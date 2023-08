Automovilistas escapan del Bond Fire mientras cruza cerca de Silverado Canyon en el condado de Orange, California, el 3 de diciembre de 2020. Siempre es importante cuando estás en áreas propensas a incendios conocer las rutas de escape y las salidas de respaldo. Crédito: Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register/Getty Images

(CNN) -- Muros de llamas naranja brillante. Escapes angustiosos. Los restos carbonizados de lo que se queda atrás.

Es difícil no aterrorizarse ante las imágenes de incendios mortales como los que han arrasado partes de Hawai esta semana.



Jon Heggie, antiguo funcionario de información pública y ahora jefe de división del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), sabe lo que es enfrentarse a un incendio forestal.

"He estado en bastantes incidentes importantes en todo el estado", dice Heggie a CNN Travel. "Una descripción nunca le hará justicia. Las vistas, los sonidos, las sensaciones, la energía que se siente en un incidente a gran escala es una sobrecarga sensorial", añade.

"Puedes sentir el calor radiante penetrando en tu cuerpo básicamente, las condiciones de humo que te nublan la vista (...) El sonido de numerosos árboles siendo engullidos, básicamente hace temblar el suelo. Es un acontecimiento bastante dramático cuando estás en el frente de un gran incendio", detalla.

La experiencia de Heggie y otros expertos puede ayudarnos a aumentar nuestras posibilidades de supervivencia en un incendio forestal, o a evitar quedar atrapados en él.

Infórmate sobre los incendios forestales antes de viajar

Los residentes en zonas propensas a incendios forestales de Estados Unidos y el resto del mundo pueden estar acostumbrados a mantenerse al día de las noticias sobre incendios forestales. Corresponde a los viajeros, que pueden tener menos experiencia, hacer lo mismo.

"Mantente alerta. Presta atención a las noticias locales. Presta atención a tu entorno local", afirma Heggie. "Si estás en una zona silvestre, debes prestar atención a tu entorno, porque si se inicia un incendio, puede moverse muy rápidamente en direcciones que pueden poner a la gente en peligro", añade.

Beth Pratt, directora ejecutiva regional de California de la Federación Nacional de Vida Silvestre, es propietaria de una casa a las afueras del Parque Nacional de Yosemite, propenso a los incendios, y comparte este consejo gracias a décadas de experiencia.

"Mantente alerta. Puedes necesitar flexibilidad en tus planes o rutas", asegura.

Nick Mott, coautor del libro "This Is Wildfire: How to Protect Yourself, Your Home, and Your Community in the Age of Heat", aconseja prestar atención a los llamados avisos de bandera roja.

"Básicamente, se trata de avisos meteorológicos cuando hay peligro elevado de incendio. Esté atento al calor superalto, vientos fuertes", señala.

"Si eres es un viajero, podría ser inteligente permanecer fuera de un área que parece propensa a incendiarse", dice.

La Cruz Roja también aconseja abandonar una zona incluso antes de que haya un aviso oficial de evacuación.

Más consejos de preparación:

Activa las alertas en tu teléfono: regístrate para recibir alertas en readyforwildfire.org, sugiere Heggie. En un viaje por carretera, escucha la radio local y las emisoras de noticias. AirNow también realiza un seguimiento de los incendios forestales en Norteamérica. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales puede ayudar a las personas que viajan allí. My Fire Watch puede ayudar con el seguimiento en Australia.

regístrate para recibir alertas en readyforwildfire.org, sugiere Heggie. En un viaje por carretera, escucha la radio local y las emisoras de noticias. AirNow también realiza un seguimiento de los incendios forestales en Norteamérica. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales puede ayudar a las personas que viajan allí. My Fire Watch puede ayudar con el seguimiento en Australia. Prepárate para huir: cuando te encuentres en zonas propensas a incendios forestales, no solo debes tener un plan de escape, sino también una ruta de escape alternativa, dice Heggie. Y Mott añade que los viajeros no deben fiarse solo de los mapas de Google. Tenga a mano un mapa físico, por si se interrumpe el servicio.

cuando te encuentres en zonas propensas a incendios forestales, no solo debes tener un plan de escape, sino también una ruta de escape alternativa, dice Heggie. Y Mott añade que los viajeros no deben fiarse solo de los mapas de Google. Tenga a mano un mapa físico, por si se interrumpe el servicio. Prepara un kit de supervivencia: lleva agua, comida y ropa de sobra en el vehículo, por si te ves atrapado en una emergencia: "todo lo que necesitarías para sobrevivir en una acampada", explica Heggie. La Cruz Roja sugiere también tener una radio a pilas.

lleva agua, comida y ropa de sobra en el vehículo, por si te ves atrapado en una emergencia: "todo lo que necesitarías para sobrevivir en una acampada", explica Heggie. La Cruz Roja sugiere también tener una radio a pilas. Mascarilla: "Asegúrate de tener una mascarilla a mano para el humo, porque la calidad del aire puede empeorar rápidamente", dice Pratt. Utiliza una mascarilla N-95, aconseja Mott.

"Asegúrate de tener una mascarilla a mano para el humo, porque la calidad del aire puede empeorar rápidamente", dice Pratt. Utiliza una mascarilla N-95, aconseja Mott. Reporta: si ves humo o fuego, informa inmediatamente, dice Pratt.

