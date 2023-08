ANÁLISIS | Una ausencia en cumbre de los BRICS dice mucho sobre los horizontes cada vez más reducidos de Putin

El presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo el 27 de julio. (Crédito: Getty Images)

(CNN) -- Érase una vez, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era el hombre a quien ver: en las semanas previas a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, los líderes mundiales se turnaron para viajar a Moscú para instar al líder del Kremlin a dar un paso atrás y cancelar cualquier plan de ataque.

Esos esfuerzos fracasaron. Pero el hombre que puso en marcha una guerra catastrófica ahora encuentra sus opciones de viaje extremadamente limitadas.

Eso puede parecer un asunto insignificante para un hombre que gobierna un país que abarca 11 zonas horarias. Después de todo, Putin tiene una puerta abierta a Beijing, y los líderes amigos del Kremlin en Asia Central e Irán han extendido la alfombra de bienvenida desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Y, por supuesto, siempre tendrá a Minsk: el hombre fuerte bielorruso Alexander Lukashenko, quien proporcionó a Rusia una plataforma de lanzamiento para la invasión, también ha sido el anfitrión de Putin.

Pero Putin estará notablemente ausente de un foro global clave esta semana, la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica. Su ausencia dice mucho sobre el aislamiento de Rusia y los horizontes cada vez más reducidos de Putin.

Se espera que estén allí los líderes de los otros miembros del bloque económico BRICS: el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el líder chino Xi Jinping, el presidente brasileño Luiz Lula da Silva y el primer ministro indio Narendra Modi.

Pero el mes pasado, la oficina de Ramaphosa dijo que Putin no asistiría “por mutuo acuerdo”. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, lo reemplaza, aunque los medios estatales rusos han dicho que Putin aparecerá a través de un enlace de video.

¿Realmente importa si Putin llama a esta cumbre? Participar en una charla internacional puede ser una forma conveniente de actuar como un jugador en el escenario mundial, pero a Putin le falta más que otra foto grupal.

Putin es un defensor acérrimo de lo que él llama un “orden mundial multipolar”, promoviendo estructuras como los BRICS como contrapeso a las instituciones dirigidas por Estados Unidos y Occidente que han condenado duramente a Rusia por su guerra contra Ucrania.

Y si bien las acciones de Rusia pueden haber provocado una amplia condena de Occidente, sigue enfocada en una campaña de influencia y apoyo internacional, particularmente en todo el sur global.

Reforzar ese apoyo en el contexto de la guerra contra Ucrania fue un objetivo clave de la reciente cumbre Rusia-África de Putin en San Petersburgo. La participación de los líderes africanos puede haber decepcionado al Kremlin (menos de la mitad de los jefes de estado que asistieron a una conferencia similar en 2019 se presentaron al evento del mes pasado), pero la política exterior rusa aún cuenta con el apoyo diplomático y político de países de África, América Latina y Asia.

Entonces, ¿por qué Putin perdería otra oportunidad de promover su visión? Bueno, para empezar, está el tema no insignificante de una orden judicial de la Corte Penal Internacional.

En marzo, la CPI emitió una orden de arresto contra Putin y otro funcionario ruso por un supuesto plan para deportar niños ucranianos a Rusia. La orden de la CPI puso a Sudáfrica en un aprieto: como signataria del tratado que rige la corte de La Haya, Sudáfrica está obligada a arrestar a las personas acusadas por la CPI.

Es un pensamiento mágico suponer que Putin podría haber sido arrestado en la pista de Johannesburgo. Después de todo, el entonces presidente sudanés Omar al-Bashir, quien estuvo y sigue siendo acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el genocidio en Darfur, logró esquivar ese destino durante una visita a Sudáfrica en 2015, saliendo del país mientras un tribunal consideró una solicitud de la CPI para arrestarlo.

El Kremlin, por supuesto, se eriza ante cualquier implicación de que Putin se esté escapando de la cumbre de los BRICS debido a una orden judicial de la CPI.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó las afirmaciones hechas por Ramaphosa en una declaración jurada confidencial de que Rusia consideraría el arresto de Putin como una “declaración de guerra”.

Y el propio Putin dijo a los periodistas el 29 de julio que no creía que su presencia en la cumbre de los BRICS fuera “más importante que mi presencia en Rusia ahora”, según la agencia estatal de noticias TASS.

Independientemente del motivo, la óptica de una ausencia de Putin en la cumbre no es buena para Moscú. Pero Rusia sigue adelante con una campaña de relaciones públicas que presenta a Rusia como una potencia incondicionalmente anticolonial que apoya un orden mundial más justo y equitativo.

En una entrevista recientemente publicada, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, expuso los principales puntos de conversación.

“Ciertamente estoy de acuerdo en que el concepto de dominación occidental promovido por Estados Unidos y sus países subordinados no prevé el desarrollo armonioso de toda la humanidad”, dijo.

“Por el contrario, debemos lidiar (con) el interminable esfuerzo de la minoría occidental por la expansión militar, política, financiera y económica. Sus lemas cambian: promueven la globalización, luego la occidentalización, la americanización, la universalización, la liberalización, etc. Pero la esencia sigue siendo la misma: se esfuerzan por subordinar a todos los actores independientes y obligarlos a jugar según las reglas que son beneficiosas para Occidente”.

Estados Unidos y sus aliados, continuó Lavrov, “están tratando de frenar la evolución natural de las relaciones internacionales y la formación de un sistema multipolar, o incluso revertir el proceso. No son reacios a utilizar métodos inapropiados e ilegales, incluido el uso de la fuerza o las sanciones unilaterales (no aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU), la información y la guerra psicológica, etc., para adaptar el mundo a sus necesidades”.

La ironía aquí es bastante rica. Rusia, después de todo, está librando una guerra contra Ucrania que Putin ha justificado en términos marcadamente imperiales.

Y el fin del mundo unipolar, en opinión de Putin, parece significar que Rusia puede emprender el sangriento negocio de ocupar Ucrania sin las trabas de las normas internacionales, bajo la falsa bandera de la liberación.