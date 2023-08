Sexo seguro: cuidados y pautas para evitar las ETS 1:03

(CNN) -- A medida que las tasas de infecciones de transmisión sexual siguen disparándose en Estados Unidos, cada vez más médicos recetan un antibiótico de uso común para prevenir las infecciones por clamidia, gonorrea y sífilis en hombres homosexuales y bisexuales y en mujeres transexuales.



La doxiciclina es un tipo de medicamento tradicionalmente utilizado para tratar las infecciones de transmisión sexual bacterianas después de que alguien se haya infectado. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que una dosis de 200 mg del fármaco puede ser eficaz para prevenir estas infecciones entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres si se toma en las 72 horas siguientes a la relación sexual sin protección.

Este enfoque, denominado doxyPEP, ha suscitado tanta atención que se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publiquen en las próximas semanas un borrador de directrices para conocer cómo pueden utilizar los profesionales sanitarios el tratamiento preventivo, por ejemplo, cuántas pastillas deben ir en una receta o en qué casos podría indicarse.

"El número de casos de sífilis en Estados Unidos está en su nivel más alto en más de 50 años. El país necesita nuevas herramientas para prevenir las infecciones de transmisión sexual", declaró en un correo electrónico el Dr. Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de Prevención del VIH, hepatitis víricas, enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis de los CDC.

"Los CDC están trabajando en la elaboración de directrices clínicas formales sobre el uso de la doxiciclina como profilaxis posexposición de las infecciones de transmisión sexual y solicitarán comentarios públicos sobre el proyecto de recomendaciones de la agencia. Este paso nos permite recopilar información importante antes de finalizar la orientación y brinda a los proveedores clínicos, los pacientes y las organizaciones asociadas la oportunidad de opinar antes de que se finalice nuestra orientación", dijo Mermin.

Sin embargo, algunos departamentos de salud locales ya tienen sus propias recomendaciones sobre el uso de doxyPEP para prevenir las infecciones.

El Departamento de Salud Pública de San Francisco publicó unas directrices sobre la doxyPEP en octubre. En abril, el Departamento de Salud Pública de California publicó una guía similar para los proveedores de atención sanitaria en la que se recomendaba el medicamento a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o a las mujeres transexuales que hayan tenido al menos una enfermedad de transmisión sexual bacteriana en los últimos 12 meses.

"En San Francisco tenemos tasas elevadas de infecciones y consideramos que es uno de los problemas urgentes de salud pública a los que nos enfrentamos. Por eso sentimos que era imperativo avanzar en la creación de un marco para el uso seguro y equitativo de esta nueva herramienta innovadora para la salud sexual", declaró la Dra. Stephanie Cohen, directora de Prevención del VIH y las enfermedad de transmisión sexual del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

"Sabíamos que los CDC tardarían en elaborar y publicar unas directrices por consenso. Pero también sabíamos que había personas en nuestra comunidad y proveedores que estaban recetando doxyPEP, así que no creímos que pudiéramos esperar. Ahora no somos el único departamento de salud que ha publicado directrices. Un número cada vez mayor de departamentos de salud de todo el país están publicando directrices, ya que también ven la necesidad de esto en su comunidad", dijo Cohen.

Cohen señaló que Seattle y el condado de King, en el estado de Washington, también publicaron directrices sobre el uso de doxyPEP para prevenir las infecciones de transmisión sexual bacterianas en hombres y personas transexuales que tienen relaciones sexuales con hombres.

Pero aclaró que no todas estas directrices locales y estatales están alineadas y que están surgiendo algunas "diferencias sutiles", especialmente cuando se trata de a quién se recomienda el uso de doxyPEP. La esperanza es que las próximas directrices de los CDC puedan ayudar a resolver estas diferencias y aclarar qué personas pueden ser elegibles.

"En este momento, los médicos están aprendiendo unos de otros en tiempo real cómo proporcionar doxiciclina como profilaxis", afirmó en un correo electrónico David C. Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de enfermedades de transmisión sexual. Añadió que cualquier orientación de los CDC ayudará a "llenar lagunas", proporcionar orientación a las clínicas y ofrecer un marco para el uso de doxyPEP para la prevención.

"Cada vez son más los médicos que administran doxiciclina a sus pacientes como profilaxis precoz de las ITS, incluidas muchas de las clínicas de ITS más prestigiosas del país. La doxiciclina es un fármaco seguro, barato y bien conocido, y las pruebas de que funciona como profilaxis posexposición para hombres y mujeres transexuales están bien documentadas y son coherentes en todas las investigaciones", escribió Harvey. "Los médicos reconocen la urgencia de la epidemia de ITS, que es la razón por la que tantas clínicas están avanzando y tantas agencias más grandes están presionando a los CDC para que les proporcionen la información que necesitan para desplegarlo más ampliamente".

