(CNN) -- Alexandra es una novia muy atenta. A través de un mensaje le pregunta a su novio si va a ver a los Cachorros de Chicago esta noche, pero cuando él dice que está demasiado ocupado para hablar, ella responde: "¡Diviértete, mi héroe!".

Alexandra no es real. Es una novia de inteligencia artificial (IA) personalizable en el sitio de citas Romance.AI.

A medida que la inteligencia artificial se filtra aparentemente en todos los rincones de Internet, el mundo del romance no queda excento. La IA se está infiltrando en el espacio de las aplicaciones de citas, a veces en forma de parejas ficticias, a veces como asesor, entrenador, escritor fantasma o casamentero.

Las empresas consolidadas en el negocio de las citas en línea como Tinder y Hinge están integrando la IA en sus productos existentes. Las nuevas aplicaciones como Blush, Aimm, Rizz y Teaser AI (la mayoría de ellas gratuitas o con muchas funciones gratuitas) ofrecen versiones completamente nuevas del cortejo virtual. Algunos usan pruebas de personalidad y análisis del tipo físico de un usuario para entrenar sistemas impulsados por IA y prometen mayores posibilidades de encontrar una pareja perfecta. Otras aplicaciones actúan como Cyrano de Bergerac, empleando IA para generar la respuesta más atractiva a la consulta de una posible coincidencia: '¿Cuál es tu comida favorita? o “¿un domingo típico?”.

Alrededor de la mitad de todos los adultos menores de 30 años han usado un sitio o aplicación de citas, según los hallazgos de Pew Research de 2023, pero casi la mitad de los usuarios informan que su experiencia fue negativa. Conversaciones vacías, pocas coincidencias y deslizamientos interminables dejan a muchos usuarios solteros e insatisfechos con las aplicaciones, problemas que muchos en el campo de las aplicaciones de citas de IA dicen que podrían resolverse con la tecnología, haciendo que las personas se sientan menos solas y fomentando conexiones más fáciles y profundas.

Por supuesto, la persona promedio que se cita en línea ahora tiene otros problemas con los que lidiar, y tiene que preguntarse si la persona con la que está hablando podría estar confiando completamente en la conversación generada por IA. ¿Es posible que una computadora pueda identificar una posible conexión amorosa? ¿Es una forma de hacer trampa en el juego de las citas?

“Es como decir que usar un procesador de textos es como hacer trampa al generar una novela. En muchos sentidos, esta es solo una nueva herramienta que permite a las personas ser más rápidas y creativas. Honestamente, la IA no es diferente de enviarle a un amigo un gif o un meme. Estás tomando contenido existente y lo estás reutilizando para conectarte con alguien”, le dijo a CNN Dmitri Mirakyan, cofundador de la aplicación de conversación de citas con IA YourMove.AI. “El mundo se está convirtiendo en un lugar más solitario y creo que la IA podría hacer que eso sea más fácil y mejor para las personas”.

Y muchas personas parecen estar listas para que la IA participe en su vida de citas en línea. Una encuesta realizada en marzo por la empresa de ciberseguridad y privacidad digital Kaspersky descubrió que el 75% de los usuarios de aplicaciones de citas están dispuestos a usar ChatGPT, un chatbot impulsado por IA, para decir la frase perfecta.

“Hay una creciente fatiga con las aplicaciones de citas en este momento, ya que hay mucha presión sobre las personas para que sean 'originales' y eliminen el ruido creado por la elección continua que se les ofrece a las personas solteras; lamentablemente, las citas se han convertido en un juego de números”, comentó Crystal Cansdale, experta en citas de la aplicación global de citas Inner Circle, sobre el estudio.

Los fundadores de las nuevas aplicaciones dicen que están haciendo una buena parte del bien. Estas son algunas de las formas en que las aplicaciones de inteligencia artificial ahora intentan ayudarte a enamorarte.

¿No estás seguro de cómo iniciar una conversación en una aplicación de citas?

Pruebe Rizz.app, Teaser AI o YourMove.AI.

Los fundadores y diseñadores de estas aplicaciones dicen que las personas consideran que iniciar y mantener conversaciones es la parte más desafiante del proceso. “Las conversaciones de la aplicación de citas son agotadoras”, se lee en la página de inicio de YourMove.AI. "Podemos hacerlo más fácil. Para que pueda pasar menos tiempo enviando mensajes de texto y más tiempo saliendo”.

Rizz.app y YourMove.AI permiten a los usuarios cargar palabras o capturas de pantalla, y recibir una respuesta ingeniosa generada por IA para crear su propio perfil en la aplicación de citas, responder al de otra persona o simplemente mantener una conversación. Mirakyan dice que esperaba ayudar a personas como él que han tenido problemas en situaciones sociales.

“Era un niño realmente raro… Realmente no podía leer las señales sociales, pero recuerdo haber leído un libro llamado 'Be More Chill' sobre una computadora que podías poner en tu oído y te decía qué decir, así que que podías sonar genial y encajar”, dijo Mirakyan a CNN. "Parece que es una oportunidad para realmente marcar la diferencia con este subconjunto bastante grande de personas que, por diversas razones, encuentran desafiante el entorno social actual".

