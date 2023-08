¿Quién es y qué propone Sandra Torres, la candidata a presidenta de Guatemala?

Sandra Torres suspende su campaña electoral en Guatemala 3:05

(CNN Español) -- Sandra Torres Casanova, de 67 años, buscará hacer historia este 20 de agosto y convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Guatemala. Torres es fundadora y actual candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE.

Este es su tercer intento, tras dos derrotas en balotaje: en 2015 perdió la segunda vuelta ante Jimmy Morales, y en 2019 (cuando fue la más votada en la elección general) ante el actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Esta vez busca derrotar a Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla. Para lograrlo ha lanzado una campaña con propuestas conservadoras. Sus actos políticos comienzan con una oración y expresa abiertamente su oposición a temas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Además, ha prometido que impulsará programas de ayuda económica y entrega de alimentos a las familias menos favorecidas, que trabajará por mejorar la seguridad y por fortalecer el turismo y la infraestructura del país.

Las propuestas de Sandra Torres

Torres, exesposa del fallecido presidente Álvaro Colom, se desempeñó como primera dama de Guatemala entre 2008 y 2011. En ese tiempo impulsó el programa Bolsa Solidaria, que ahora promete reinstaurar y mejorar a partir del 14 de enero, día en el que el nuevo mandatario tomará posesión de la presidencia.

“Esta bolsa trae leche, aceite, azúcar, arroz, frijol, que va a garantizar los tres tiempos de comida”, dijo Torres frente a un grupo de residentes de la zona 18 en Ciudad de Guatemala, durante un mitin en el que pidió un voto de confianza. “Estoy más que preparada para gobernar este país y poner orden”, agregó.

Nacida en Melchor de Mencos, en el departamento de Petén, fronterizo con Belice, Torres dice que se preocupa por los menos favorecidos, y que por eso también propone eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica, además de entregar a las madres de familia un bono de 700 quetzales (unos US$ 89) cada mes. Según la propuesta, ese beneficio sería entregado a las madres en la zona rural y en la ciudad, a cambio de enviar a sus hijos a la escuela, centros de salud y darles de comer.

Torres dice que en su gobierno no dejará que los funcionarios "se roben un solo centavo". La candidata de UNE, que obtuvo el 15,78% de los votos en la primera vuelta del 25 de junio, dice que la extorsión, los robos y la violencia “están peor que nunca”, por lo que propone patrullajes combinados entre la Policía Nacional Civil y el Ejército, recuperar espacios públicos tomados por la delincuencia e implementar un sistema de videovigilancia.

Dice que su plan “se parece mucho” a lo que ha hecho en El Salvador el presidente Nayib Bukele, que ha logrado reducir los homicidios con la implementación del régimen de excepción y el plan Control Territorial, que también ha recibido críticas de organismos locales e internacionales que consideran que la medida viola los derechos humanos.

“En mi gobierno no voy a dejar que salgan llamadas del sistema penitenciario, porque sabemos que ahí está el 80% de las extorsiones y de ahí salen las órdenes para los asesinatos”, responde Torres a una pregunta de CNN. Torres dice que para controlar las prisiones se reclasificará a los reos y se debe instalar bloqueadores de señal.

En septiembre de 2019, Torres fue detenida tras ser acusada por el Ministerio Público de presunto financiamiento ilícito para las elecciones de 2015, un señalamiento que negó y atribuyó a fines políticos.

Según la acusación, había recibido aportes para la campaña por unos US$ 2,5 millones, que no fueron informados al Tribunal Supremo Electoral. En enero de 2020, tras permanecer hospitalizada desde octubre de 2019, un Tribunal le otorgó arresto domiciliario tras pagar una fianza de poco mas de US$ 100.000. El noviembre de 2022, una jueza ordenó cerrar el proceso en su contra bajo el argumento que la investigación carecía de sustento legal

Otra de sus propuestas es incrementar las visas temporales de trabajo, para que los guatemaltecos puedan viajar de manera legal a Estados Unidos con un permiso para trabajar. De esa forma, dice la candidata, se podrá reducir la migración irregular.

“Que tengan la oportunidad de poder viajar legalmente en trabajos temporales, que puedan ir y regresar tranquilamente. Ir, ayudar a sus familias y regresar con buena plata, que es a lo que aspiran todas las personas que viajan a Estados Unidos buscando el sueño americano”, aseguró a periodistas el 29 de julio, tras un encuentro con seguidores en el municipio de Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.

Torres, licenciada en Ciencias de la Comunicación y con una maestría en Políticas Públicas, viajó a Washington el 17 de julio para reunirse con empresarios, cámaras de comercio y funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Los candidatos, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, pueden difundir sus propuestas de trabajo y pedir el voto hasta 36 horas antes del 20 de agosto, día de la elección.