"Es una forma de prevenir una infección en toda regla"

En un estudio reciente, doxyPEP resultó ser un 65% eficaz para reducir la incidencia de gonorrea, clamidia y sífilis. Alrededor de 500 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transexuales se inscribieron en el estudio desde agosto de 2020 hasta mayo de 2022. Los participantes, todos ellos con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual en el último año, fueron asignados aleatoriamente a recibir doxyPEP o su tratamiento habitual sin doxyPEP. El estudio, publicado en abril en la revista académica New England Journal of Medicine, se llevó a cabo en clínicas de San Francisco y Seattle.

"El concepto de profilaxis posexposición no es nuevo. Lo utilizamos para otras enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Lyme. Si alguien ha sido picado por una garrapata y existe la preocupación de que pueda haber estado expuesto a la enfermedad de Lyme, se le puede administrar una dosis única de doxiciclina", dijo la doctora Annie Luetkemeyer, profesora de Enfermedades Infecciosas en el Hospital General Zuckerberg San Francisco de la UCSF y coinvestigadora principal del estudio.

"Es una forma de prevenir una infección completa. Sabemos que algunas poblaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se ven realmente afectadas de forma desproporcionada por las infecciones de transmisión sexual", dijo.

Entre los participantes en el estudio sin VIH, se diagnosticó una enfermedad de transmisión sexual bacteriana en aproximadamente el 10,7% de las visitas trimestrales a las clínicas del grupo doxyPEP, frente al 31,9% de las visitas del grupo de atención estándar.

Entre los participantes que vivían con el VIH, se diagnosticó una infección bacteriana en aproximadamente el 11,8% de las visitas trimestrales a las clínicas del grupo doxyPEP, en comparación con el 30,5% de las visitas del grupo de atención estándar.

Al final del estudio, los investigadores descubrieron que cada trimestre, o cada tres meses aproximadamente, la incidencia combinada de gonorrea, clamidia y sífilis era dos tercios menor entre los que tomaron doxyPEP en las 72 horas siguientes a mantener relaciones sexuales sin preservativo que en los que recibieron atención estándar.

"Hubo una gran reducción de la clamidia y la sífilis. No estábamos seguros de que funcionara contra la gonorrea. Pero observamos una reducción de alrededor del 55%", afirma Luetkemeyer.

Sin embargo, los investigadores también observaron un ligero aumento del número de infecciones de gonorrea con resistencia a la doxiciclina en el grupo de doxyPEP en comparación con el grupo de tratamiento estándar del estudio. Esto sugiere que el doxyPEP puede ofrecer menos protección frente a las cepas de gonorrea existentes que han desarrollado resistencia a la doxiciclina.

Aún así, el número de casos de gonorrea en los que se comprobó la resistencia fue bajo, y serán necesarias evaluaciones poblacionales de las personas que toman doxyPEP para comprender el posible impacto del uso de doxiciclina en la resistencia antibiótica de la gonorrea.

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los gérmenes, como las bacterias y los hongos, desarrollan la capacidad de vencer a los medicamentos que han sido diseñados para destruirlos. En ocasiones, las bacterias pueden desarrollar esta capacidad cuando se hace un uso excesivo de determinados antibióticos.

Quedan algunos interrogantes sobre los efectos a largo plazo en la resistencia a los antimicrobianos en particular, señaló la Dra. Connie Celum, catedrática de salud mundial y medicina de la Universidad de Washington y coinvestigadora principal del estudio doxyPEP.

"El reto es que no disponemos de un gran sistema de vigilancia de la resistencia a los antibióticos en pacientes ambulatorios. La mayor parte de lo que sabemos sobre el sistema de resistencia a los antibióticos procede de pacientes hospitalizados. Ahora, estamos hablando de hacer doxyPEP en pacientes ambulatorios. Así que tratamos de pensar en cómo anidar en la vigilancia de la resistencia a los antibióticos en proyectos de aplicación seleccionados para darnos más información sobre la resistencia a los antimicrobianos", dijo.

Como la doxiciclina es un antibiótico, la doxyPEP no previene las infecciones víricas de transmisión sexual, como el mpox, el herpes o el VIH. Tampoco se ha investigado mucho sobre la medicación como profilaxis posexposición en mujeres cisgénero.

En un estudio, más de 400 mujeres de Kenya fueron divididas en dos grupos: a un grupo se le dio doxyPEP para tomar después de mantener relaciones sexuales y al otro grupo no. Los investigadores del Hennepin Healthcare Research Institute, la Universidad de Washington y el Kenya Medical Research Institute descubrieron que no había mucha diferencia en la incidencia de ITS bacterianas entre los dos grupos.

