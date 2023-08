Britney Spears habló sobre su divorcio de Sam Asghari: "No podía soportar más el dolor"

Sam Asghari, marido de Britney Spears, solicita el divorcio 0:58

(CNN) -- Britney Spears compartió algunos pensamientos sobre su divorcio de Sam Asghari.

La cantante publicó un video de baile en su Instagram verificado este viernes por la noche, y en el pie de foto escribió: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos”, usando el nombre de nacimiento de su esposo, de quien se separó.

Spears continuó escribiendo: "6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!".

“Pero, sinceramente, ya no podía soportar el dolor”, continuó, y luego agregó: “He jugado fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos !!! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”.

La cantante de "Everytime" también se dirigió a su padre en la publicación, quien la mantuvo bajo tutela durante más de una década hasta 2021.

“¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que me curaran los médicos! Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia”, escribió, y agregó: “Se supone que debes ser amado incondicionalmente … ¡no bajo condiciones!”.

Hacia el final de su mensaje, Spears aseguró a sus seguidores que "será tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda".

El video mostraba a la ícono del pop limpiándose el sudor antes de bailar "If" de Janet Jackson mientras vestía un top negro, una tanga verde neón y botas negras. El clip es similar a varios videos de baile que se encuentran en su feed.

Asghari y Spears se conocieron por primera vez en 2016 cuando él coprotagonizó con ella el video musical de su canción "Slumber Party" en el álbum "Glory".

Se casaron en junio del año pasado, siete meses después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela ordenada por la corte bajo la que Spears había estado durante 13 años en una audiencia judicial histórica, en noviembre de 2021.

Asghari presentó una petición para poner fin al matrimonio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles este miércoles, citando “diferencias irreconciliables”, según una copia de la presentación obtenida por CNN. La fecha de separación de la pareja es el 28 de julio, dice la petición.

CNN se comunicó con los representantes de Spears y Asghari para obtener comentarios.

Alli Rosenbloom de CNN contribuyó a este informe.