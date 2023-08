Pamela Anderson revela por qué ahora se maquilla tan poco

Nuevo tráiler de la serie "Pam & Tommy", de Hulu 1:09

(CNN) -- Pamela Anderson luce más natural en estos días, y hay una razón detrás de eso.

La estrella de "Baywatch" señaló que, en comparación con la época en la que actuaba en la serie a principios de la década 1990, ahora usa poco o nada de maquillaje.

Anderson le dijo a Elle que en ese entonces, simplemente hacía "lo que la gente me decía" en términos de su apariencia.

Sin embargo, ahora que está disfrutando de un renacimiento profesional con un libro, un documental y varias sesiones fotográficas de moda, incluso para Hugo Boss y Tommy Hilfiger, Anderson explicó que se maquilla muy poco, si es que lo hace.

Anderson relató que ha sido así desde la muerte de su exmaquilladora Alexis Vogel, quien falleció en 2019 luego de una batalla contra el cáncer de mama.

publicidad

"Era la mejor", dijo Anderson sobre Vogel. "Y desde entonces, sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no maquillarme".

El look desenfadado, según Anderson, es "liberador y divertido, y también un poco rebelde".

"Porque me di cuenta de que había mucha gente maquillándose a lo grande, y me gusta ir a contracorriente y hacer lo contrario de lo que hace todo el mundo", explicó. "Creo que todos empezamos a sentirnos un poco raros cuando nos hacemos mayores. Y yo me río de mí misma cuando me miro al espejo. Me digo: 'Vaya, esto es realmente... ¿qué me está pasando?' Es un viaje".