"Fue una decepción ver que la profilaxis posexposición con doxiciclina no protegía a las mujeres cisgénero en el estudio doxyPEP en Kenya. Ahora disponemos de datos que nos ayudan a entender un poco mejor estos resultados", afirmó en un correo electrónico la Dra. Jenell Stewart, directora del proyecto del estudio doxyPEP Kenya y médica especialista en enfermedades infecciosas de Hennepin Healthcare y la Universidad de Minnesota.

Según Stewart, los nuevos datos revelan que el porcentaje de mujeres del estudio que realmente tomaban doxiciclina era bajo, así como la elevada prevalencia de una cepa de gonorrea conocida por su resistencia a la medicación. Añadió que sigue sin estar claro por qué algunas de las participantes en el estudio no tomaban sus píldoras doxyPEP, lo que probablemente sesgó los resultados del estudio.

"Se necesitan estudios adicionales entre mujeres cisgénero, hombres transgénero y personas no binarias con vagina para proporcionar datos adicionales sobre el potencial de la doxiciclina PEP para ser una herramienta preventiva eficaz independientemente del sexo y el género", escribió Stewart.

"Los preservativos funcionan muy bien en la prevención, pero está claro por las crecientes tasas de enfermedades de transmisión sexual en todo el mundo que los preservativos no encajan en la vida sexual de todo el mundo, por lo que necesitamos opciones adicionales para prevenir las infecciones y reducir la propagación. No creo que todo el mundo necesite usar doxiciclina PEP, pero es una herramienta potencialmente importante, especialmente para las personas que no mantienen relaciones sexuales monógamas", dijo.

Aumentan las tasas de enfermedades de transmisión sexual en EE.UU.

Cuando se utiliza para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la doxipre es una prescripción no autorizada, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no la ha aprobado oficialmente para la profilaxis posexposición y los CDC aún no han publicado sus directrices definitivas.

Además de las clínicas de las enfermedades de transmisión sexual que suministran doxiciclina como profilaxis posexposición, los pacientes pueden solicitarla por Internet a algunos proveedores, como la empresa de salud sexual Wisp.

A pesar de que la mayoría de los estudios sobre doxyPEP se han realizado en hombres, Wisp ofrece doxyPEP para todos, incluidas las mujeres, dijo en un correo electrónico el Dr. Suneer Chander, proveedor de Wisp y añadió que esa decisión se debe al continuo aumento de las enfermedades de transmisión sexual entre hombres y mujeres en Estados Unidos.

"Teniendo en cuenta el impacto potencial de este tratamiento y el bajo riesgo asociado con una sola dosis de doxiciclina, Wisp cree que es importante para todos nuestros pacientes, especialmente aquellos con acceso limitado a la atención, para tener acceso a este tratamiento preventivo", escribió Chander.

"Algunas personas pueden estar preocupadas por la resistencia a los antibióticos si toman doxyPEP sin haber estado realmente expuestas a una enfermedad de transmisión sexual bacteriana. En la actualidad, los ensayos clínicos no han demostrado que la doxyPEP aumente la resistencia a los antibióticos. Actualmente, se está estudiando la resistencia a los fármacos cuando se toma doxyPEP en personas que utilizan este tratamiento para la prevención. Aun así, dado el aumento de los casos de enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos en los últimos años, este tratamiento es vital para prevenir la propagación", dijo Chander.

Las tasas de infecciones de transmisión sexual han ido en aumento en todo Estados Unidos, con más de 2,5 millones de casos registrados en 2021, un salto del 7% en un año, según datos publicados en abril por los CDC.

La clamidia representó más de la mitad de esos casos, con tasas que aumentaron alrededor del 4% en 2021. Los casos de gonorrea aumentaron casi un 5%. Los casos de sífilis aumentaron un 32% en un año, incluyendo un alarmante aumento de las infecciones transmitidas de madres embarazadas a bebés que se desarrollan en el útero.

En 2021, la sífilis congénita causó 220 partos de fetos muertos y muertes infantiles.

Mermin, de los CDC, dijo que la publicación de directrices sobre doxyPEP no es el final de los esfuerzos de la agencia para reducir las tasas de enfermedades de transmisión sexual en todo el país.

"Para disminuir la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y reducir las disparidades de salud, tendremos que eliminar las barreras a los servicios y priorizar el acceso equitativo a esta nueva estrategia de prevención para que pueda llegar a las personas que más lo necesitan", escribió en su correo electrónico.

"Aún quedan muchas lagunas por cubrir en la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Es necesario seguir investigando e invirtiendo para descubrir nuevas intervenciones y aplicar plenamente soluciones de pruebas, prevención y tratamiento para todas las personas afectadas. En la prevención, hemos estado confiando en herramientas que tienen décadas, a veces siglos de antigüedad. Esta nueva intervención no es suficiente, pero aporta la esperanza de que por fin podamos dar la vuelta a la epidemia de las enfermedades de transmisión sexual", añadió.

-- Deidre McPhillips de CNN contribuyó con este reportaje.