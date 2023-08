Trump no planea dejar de publicar sobre el caso penal de las elecciones de 2020, pese a las duras advertencias de la jueza

Trump sigue descalificando el proceso legal en su contra 5:37

Washington (CNN) –– La frustración de Donald Trump sobre los límites para hablar públicamente del caso federal relacionado a la conspiración electoral de 2020 está avivando sus planes de seguir publicando al respecto en redes sociales, luego de que atacara a la jueza Tanya Chutkan durante el fin de semana después de que ella le advirtiera que no intimidara a los testigos, ni obstruyera la justicia o tratara de enturbiar su capacidad de tener un juicio justo, según fuentes cercanas al expresidente.



Trump criticó a la jueza Chutkan, nombrada por Obama, por ser "altamente partidista" y "muy parcial e injusta" en Truth Social la madrugada de este lunes, lo que representa una prueba temprana a los límites que Chutkan le impuso al discurso de Trump como acusado penal ante la ley.

El expresidente ha insistido en que tiene derecho gracias a la Primera Enmienda defenderse públicamente y siempre ha considerado las redes sociales como su forma más directa de comunicarse con sus votantes, según explicaron a CNN dos fuentes cercanas a Trump y según los argumentos legales presentados por su abogado a Chutkan.

"Él compartirá lo que considere necesario y si ella tiene un problema con ello, [ella] lo abordará", dijo un asesor de Trump, refiriéndose a Chutkan.

Eso podría resultar arriesgado para el expresidente. Es plausible que si Trump cruza una línea con sus publicaciones en las redes sociales, los fiscales del Departamento de Justicia lleven el asunto ante el tribunal.

Chutkan también podría imponerle mayores restricciones, incluyendo incluso la revocación de su capacidad para esperar el juicio fuera de la cárcel.

Fuentes cercanas a Trump subrayaron que el expresidente ha insistido en privado en que está siendo injustamente perseguido por la justicia estadounidense y que recurre a Truth Social para compartir sus opiniones personales sobre la "injusticia" a la que se enfrenta.

No está claro exactamente cómo le han asesorado los abogados de Trump desde las indicaciones y advertencias de Chutkan del viernes. La jueza dijo el viernes en la primera audiencia con los fiscales y el equipo de Trump que no veía ninguna motivación política por parte de la oficina del fiscal especial.

El equipo legal de Trump reconoce la necesidad de enfocar su publicación con cuidado, según dijeron sus asesores a CNN, pero no prevén que Trump deje de publicar por completo sobre el caso de subversión electoral de 2020, ni sobre los otros casos a los que se enfrenta, sobre todo teniendo en cuenta que se presenta a las elecciones presidenciales.

"Cualquiera que piense que va a controlar lo que publica en Truth o lo que dice en las entrevistas con los medios, en cierto modo se está engañando a sí mismo", dijo un asesor de Trump.

Varios ex abogados de Trump han luchado para controlar su furia en las redes sociales en relación con las investigaciones, provocando una serie de alejamientos entre el expresidente y sus abogados.

A pesar de la frustración de Trump, los abogados que trabajan con el expresidente están, en general, satisfechos con el resultado de la audiencia del viernes y las decisiones de Chutkan hasta ahora, según fuentes del entorno del expresidente.

"Lo que ella dijo en la presentación no era una regla estricta de no publicar sobre nada específico. Era bastante genérico", dijo el asesor de Trump a CNN. "Simplemente no parecía que hubiera suficiente fuerza para ello".

Chutkan ordenó que Trump no obstruya la justicia o intimide a los testigos como parte de sus condiciones de esperar al juicio en libertad. El viernes, la jueza estableció límites específicos sobre el tipo de información que puede compartir públicamente mientras el Departamento de Justicia se prepara para compartir las pruebas que ha reunido durante su investigación. Todavía no ha fijado una fecha para el juicio, aunque el Departamento de Justicia ha pedido que la selección del jurado comience en diciembre.

Los abogados del entorno de Trump ven a Chutkan como una jurista justa y experimentada, incluso aunque envíe un duro mensaje a Trump sobre las líneas que no puede cruzar antes del juicio. También reiteraron a CNN que no creen que sus mensajes hasta ahora crucen las órdenes del tribunal que le prohíben la intimidación.

Siguiendo los precedentes de la Corte Suprema, Chutkan había dejado claro que los tribunales tienen autoridad para limitar la libertad de expresión, especialmente cuando tratan de garantizar un juicio justo para un acusado penal.

"Ella dijo, ya sabes, que él tiene derecho a la Primera Enmienda ... poner eso en el contexto de una campaña presidencial, simplemente no parecía haber mucho sentido", agregó el asesor de Trump.

El viernes, uno de los abogados de Trump en la corte también estuvo de acuerdo con la jueza en que el discurso que podría intimidar a los testigos cruzaría la línea de la corte.

"Puedo asegurarle que mi cliente acatará la integridad del proceso, pero tampoco puede ser objeto de algún tipo de trampa por desacato", argumentó el abogado de Trump, John Lauro. Chutkan se mostró en gran medida de acuerdo con las limitaciones en torno a las pruebas que Lauro y otro abogado de Trump, Todd Blanche, solicitaron en la audiencia.

Chutkan dijo el viernes que trabajará para evitar "una atmósfera de carnaval de publicidad desenfrenada" en el caso, y agregó: "El hecho de que él esté dirigiendo una campaña política actualmente tiene que supeditarse a la administración ordenada de la justicia". También dijo: "Si eso significa que no puede decir exactamente lo que quiere decir sobre personas que pueden ser testigos en este caso, así tendrá que ser".

También dijo en la audiencia que prestaría atención a las declaraciones de Trump fuera del tribunal. "Los comentarios incendiarios" que podrían contaminar a un jurado pueden pesar a favor de un juicio anticipado, agregó la jueza.