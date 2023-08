Rudy Giuliani le hizo un llamado desesperado a Trump para que pague sus cuentas legales en la reunión de Mar-a-Lago

Rudolph Giuliani, de líder y persona del año a antihéroe 2:04

(CNN) -- Con su abogado a cuestas, Rudy Giuliani viajó a Mar-a-Lago en los últimos meses con la misión de hacer un llamado personal y desesperado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que pagara sus cuentas legales. Al ir en persona, le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, Giuliani y su abogado Robert Costello creían que podían explicar cara a cara por qué Trump necesitaba ayudar a su exabogado con sus crecientes facturas legales.

Giuliani y Costello viajaron a Florida a fines de abril, donde tuvieron dos reuniones con Trump para discutir los honorarios legales de siete cifras de Giuliani, e hicieron varios comentarios sobre cómo pagar las facturas de Giuliani era, en última instancia, lo mejor para Trump.

Pero el expresidente, que es notoriamente estricto en cuanto a echar mano de sus propias arcas, no parecía muy interesado. Después de que Costello hizo su presentación, Trump acordó verbalmente ayudar con algunas de las facturas de Giuliani sin comprometerse a ninguna cantidad o cronograma específico.

Trump también acordó pasar por dos eventos para recaudar fondos para Giuliani, dijo otra fuente.

Otra fuente le dijo a CNN que Trump solo acordó cubrir una pequeña tarifa de un proveedor de datos que aloja los registros de Giuliani. Y meses después, el PAC Save America de Trump pagó US$ 340.000 a ese proveedor, Trustpoint, según muestran los archivos de la campaña federal. CNN ahora ha confirmado que el pago estaba destinado a liquidar la factura pendiente de Giuliani con la empresa.

Otro abogado de Giuliani hizo referencia a ese pago en la corte este miércoles y le dijo a un juez del estado de Nueva York en una audiencia que el exalcalde de Nueva York no tiene dinero para pagar costos legales adicionales para producir los registros en una demanda por difamación presentada por la empresa de tecnología de votación Smartmatic, alegando dificultades financieras.

El abogado también hizo referencia al pago único del PAC Save America de Trump, y una fuente confirmó que Giuliani no ha recibido ningún pago adicional desde entonces. (Smartmatic demandó a Giuliani por las mentiras electorales de 2020 que difundió en Fox News y otras redes de derecha).

El viaje de Giuliani a Mar-a-Lago, que no se informó anteriormente, indica el nivel de estrés financiero que ha enfrentado durante meses, ya que sus problemas legales han seguido acumulándose.

Pero lo que ha sorprendido a los miembros del círculo íntimo de Trump es la falta de voluntad del expresidente para pagar las facturas de Giuliani, dado que Giuliani podría encontrarse bajo una intensa presión para cooperar con los fiscales federales y estatales que acusaron a Trump. Giuliani se reunió voluntariamente con los investigadores del fiscal especial Jack Smith este verano, y el fiscal de distrito del condado de Fulton lo acusó esta semana en Georgia.

“No es una buena idea” que Trump se niegue a pagar los honorarios legales de Giuliani, dijo a CNN una persona cercana a la situación, refiriéndose a cómo la relación de Trump con Michael Cohen se deterioró mientras era investigado por el fiscal especial Robert Mueller.

CNN informó este martes que Giuliani está enfrentando cientos de miles de dólares en facturas y sanciones legales en medio de numerosas demandas vinculadas a sus afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas.

Sus abogados han dicho en la corte que estos atolladeros legales lo han dejado efectivamente sin efectivo y que “no puede pagar” una factura potencialmente de US$ 15.000 a US$ 23.000 para pagar más búsquedas de documentos relacionados con las investigaciones. Incluso parece haber respondido a parte de la escasez de dinero poniendo a la venta un apartamento de tres habitaciones en Manhattan que posee por US$ 6,5 millones.

En la audiencia judicial del miércoles en el caso de Smartmatic, el abogado de Giuliani, Adam Katz, dijo: “Estas son muchas facturas que no está pagando. Creo que esto es muy humillante para el señor Giuliani”.

Los cargos de Georgia contra Giuliani (13 en total) incluyen violaciones de la ley estatal contra el crimen organizado, solicitar a un funcionario público que viole su juramento, conspiración para cometer falsificación y hacer declaraciones falsas.

Ha dicho en entrevistas posteriores a la acusación que los cargos son una “ofensiva a la democracia estadounidense” que creará “un daño irreparable a nuestro sistema de justicia”.

-- Katelyn Polantz, Tierney Sneed, Jeremy Herb y Marshall Cohen de CNN contribuyeron a esta historia.