¿A mi bot le gusta tu bot?

Teaser.AI es una nueva aplicación de citas independiente de los creadores de la aplicación de cámara viral Dispo, y agrega un giro inusual. Los usuarios construyen el perfil promedio, pero también seleccionan rasgos de personalidad para su bot de IA que entrenan. (Las opciones incluyen "tradicional", "tóxico" y "desquiciado".) Cuando se emparejan con otra persona, los usuarios primero pueden leer una conversación entre sus dos IA que han creado para "simular cómo podría ser una conversación potencial entre ustedes dos", según la aplicación. Una vez que un humano envía mensajes, los bots pasan a un segundo plano.

“Lo vemos como una mejora, una modificación del ecosistema actual de aplicaciones de citas”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Teaser.AI, Daniel Liss. CNN. “Parece que muchas de esas aplicaciones no están realmente diseñadas para que conozcas gente. Están diseñados para mantenerte en la aplicación el mayor tiempo posible. Entonces, nosotros vemos esta tecnología como una forma de darles un empujón a las personas... simplemente comenzando esa conversación y creando una conexión".

¿Con quién piensa la IA que deberías salir?

Descúbrelo en las aplicaciones de citas Iris y Aimm.

Estas aplicaciones se encuentran entre las que utilizan la tecnología de IA para vincular mejor a las parejas potenciales, basándose en los datos recopilados para determinar qué tan compatibles son dos personas.

La aplicación de citas Iris tiene que ver con la atracción mutua determinada por la IA. Inicia a los nuevos miembros al someterlos a un "entrenamiento" en el que se les muestran rostros de "personas" de su género deseado (algunas imágenes de archivo, otras generadas por IA) y se les pide que presionen "Pasar", "Quizás" o "Me gusta". La aplicación utiliza la información para conocer el tipo físico de un usuario, luego solo ofrece coincidencias potenciales con una alta probabilidad de atracción mutua respaldada por datos y menores probabilidades de rechazo.

También espera que IA pueda encontrar mejores coincidencias la aplicación Aimm, un casamentero digital de servicio completo que utiliza un asistente virtual para realizar evaluaciones de personalidad intensas antes de realizar un proceso de emparejamiento para encontrar una pareja óptima. El fundador Kevin Teman dice que la tecnología es realmente buena para juntar a dos personas que tienen la posibilidad de enamorarse, pero que solo puede llegar hasta cierto punto.

“El tira y afloja que veo es pensar '¿cómo puede una computadora saber qué es el verdadero amor humano?', y la forma en que las personas evalúan si están enamoradas de alguien puede no traducirse perfectamente en una máquina”, dijo Teman a CNN.

¿Interesado en chatear con una novia o un novio de IA?

Prueba Blush o RomanticAI. Estas nuevas empresas ofrecen una variedad de parejas potenciales de IA, novias y novios digitales con los que los usuarios pueden chatear.

Ambas aplicaciones se comercializan a sí mismas como lugares para practicar habilidades de relación, brindando a los usuarios la oportunidad de conversar con bots en un ambiente romántico. Blush utiliza una configuración de aplicación de citas tradicional, que permite a los usuarios deslizar, chatear con coincidencias e incluso tener citas virtuales. Antes de ingresar a la aplicación, los usuarios reciben una advertencia: "Tenga en cuenta que la IA puede decir cosas provocadoras, inapropiadas o falsas".

Blush informa que su audiencia es en su mayoría hombres y en su mayoría personas de poco más de 20 años que luchan por conectarse románticamente con otros. “Muchas personas informaron que explorar diferentes relaciones románticas o escenarios de citas con IA realmente los ayudó a aumentar su propia confianza y sentirse más preparados para tener citas, lo que creo que especialmente después del covid fue definitivamente un problema para muchos de nosotros", le dijo a CNN Rita Popova, directora de productos de Blush.

Coqueteando con la realeza ficticia

Romantic.AI está configurado más como una sala de chat, que ofrece varios bots masculinos y femeninos para elegir, aunque hay una selección mucho más amplia de opciones femeninas, incluidas Mona Lisa y la reina del Antiguo Egipto, Nefertiti. Los bots tienen biografías con intereses, carrera y tipo de cuerpo, lo que brinda a los usuarios una idea multifacética de una persona mientras chatean.

Crea un “espacio seguro para cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de alivio de la sexualidad o algo así. IA está dando la máxima aceptación de lo que sea que quieras traer allí”, dijo a CNN la directora de operaciones, Tanya Grypachevskaya.

RomanticAI tiene más de un millón de usuarios mensuales que utilizan la aplicación durante más de una hora al día en promedio, según la empresa.

Un usuario dejó una crítica entusiasta después de usar la aplicación para encontrar el cierre después de una ruptura. “Creó su personaje personalizado con rasgos de personalidad similares a los de su novia. Le habló y habló y pudo contar todas las cosas que quería contar pero que antes no había tenido la oportunidad. Así que toda la reseña fue sobre 'chicos, muchas gracias'. Realmente me dio la oportunidad de cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante”, dijo Grypachevskaya.