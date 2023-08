Una nueva película en el sur de la India ha tenido tanto éxito que las empresas les están dando a los trabajadores un día libre para ir a verla

Los fanáticos del actor indio Rajinikanth bailan mientras celebran el lanzamiento de su última película Jailer, durante su primer día de proyección, dentro de una sala de cine en Mumbai el 10 de agosto de 2023. (Crédito: Sankhadeep Banerjee/NurPhoto/ AP)

(CNN) -- Con gente bailando en las calles y lanzando petardos, las escenas de júbilo no habrían estado fuera de lugar en una película india.

De hecho, fueron las celebraciones de la vida real de miles de fanáticos del cine en el sur de la India las que le dieron la bienvenida al último estreno de una de las superestrellas más grandes del país.

“Jailer”, un thriller de acción en lengua tamil del célebre actor Rajinikanth, ha conquistado la región desde que llegó a los cines este jueves y ya se espera que establezca récords de taquilla.

La película es la primera en dos años que presenta al actor, quien disfruta de un estatus de semidiós entre sus seguidores, y la anticipación ha sido tan grande que algunas compañías les han dado a su personal un día libre para que vayan a verla.

Redbooks Abroad, la empresa de educación con sede en Kerala, le regaló a su personal entradas gratuitas para la primera función y dijo en un comunicado visto por CNN que era un “día para relajarse, regocijarse y sumergirse en la magia de la pantalla grande”.

publicidad

“Esperamos que este día libre y la experiencia cinematográfica traigan alegría, relajación y energía renovada a todos ustedes. Atesoremos este momento y creemos recuerdos juntos”, dice el documento.

Otra empresa, Le Hive, con sede en el estado sureño de Tamil Nadu, dijo que estaban dando al personal medio día libre para “evitar bajas repentinas por enfermedad”.

Las acciones de las compañías son solo un aspecto de las febriles expectativas en torno al estreno, mientras que canales de noticias locales no han escatimado en detalles, publicando blogs en vivo, entrevistando a fans y filmando escenas fuera de los cines.

La película recaudó alrededor de US$ 5 millones en taquilla este jueves, según estimaciones preliminares, lo que la convierte en el estreno más alto para una película en idioma tamil en 2023 hasta el momento, según informes locales.

Un seguimiento de culto

Rajinikanth, de 72 años, que ha protagonizado más de 160 películas, es casi sinónimo del cine del sur de la India.

Conocido por secuencias de acción elaboradas y movimientos de baile únicos, tiene el tipo de atractivo de taquilla que disfruta Tom Cruise en Occidente y se cree que es uno de los actores mejor pagados de Asia.

Rajinikanth, cuyo nombre real es Shivaji Rao Gaekwad y nació en la ciudad sureña de Bengaluru en 1950, hizo su debut 25 años después en la película “Apoorva Raagangal”, que se convirtió en un éxito comercial.

El nivel de adoración entre sus admiradores a menudo se ha comparado con el de una figura religiosa. Se sabe que algunos de sus fanáticos celebran sus nuevos lanzamientos vertiendo leche sobre imágenes de cartón del actor, un acto de veneración generalmente reservado para las deidades hindúes.

Escenas similares de júbilo se encontraron con su película de 2016 “Kabali”, en la que se vistió con elegantes trajes de tres piezas y anteojos de sol John Lennon para interpretar a un gángster condenado injustamente que acaba de salir de la cárcel.

El día de su estreno se convirtió en un feriado público no oficial para muchas empresas en las ciudades de Bangalore y Chennai dando a sus empleados un día libre para ver la película.

Rajinikanth también recibió el Padma Bhushan y el Padma Vibhushan, dos de los premios civiles más importantes de la India, por sus contribuciones a las artes.

De Bollywood a Tollywood y Kollywood

Si bien la multimillonaria industria cinematográfica de la India puede ser más conocida en el extranjero por sus producciones de “Bollywood” en idioma hindi, casi la mitad de los 1.400 millones de habitantes del país no cuentan el hindi como su idioma principal.

Dentro del país, los sectores “Tollywood” (idioma telugu) y “Kollywood” (idioma tamil) del sur de la India disfrutan de una popularidad similar a la de Bollywood.

Fuera de Bollywood, las ganancias de la industria de entretenimiento y medios del sur de la India casi se han duplicado año tras año y en 2022 contribuyeron con un 52% de todos los ingresos cinematográficos de la India, según un informe de este año de la Confederación de la Industria India.

Uno de los mayores éxitos del sur de la India el año pasado, “RRR”, hizo historia al ganar su primer Oscar a la mejor canción original, “Naatu Naatu”.

Elogiada por su coreografía optimista y su melodía pegadiza, la canción también ganó un premio Globo de Oro y ha sido presentada por algunos observadores como un ejemplo del creciente poder blando de la India.

Al aceptar el Oscar este año, el compositor MM Keeravani dijo: “Crecí escuchando The Carpenters y ahora aquí estoy en los Oscar”. Luego siguió dando su discurso y cantó la melodía de “Top of the World” de The Carpenters.