos respetamos mucho; él es muy trabajador y yo también", añadió. "Hablamos todo el tiempo en plan: 'Eso es muy divertido'".