Joey King dice que estar en el escenario con Taylor Swift es como meterse en "un baño de hielo"

(CNN) -- En julio, Taylor Swift tenía una sorpresa para sus fans en la parada de su gira "Eras" en Kansas City. Estrenó un nuevo video musical para la canción "I Can See You" e invitó a Joey King y Taylor Lautner, protagonistas del video, a subir al escenario con ella. Aunque King, protagonista de "The Kissing Booth" y "Bullet Train", está acostumbrada a los fans, dijo que esto fue algo totalmente diferente.

"Es un nivel diferente", dijo King a CNN. "Es una experiencia muy especial salir a un escenario de más de 70.000 personas".

King dijo que se encontraba entre bastidores cuando Swift le dijo que estaba tratando de decidir si debía subirla al escenario antes o después de la reproducción del video.

"Le dije: '¿Subirme al escenario? Me respondió: '¿No te lo dije? Y yo contesté: 'No me dijiste que iba a subir al escenario'", se rió. "Dios mío. Empecé a sudar y a asustarme y me puse muy nerviosa. Pero fue increíble vivir esa experiencia y sentir la energía que llegaba".

King dijo que ver a toda esa gente mirando era tan impactante como "un baño de hielo".

"La mejor manera de describirlo... diría que cuando se abrieron las puertas y salí fue como esa sensación de cuando te metes en un baño de hielo", dijo. "Te deja sin aliento y te quedas realmente sin respiración. Fue una experiencia realmente impresionante ver a toda esa gente que te envía toda esa energía directamente. Fue estimulante".

King ya había trabajado antes con Swift. En 2011, protagonizó el video de la cantante para "Mean". Cuando Swift la llamó para trabajar juntas de nuevo este año, fue un sí inmediato.

"Me enseñó el tratamiento para el video que había escrito y fue un 'sí' inmediato para mí. Me encanta Taylor, a quién no, es increíble", dijo King.

Mientras hablaba de Swift, King estaba sentada en la sala de descanso de un refugio de animales de Los Ángeles, donde trabaja como fotógrafa voluntaria de Hill's Pet Nutrition en su campaña Clear The Shelters. Representantes de Hill's dijeron a CNN que, según nuevos datos, siete de cada diez consumidores se plantearían adoptar un animal de compañía específicamente por la foto. Según el Journal of Applied Animal Welfare Science, otros datos revelan que un perro con una foto de calidad suele ser adoptado en dos semanas, frente a los 43 días que tarda una mascota con una foto mala.

King y su prometido Steven Piet adoptaron recientemente juntos un perro de un refugio llamado Fable, que se suma al otro perro su de su casa, Jesse James.

"El perro no fue muy amable con Fable en el pasado. Pero ahora son los mejores amigos. Jesse tiene unos diez u once años, y Fable poco más de un año, y volvió a sacar el cachorro que lleva dentro. Es muy tierno", dice King, y añade que el programa Clear the Shelters ha ayudado a acoger a 860.000 perros y gatos, "lo cual es alucinante". En conjunto, el programa de Hill's Food, Shelter and Love ha ayudado a dar cobijo a 13 millones de animales.

King también está planeando su boda con Piet, un productor y director que conoció en el set mientras filmaba la serie de Hulu "The Act" de 2019. Dijo que la ceremonia será "íntima", con familiares y amigos, y que ya eligió vestido.

"Vendrá toda la familia", dijo. "Estoy muy, muy emocionada. No sólo por la boda, sino por casarme con mi mejor amigo. Es el alma más dulce que existe. Es el mejor. Lo quiero muchísimo".