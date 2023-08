Se termina el tiempo para reclamar a Facebook parte de los US$ 725 millones de un acuerdo de privacidad de datos

Facebook suspende a Aggregate IQ de su plataforma, ¿la razón? 3:31

Nueva York (CNN) -- Cualquier persona en Estados Unidos que haya tenido una cuenta de Facebook durante los últimos 16 años tiene aproximadamente una semana para solicitar su pago en el caso de un acuerdo sobre privacidad de datos.

En diciembre pasado, la empresa matriz de Facebook, Meta, aceptó pagar US$ 725 millones para resolver una serie de demandas colectivas relacionadas a la privacidad, la cuales entre otras cosas acusaban a Facebook de permitir que terceros accedieran a los datos privados de sus usuarios y a los de sus amigos sin su permiso.

Eso incluye aproximadamente los datos privados de 70 millones de usuarios de Facebook radicados en Estados Unidos, a los que tuvo acceso la consultora política Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña presidencial de Trump en 2016.

Esa información privada puede haber incluido desde fechas cumpleaños y ciudades de origen hasta información más personal, como mensajes privados.

Esto es lo que debes saber si estás considerando pedir tu parte de pago en el caso:

¿Quién puede presentar una solicitud para el pago?

Si fuiste usuario de Facebook en Estados Unidos durante cualquier periodo entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022, puedes hacerlo.

¿Cuándo vence el plazo?

Debes presentar tu reclamación con este formulario antes de las 23:59 (hora del Pacífico) del viernes 25 de agosto si lo vas a hacer por Internet. Si la presentas por correo, el matasellos debe ser anterior al 25 de agosto.

¿Cuánto pueden pagarte?

Depende de tres factores:

1) cuántas personas presenten una solicitud válida.

2) cuánto tiempo fuiste usuario activo de Facebook entre el 24 de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2022.

3) cuál será el fondo neto total del acuerdo una vez que se resten los costos administrativos, legales y de otro tipo.

En función del tiempo que hayas sido usuario de Facebook, Meta indica que el administrador del acuerdo otorgará un punto por cada mes que hayas tenido una cuenta activa. Luego, el administrador sumará todos los puntos asignados a todos los reclamantes válidos y dividirá el importe neto del acuerdo por el número total de puntos. Eso determinará cuánto se te pagará por cada mes que fuiste un usuario activo.

Utilizando un ejemplo demasiado simplificado, si el importe neto de liquidación es de US$ 100 y el número total de puntos de todos los solicitantes asciende a 500, se te pagarían 20 céntimos (US$ 100/500) por cada mes que tuvieras una cuenta abierta entre mayo de 2007 y diciembre de 2022. Si tu cuenta estuvo activa durante, digamos, 52 meses, recibirías US$ 10,40 (20 céntimos x 52 meses). Si estuvo activada los 187 meses de ese periodo recibirías US$ 37,40.

¿Cuándo me pagarán?

Eso aún no está claro.

Una vez que se hayan recibido todas las solicitudes, se celebrará una audiencia de aprobación final para la resolución del caso. Esa cita judicial está prevista para el 7 de septiembre a las 13:00 (hora del Pacífico), según el sitio web del acuerdo sobre privacidad de los usuarios de Facebook.

Si se aprueba el acuerdo pero hay apelaciones, eso retrasará el momento en que puedas recibir un pago. "Los pagos del acuerdo se distribuirán lo antes posible si el Tribunal concede la aprobación definitiva del acuerdo y una vez resueltas las apelaciones", según una extensa hoja de preguntas frecuentes en el sitio web del acuerdo.

Y si el tribunal cambia la fecha de la audiencia de aprobación, el día y la hora actualizados aparecerán en ese sitio.

¿Puedo demandar a Facebook?

A los usuarios de Facebook se les permitió "excluirse" del acuerdo y conservar su derecho a demandar. Pero la fecha límite para hacerlo -- el 26 de julio -- ya pasó.

Al unirte al "grupo del acuerdo" y reclamar un pago, ya no podrás demandar a Facebook ni unirte a las demandas de otros contra Facebook por asuntos cubiertos por el acuerdo. En la página 15 del acuerdo se detallan las demandas a las que renuncias.