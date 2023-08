Michael Oher

(CNN) -- En sus memorias de 2011, Michael Oher escribió que tenía una habilidad especial para olvidar su pasado difícil.



"Para salir de ese mundo, sí tuve que olvidar", escribió en "I Beat the Odds: From Homelessness, to The Blind Side, and Beyond".

"Para llegar al siguiente lugar en mi vida, tuve que enfrentarme a lo que dejé atrás", añadió.

Esa promesa de profundizar en su pasado ha cobrado un mayor significado esta semana, luego de que Oher, cuya historia ha sido a menudo calificada como un relato "inspirador" de la lucha por alcanzar una fortuna, afirmara que una parte importante del relato es falsa.

Como se cuenta tanto en el aclamado libro como en la película "The Blind Side", Oher, que es negro, superó la pobreza y la falta de hogar en Memphis y disfrutó de una larga carrera en la NFL gracias a su atletismo de otro mundo en el campo de fútbol y al amor y el apoyo de la familia Tuohy, una familia blanca adinerada que lo acogió y adoptó.

Pero este lunes, Oher presentó una petición ante un tribunal de Tennessee en la que afirma que Sean y Leigh Anne Tuohy nunca lo adoptaron. En su lugar, argumentó, presentaron una tutela sobre él que le privó de millones de dólares.

Un abogado de Sean y Leigh Anne Tuohy, Steve Farese, dijo que no tienen comentarios al respecto, pero que emitirán una declaración este martes. Sean Tuohy dijo al Daily Memphian que su familia estaba devastada.

"Es perturbador pensar que haríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a amar a Michael a los 37 como lo amamos a los 16", dijo, según un artículo del Daily Memphian, publicado este lunes.

La acusación se enmarca en la presión que Oher ha ejercido a lo largo de los años para rectificar su historia y corregir los datos sobre su vida. En sus memorias, escritas con el autor Don Yaeger, Oher señaló algunos detalles en el libro y la película "The Blind Side" que dijo que no eran ciertos, y aunque habló con cariño de la familia Tuohy, se mostró incómodo ante las sugerencias de que no habría tenido éxito de no haber sido por su ayuda.

"'The Blind Side' trata de cómo una familia me ayudó a desarrollar todo mi potencial, pero ¿qué hay de la gente y las experiencias que me pusieron en su camino? Como te dirá cualquiera de mi familia, ellos solo fueron parte de una complicada serie de acontecimientos y personalidades que me ayudaron a alcanzar el éxito", escribió. "Ellos fueron una gran parte de ello, pero fue un viaje que yo había empezado mucho tiempo antes".

En particular, Oher hizo hincapié en sus propios objetivos y ética de trabajo y elogió a aquellos que realmente le escucharon.

"Tuve la oportunidad de convertirme en algo porque tenía el deseo de salir de mi barrio, y porque había gente a mi alrededor que se tomó en serio ese sueño", escribió.

De la indigencia a Ole Miss

Oher nació en 1986 en Memphis como uno de 12 hermanos de una madre que luchó contra la adicción a las drogas.

"Mi madre hizo todo lo que pudo. Tengo que reconocerlo", escribió en sus memorias. "Cuando estaba sobria, trabajó duro para darnos un buen hogar y cuidarnos. El problema era que no estaba sobria mucho tiempo".

Oher pasó a estar bajo la tutela del estado de Tennessee justo antes de cumplir 11 años, en 1996, y poco después empezó a vivir en la calle o con amigos.

La inestabilidad afectó a su educación. Como apuntó el escritor Michael Lewis en el libro "The Blind Side", Oher asistió a 11 instituciones diferentes en sus primeros nueve años de escuela, y repitió tanto el primer como el segundo grado. A menudo faltaba a clase y llegó a tener un promedio GPA de 0,6, escribió Lewis.

Finalmente, el padre de un amigo le ayudó a ingresar en la Briarcrest Christian School, una escuela privada donde era uno de los pocos alumnos negros. Una de las razones por las que la escuela lo aceptó fue por sus excepcionales dotes físicas.

