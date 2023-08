Opinión | ¿Por qué me importa la nariz falsa de Bradley Cooper?

Bradley Cooper dirige y protagoniza "Maestro" 0:59

Nota del editor: David M. Perry es periodista, historiador y coautor de "The Bright Ages: A New History of Medieval Europe". Es el director asociado de estudios de pregrado en el departamento de historia de la Universidad de Minnesota. Suscríbete a su newsletter Medieval Moderna. Las opiniones aquí expresadas son las del autor.

(CNN) -- Podría decirse que lo menos interesante de Leonard Bernstein, el legendario director y compositor que ahora interpreta Bradley Cooper en una próxima película biográfica de Netflix llamada "Maestro", era su nariz.



Bernstein escribió sinfonías, musicales (el más conocido es "West Side Story") y bandas sonoras de películas, trabajó durante toda su vida para hacer que la música clásica fuera accesible a audiencias más amplias y tomó posiciones públicas sobre importantes temas de derechos humanos del momento. La película se enfoca en la relación con su esposa, Felicia Montealegre (interpretada por Carey Mulligan), una estrella de televisión costarricense estadounidense, y las complejidades de ese matrimonio dadas las relaciones sexuales de Bernstein con hombres.

Es una buena historia, aunque tensa, que bien merece una adaptación reflexiva. Desafortunadamente, Cooper, quien también dirigió y produjo la película, aparentemente decidió que para interpretar correctamente a Bernstein, necesitaba usar una gran prótesis.

Aunque se notó algo de la nariz cuando se publicaron las imágenes fijas hace un año, el nuevo tráiler publicado este martes ha desatado una de esas tormentas predecibles en Internet en torno a cuestiones de representación, con llamados a una claridad moral absoluta sobre por qué la prótesis es un acto deplorable de antisemitismo. y el rechazo de tales preocupaciones como fuera de lugar o fuera de lugar.

Esta controversia me deja anhelando una posición más matizada, una que empodere a las personas sin exigir lealtad al dogma de nadie más. ¿Por qué no podemos reconocer que cada uno de nosotros podría tener una reacción a la prótesis de Cooper, o a cualquier acto de representación de personas con las que nos identificamos personalmente, y eso está bien? Está bien sentirse ofendido, sentirse de cierta manera. Está bien si alguien más se siente diferente.

publicidad

Indiquemos dos hechos. Cooper no es judío. Bernstein, de hecho, tenía una nariz bastante grande. Sin embargo, cualquier persona no judía que se ponga una nariz falsa para retratar a un judío está chocando con una historia sombría. Las imágenes de judíos con narices grandes se han asociado con algunos de los estereotipos antijudíos más virulentos desde finales de la Edad Media, según la historiadora del arte Sara Lipton, autora de "Dark Mirror: The Medieval Origins of Anti-Jewish Iconography".

En tiempos más recientes, el judío de nariz ganchuda es una característica de los memes antisemitas que proliferan en Internet, incluso con demasiada frecuencia en mi bandeja de entrada de correo electrónico y menciones en las redes sociales. Los hijos de Bernstein han defendido la interpretación de Cooper, en parte al escribir en una declaración conjunta que las críticas eran "intentos falsos de hacer bajar de nivel a una persona exitosa, una práctica que observamos perpetrada con demasiada frecuencia en nuestro propio padre".

Si bien me alegro de que les guste la película, lamento que sientan que tales críticas son "falsas". No pueden decidir por mí cómo me siento al respecto, como tampoco puedo decirles que dejen de apoyar la película sobre su padre.

Nunca me ha molestado especialmente que los no judíos interpreten a judíos en el cine y la televisión. Cuando escribí sobre "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon Prime en la primavera, hablé sobre cómo el programa me hizo sentir bien, cómo no me importaba que la mayoría de los actores principales no fueran judíos, pero que está bien si otras personas fueron alejadas del programa por las elecciones de casting.

Me interesan las historias que se sienten auténticas ("Maisel" tiene un cierto tipo de autenticidad que me recuerda a mis abuelos, residentes de Greenwich Village desde hace mucho tiempo, incluso si es una comedia, no un drama histórico) y aunque me gusta ver un reparto preciso, no es mi primera prioridad. Pero si te molesta que Cooper no sea judío, gay o bisexual o que Mulligan no sea latina (¡le molesta a mucha gente, bastante razonablemente!), esa es una buena razón para que no veas “Maestro”.

Para mí, sé que no podré ver la película sin pensar constantemente en la nariz falsa de Cooper, y esa es razón suficiente para no querer comenzar a transmitir.

Pero no estoy afirmando que mi disgusto me coloque en algún tipo de terreno moral elevado sobre aquellos que piensan que no es gran cosa. Creo que podemos y debemos discernir entre la prótesis nasal de Cooper y, por ejemplo, el virulento antisemitismo incrustado en las obras del querido autor infantil Roald Dahl. Dahl se identificó explícitamente como antisemita y difundió algunas de las ideas más viles sobre los judíos (el libelo de sangre) en sus obras.

Hay una diferencia entre una elección artística desafortunada (en mi opinión) y una intolerancia deliberada. No quiero ver "Maestro". Realmente no me importa si lo haces, siempre y cuando respetes mis sentimientos.

No creo que usted o sus hijos deban leer a Dahl, y no guardo sus libros en mi casa. Pero si toma una decisión diferente, creo que nos debe a todos tener conversaciones francas y abiertas con su familia sobre lo que significa el antisemitismo de Dahl en un mundo donde el odio va en aumento.

Quiero poder tener estas conversaciones en parte porque discutir sobre cine y televisión puede ser divertido. Definitivamente pertenezco a la escuela de debate “dos judíos, tres opiniones”. Pero también porque las representaciones dan forma a la realidad.

Lipton, el historiador del arte medieval, ha argumentado que es la representación de los judíos como físicamente reconocibles (principalmente usando sombreros "orientales") en el arte lo que condujo a la perpetuación de los códigos de vestimenta judíos, como el uso obligatorio de una estrella amarilla en el siglo XIII. siglo.

No puedes tener a un actor no judío poniéndose una nariz falsa para interpretar a un judío y no al menos detenerse un momento para considerar la historia. Sin embargo, después de esa pausa, en este caso, creo que depende de usted si desea o no presionar reproducir.