Amplía tu horizonte de "cuándo" y "dónde" se producen los incendios

En el pasado, se podía pensar que el verano en California y otros lugares del Oeste era la "temporada de incendios". Pero ya no. Las condiciones varían mucho de un año a otro.

El invierno pasado trajo nevadas y lluvias récord a gran parte de California. Pero el año anterior, la sequía fue tan grave que se produjeron incendios en pleno invierno. Heggie citó un incendio de 283 hectáreas en enero de 2022 en la costa de Monterrey, solo unas semanas después de las fuertes lluvias.

"No pensamos en el desastre hasta que ocurre", dice Mott. "Tenemos que estar pensando en los incendios forestales, en particular, durante todo el año; no solo en la temporada de incendios", agrega.

Mott afirma que también tenemos que ampliar nuestros horizontes sobre dónde pueden producirse los incendios forestales. No son un problema exclusivo del oeste de Estados Unidos, como demuestran los mortíferos incendios de Maui. En cualquier lugar donde haga calor, la maleza y la hierba estén secas y soplen vientos fuertes puede producirse un incendio forestal.

Al este del río Mississippi, una zona que suele recibir más lluvias que el Oeste, pueden producirse incendios forestales. Después de un otoño seco, los incendios mataron a más de 10 personas en el área de Gatlinburg, Tennessee, en 2016.

Y es un peligro global. En 2023, cuando Europa se calentaba bajo un calor récord, los incendios forestales en la isla griega de Rodas, normalmente idílica, hicieron huir a los turistas de un paisaje infernal.

Si estás en un vehículo

Si estás en un vehículo y un incendio forestal empieza a rodearte, resiste el impulso de saltar.

"Los vehículos son muy buenos para protegerse de los incendios. Si el fuego te rodea por completo, refúgiate en el interior del vehículo: estarás mucho mejor que fuera de él... No es una garantía, pero es mejor que nada", dijo Heggie.

Si puedes ver lo suficientemente bien, deberías intentar conducir fuera de la zona del incendio.

Otros consejos si estás en tu vehículo, según Readyforwildfire.org:

Cierra todas las ventanas y rejillas de ventilación del vehículo

Cúbrete con una chaqueta o manta

Si es posible, túmbate en el suelo del vehículo

Si estás en un edificio

Es la misma idea con una casa u otra estructura: tienes más posibilidades dentro que fuera, dijo Heggie. Deja que el fuego recorra el terreno mientras tú te refugias dentro.

"Hay muchas posibilidades de que la estructura se incendie, y después de eso, entonces tienes que salir de la estructura, obviamente".

Idaho Firewise ofrece estos consejos, si estás dentro de un edificio durante un incendio forestal:

Cierra todas las ventanas y puertas y coloca toallas mojadas debajo de las aberturas de puertas y ventanas.

Ten extintores listos para usar.

Llena fregaderos, bañeras y cubos con agua para apagar las brasas.

Si quedas atrapado en el exterior durante un incendio forestal

Si estás atrapado al aire libre con un incendio forestal acercándose, llama al 911 y dales tu ubicación exacta, dijo Heggie. Es posible que los equipos de rescate puedan enviarte un helicóptero o que los bomberos intenten apagar el fuego a tu alrededor.

Intenta alejarte ladera abajo, pero no hacia un barranco o quebrada, dijo Heggie. Es más difícil escapar cuesta arriba. Además, las llamas que se elevan pueden alcanzar el combustible cuesta arriba, y el calor convectivo ascendente puede expandirse en esa dirección.

Heggie dijo que el peor lugar para refugiarse son los barrancos bajos o las zanjas llenas de vegetación seca.

Mantente alejado de los barrancos, que pueden actuar como embudos del fuego.

Refúgiate en una masa de agua o cerca de ella si puedes llegar a una, dice Mott, como hicieron algunas personas en Maui. "Si se encuentra en la naturaleza o en la playa, métase en el agua. La gente ha logrado esperar a que pasen los incendios en lagos y ríos", menciona.

Si estás atrapado por un incendio y no sabes nadar, Mott dice que te metas hasta donde te sientas cómodo, pero no te sumerjas por encima de los hombros o donde la corriente te pueda arrastrar.

Si quedas atrapado al aire libre, el Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California recomienda buscar zonas que no ardan o ardan con menos facilidad: campos de regadío, campos de golf, estacionamientos pavimentados y estanques. Intenta refugiarte junto a peñascos y afloramientos rocosos.

Peligros después del incendio

Como las minas que quedan después de una guerra, los incendios forestales dejan peligros potenciales después de haber arrasado.

La Cruz Roja aconseja:

Evita las cenizas calientes, los escombros humeantes y las brasas vivas.

Mantente alejado de líneas eléctricas dañadas o caídas, postes y cables derribados.

Permanece atento a los hoyos en el suelo llenos de ceniza. Pueden tener brasas calientes que no se ven.

Mott dice que debemos pensar en el futuro y prepararnos para los incendios forestales, pero también "no preocuparse por ello. Creo que eso también es importante para la salud mental, encontrar una perspectiva positiva del mundo y no pensar solo en los peores escenarios".