El huracán Hilary provoca una advertencia histórica de tormenta tropical para California mientras el suroeste se prepara para lluvias peligrosas e inundaciones

¿Cuándo y dónde tocará tierra el huracán Hilary? 2:27

(CNN) -- Los residentes del suroeste se preparan para fuertes lluvias e inundaciones potencialmente catastróficas, ya que se espera que el huracán Hilary azote la región como una tormenta tropical rara a partir de este domingo y hasta la próxima semana.

Hilary sigue siendo un huracán de categoría 4 mientras avanza hacia la costa de la península de Baja California en México con vientos sostenidos de 209 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que su núcleo pase cerca de la península este sábado por la noche y luego se debilite hasta convertirse en una tormenta tropical a medida que cruza hacia EE.UU. y el sur de California.

La amenaza ha desencadenado la primera advertencia de tormenta tropical de California que se extiende desde la frontera sur del estado hasta el norte de Los Ángeles.

Se pronostica que el suroeste verá fuertes lluvias hasta principios de la próxima semana, con las condiciones más intensas este domingo y este lunes, a medida que avance Hilary. Los diluvios podrían traer el equivalente de un año de lluvia a partes de California, Nevada y Arizona.

Partes del sur de California y Nevada podrían ver de 76 a 152 mm de lluvia y hasta 254 mm en algunos lugares, dijo el centro. En otros lugares, se pronostican cantidades de 25 76 mm.

Si bien el núcleo de Hilary tendrá un gran impacto, el NHC advirtió que los fuertes vientos y la lluvia comenzarán mucho antes de su llegada.

“Los preparativos para los impactos de las inundaciones por la lluvia deben completarse lo antes posible, ya que las fuertes lluvias aumentarán antes del centro el sábado”, dijo el centro de huracanes.

Anticipándose a la tormenta, los funcionarios de toda la región han comenzado a prepararse para las peligrosas condiciones de las carreteras, la infraestructura eléctrica caída y las peligrosas condiciones de inundación.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, anunció el viernes que 100 soldados de la Guardia Nacional del estado se desplegarán en el sur de Nevada, que puede sufrir inundaciones significativas.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo en una conferencia de prensa este viernes que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha colocado personal y suministros de manera preventiva para responder en el sur de California u otras partes de la región, si es necesario.

El sur de California se apresura a prepararse

Si Hilary toca tierra en California como tormenta tropical, sería la primera tormenta de este tipo en hacerlo en el estado en casi 84 años, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Partes del sur de California enfrentan un alto riesgo de lluvia excesiva, también la primera amenaza de Nivel 4 de 4 que se emite para el área. Este nivel de riesgo es excepcionalmente raro. De 2010 a 2020, se emitieron riesgos altos en menos del 4 % de los días por año en promedio, pero fueron responsables del 83 % de todos los daños relacionados con inundaciones y del 39 % de todas las muertes relacionadas con inundaciones, según muestra una investigación del Centro de Predicción Meteorológica.

Debido a la amenaza significativa, el estado ha preparado equipos de rescate acuático, personal de la Guardia Nacional de California y equipo para combatir inundaciones antes de la llegada de Hilary, dijo el viernes la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom.

Los equipos de mantenimiento de carreteras también contarán con personal las 24 horas del día para ayudar en la seguridad vial, dijo la oficina del gobernador.

La empresa de electricidad Southern California Edison, que atiende a más de 15 millones de personas en la región, dijo el jueves que Hilary está en camino de impactar gran parte de su área de servicio. La compañía dijo que se está preparando para responder a los apagones, pero instó a los residentes a reunir suministros que incluyen linternas, cargadores de baterías externas y hieleras.

Como la comunidad de personas sin hogar está particularmente en riesgo de sufrir inundaciones, los funcionarios de Los Ángeles y San Diego dicen que están realizando actividades de divulgación y ofreciendo refugio temporal. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que también está mapeando los campamentos en riesgo y haciendo anuncios aéreos sobre la tormenta.

“Esperamos que la tormenta no cause ningún daño y, lo que es más importante, que no se pierdan vidas”, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, en una conferencia de prensa este viernes. “Pero nos prepararemos para el peor de los casos, no solo para ayudar a las personas aquí en nuestro condado, sino que si no nos vemos afectados o afectados, nos convertiremos en un recurso para otros condados vecinos según sea necesario”.

San Diego también ha pasado los últimos días limpiando desagües pluviales, despejando calles y preparando equipos, dijo el viernes el alcalde Todd Gloria.

La amenaza de tormenta también llevó a Major League Baseball a revisar su calendario de fin de semana en la región, moviendo los juegos dominicales organizados por Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers y San Diego Padres para dividirse en doble cartelera el sábado. Los partidos de la Major League Soccer para los clubes LA Galaxy y LAFC del domingo se reprogramaron para fechas posteriores.

Mary Gilbert, Kevin Dotson, Andy Rose y Taylor Romine de CNN contribuyeron a este informe.