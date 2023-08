Ministro de Deportes de España dice que el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso fue "inaceptable"

Jugadoras españolas reaccionan a su título en la Copa Mundial Femenina 2023 2:24

(CNN) -- El ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Iceta, habló sobre la polémica que ha generado el beso que el presidente de la federación de fútbol del país le dio a una de las jugadoras que celebraban la victoria en la Copa Mundial Femenina del país el domingo, y describió la medida como "inaceptable".



Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), le dio un beso sorpresa en los labios a la delantera Jenni Hermoso después de que la jugadora de 33 años recibiera su medalla de oro en el Estadio Australia en Sidney el domingo.

En declaraciones a la radio RTVE este lunes, Iceta dijo: "A mí me parece inaceptable. Vivimos un acontecimiento deportivo... pero también vivimos un momento de igualdad. Vivimos en un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Entonces todos debemos ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y acciones. Creo que es inaceptable besar a una jugadora en los labios para felicitarla”.

Iceta pasó a llamar a Rubiales para que se disculpe por sus acciones.

“Bueno, yo creo que primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas. Yo creo que es lo lógico y lo razonable, porque realmente es verdad que el momento que se vivió en Sídney fue un momento muy especial".

“Pero precisamente los que tenemos responsabilidades públicas debemos ser extremadamente cuidadosos porque estamos dando un mensaje al público y ese mensaje es la igualdad de derechos, el respeto, y como tal debemos evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse de manera que no es eso"

“Que no demostremos que quien está a cargo puede forzar un beso, eso no puede suceder. … Lo que me gustaría es escuchar su razonamiento y que se disculpe porque probablemente cuando vea las imágenes se dará cuenta de que tal vez en el momento se perdió”, concluyó Iceta.

En el programa de radio “El Tiempo de Juego” de la Cadena COPE, Hermoso habló del beso del domingo diciendo que “no se lo esperaba” pero que “fue por la emoción del momento, no hay nada más ahí. Solo va a ser una anécdota (de la época). Estoy absolutamente segura de que no explotará más”.

El mismo Rubiales habló con Radio Marca sobre el incidente con Hermoso el domingo y dijo: “¿El beso con Jenni? Hay idiotas por todas partes. Cuando dos personas tienen un momento de cariño sin ninguna importancia, no podemos escuchar idioteces. Somos campeones y me quedo con eso”.

Iceta no es la única figura política que se ha pronunciado sobre el incidente.

La cuenta X del partido político Sumar citó al miembro del Parlamento Europeo Ernest Urtasun en una publicación que pedía la renuncia de Rubiales. La publicación dice: “La imagen de la repugnante masculinidad de Rubiales no puede quedar impune. Hay mecanismos y protocolos que deben ponerse en marcha. Exigimos su renuncia”.