Conocido como "Big Mike", Oher medía más de 1,80 m en su adolescencia y tenía una constitución maciza y pies rápidos. Tras adaptarse a las aulas, prosperó en los equipos de baloncesto, atletismo y fútbol americano. En el fútbol americano destacaba especialmente como tackle izquierdo en la línea ofensiva, utilizando su fuerza y velocidad para apartar a los defensas de su camino.

En 2003, empezó a pasar más tiempo con la familia Tuohy, cuya hija Collins también estudiaba en Briarcrest. Con el tiempo, se acercaron más a él y lo acogieron a tiempo completo, ofreciéndole alojamiento y ropa y convirtiéndolo en parte de su familia.

"Los Tuohy le dijeron a Michael que lo querían y que tenían intención de adoptarlo legalmente. Michael les creyó, estaba encantado de formar parte de una familia de verdad y confiaba plenamente en el señor y la señora Tuohy", decía la petición que presentó Oher.

En 2005, Oher obtuvo una beca para jugar al fútbol en la Universidad de Mississippi, el alma mater de Sean y Leigh Anne Tuohy. Oher fue titular en 47 partidos consecutivos en Ole Miss y fue nombrado All-American por consenso en 2008.

Realidad y ficción en "The Blind Side"

El libro de Lewis "The Blind Side" se publicó en 2006, cuando Oher estaba en la universidad, y contaba su historia personal de ascenso desde la calle hasta el fútbol universitario de alto nivel. El libro también utilizaba la historia de Oher para ilustrar la creciente importancia de la posición de tackle izquierdo, que protege el "lado ciego" de los quarterbacks (normalmente diestros) de los pasadores que se acercan.

En abril de 2009, los Baltimore Ravens eligieron a Oher en el puesto 23 de la primera ronda del Draft de la NFL de 2009, y él lo celebró con la familia Tuohy y otras personas en el escenario. El liniero de 1,90 metros y 140 kilos tuvo un impacto inmediato, ya que fue nombrado subcampeón en la votación del Novato Ofensivo del Año de la AP.

Ese mismo año, se estrenó la versión cinematográfica de "The Blind Side", que incluía una versión ficcional de la historia de Oher.

La película se convirtió en un éxito arrollador, recaudando más de US$ 300 millones, según la petición. Fue nominada en la categoría de Mejor Película en los premios de la Academia, y Sandra Bullock ganó el Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación de Leigh Anne Tuohy.

En sus memorias, Oher se mostró en desacuerdo con algunas partes de la película, en particular con la descripción que se hace de sus limitados conocimientos del deporte y con una escena en la que supuestamente llevaba pantalones cortos en una noche fría.

"Obviamente, los cineastas tienen que tomar decisiones artísticas para contar la historia de la mejor manera, pero algunos de los detalles, como que tuve que aprender a jugar al fútbol siendo un adolescente o que fui al gimnasio en noviembre con pantalones cortos, no son ciertos", escribió.

La película le dio renombre en una posición que suele ser anónima en la línea ofensiva.

Jugó tanto de tackle izquierdo como derecho en Baltimore durante cinco temporadas, ayudándoles a ganar el Super Bowl en 2013. En total, fue titular en 110 partidos durante ocho temporadas con Baltimore, los Tennessee Titans y los Carolina Panthers, y ganó más de US$ 34 millones, según Spotrac, un sitio web que rastrea los contratos deportivos.

Oher jugó por última vez en la NFL en la temporada 2016. Fundó la organización sin fines de lucro The Oher Foundation para dar oportunidades y apoyo a estudiantes desfavorecidos.

La petición legal alega que fue engañado

La petición presentada este lunes para impugnar la tutela dice que poco después de mudarse, los Tuohy le dieron documentos legales que él creía necesarios para la adopción.

"Michael confiaba en los Tuohy y firmó donde le dijeron que firmara. Lo que firmó, sin embargo, era algo desconocido para Michael hasta después de febrero de 2023, y no eran documentos de adopción, o el equivalente de los documentos de adopción", afirma la petición. En su lugar, los documentos designaban a Sean y Leigh Anne Tuohy como sus tutores.

