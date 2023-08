Jennifer Lopez celebra su primer aniversario de bodas con Ben Affleck

Así celebra Jennifer Lopez el cumpleaños de Ben Affleck 0:54

(CNN) -- Jennifer Lopez ha tenido mucho que celebrar últimamente.

La actriz y cantante celebró este domingo el primer aniversario de su lujosa boda con Ben Affleck, realizada el 20 de agosto de 2022 en su propiedad en las afueras de Savannah, Georgia.

Lopez publicó algunas fotos de ese día en sus cuentas verificadas de redes sociales y escribió: “Hoy hace un año”.

“Querido Ben

Sentada aquí sola

Mirando mi anillo anillo

Sintiéndome abrumada”, dice el pie de foto.

“Me dan ganas de cantar cantar

cómo terminamos aquí

sin un rebobinado/Dios mío/Esta es mi vida…”

Agregó los hashtags #DearBenPartII #ThisIsMeNow.

"This Is Me… Now" es el próximo noveno álbum de estudio de Lopez y “Dear Ben II” es una de las canciones incluidas en el nuevo trabajo.

Lopez lanzó el álbum “This is Me…Then” en 2002, que incluía la canción “Dear Ben”, una canción de amor sobre Affleck. Los dos estaban comprometidos en ese entonces, pero se separaron durante casi 20 años antes de volver a juntarse.

Affleck y Lopez se casaron por primera vez en una pequeña ceremonia en Las Vegas en julio de 2022 antes de celebrar con la segunda ceremonia en agosto.

La publicación del aniversario de bodas se produjo menos de una semana después de que Lopez le deseara un feliz cumpleaños a su esposo en su día especial, el 15 de agosto, con un video de ellos conduciendo el auto y cantando junto a Sam Cooke “[What A] Wonderful World".