Los documentos solicitaban que los tutores "tuvieran un control total sobre la capacidad de Michael Oher para negociar o firmar cualquier contrato, a pesar de que era mayor de 18 años y no tenía ninguna discapacidad física o psicológica diagnosticada", afirma la petición.

La petición dice que en ningún momento los Tuohy le dijeron que tendrían "el control final de todos sus contratos" y que Oher "fue informado falsamente por los Tuohy" de que la "adopción" tendría que llamarse tutela, ya que era mayor de 18 años.

"Los Tuohy se han presentado falsa y públicamente como los padres adoptivos de Michael, hasta la fecha de la presentación de esta petición", afirma el documento.

Alrededor de septiembre de 2006, los Tuohy negociaron contratos para la película "The Blind Side" para ellos y sus otros dos hijos a través de Creative Artists Agency para que cada uno recibiera "US$ 225.000 más el 2,5% de todas las futuras 'ganancias netas definidas'" supeditadas a la firma de Oher, afirma la petición. El agente de Oher para el contrato figuraba como la abogada que presentó su tutela, según el mismo documento.

Existe otro contrato de abril de 2007 "supuestamente firmado por Michael Oher" en el que Oher cede su nombre, imagen y voz al estudio de cine "sin ningún tipo de pago", afirma la petición. Oher cree que la firma del contrato se parece a la suya, pero no está seguro de si fue falsificada porque dijo que "en ningún momento, de forma voluntaria o consciente" firmó un documento en el que se explicara que iba a ceder los derechos de su nombre, imagen, etc., afirma la petición.

El documento afirma que no se enteró de la tutela hasta febrero de este año.

Lo que dicen ahora los Tuohy y Oher

Sean Tuohy dijo al Daily Memphian: "No ganamos dinero con la película".

"Bueno, Michael Lewis nos dio la mitad de su parte. Todos en la familia recibieron una parte igual, incluido Michael. Fueron unos US$ 14.000 para cada uno", dijo Tuohy, según el Daily Memphian.

"Es duro porque tienes que defenderte, pero lo que él quiera, lo haremos", dijo Sean Tuohy, según el Daily Memphian. "No estamos en esto para otra cosa que no sea lo que él quiera. Si hubiera dicho: 'Ya no quiero formar parte de la familia', nos habríamos disgustado mucho, pero sin duda lo habríamos hecho".

"Sin duda, las acusaciones son insultantes, pero, mira, es un mundo loco. Hay que vivir en él. Obviamente, esto ha afectado a todo el mundo", añadió.

Sean Tuohy Jr, hijo de Sean y Leigh Anne Tuohy, dijo a Barstool Radio el lunes que le resultaba difícil creer que Oher se enterara de la tutela este año.

"Tuve curiosidad hoy, al azar, de volver atrás y mirar los mensajes de texto de nuestro grupo familiar y ver qué cosas se han dicho", dijo. "Hubo cosas en 2020 y 2021 que eran como del tipo 'si ustedes me dan esta cantidad, entonces no haré públicas las cosas'".

CNN se comunicó con los representantes de Lewis para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Oher se casó el pasado noviembre con su pareja de toda la vida, Tiffany Roy, a quien conoció en la universidad.

Tienen dos hijos, Kobi y MJ, y dos hijas, Kierstin y Naivi. Su último libro, "When Your Back's Against the Wall", también con Yaeger, se publicó la semana pasada.

En una entrevista este lunes con "The Jim Rome Show", Oher no habló de la demanda, pero dijo que estaba agradecido a todas las familias que le ayudaron a lo largo del camino.

"Hay mucha gente que merece mucho crédito", dijo. "Para mí, es importante mostrar a los jóvenes y a todos los que están detrás de mí que merecen algo de crédito por tu trabajo duro. Puedes conseguirlo y ese es realmente el objetivo".

-- Marianne Garvey, Jennifer Henderson, Brynn Gingras y Jillian Martin de CNN contribuyeron con este reportaje.