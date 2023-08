(CNN) -- La nave espacial india Chandrayaan-3 se dirige hacia la superficie de la Luna antes de su histórico intento de aterrizaje, y mientras lo hace está captando algunas imágenes impresionantes.

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) confirmó este martes que el Chandrayaan-3 está operando según lo programado y que "continúa una navegación tranquila". La nave espacial está lista para comenzar su descenso final hacia la superficie de la Luna este miércoles a las 5:45 p.m. IST (8:15 a.m. hora de Miami).

Si tiene éxito, esta misión marcará el primer aterrizaje suave en la superficie lunar de una nave espacial de la India y convertirá al país en el cuarto en lograr tal hazaña. Actualmente, Estados Unidos, China y la antigua Unión Soviética son las únicas naciones que realizaron alunizajes controlados de naves espaciales.

La agencia espacial de India transmitirá en vivo el intento de alunizaje a partir de las 5:20 p.m. IST (7:50 a.m. hora de Miami) el miércoles.

Este martes, la ISRO conmemoró la víspera del aterrizaje de Chandrayaan-3 al compartir fotos e imágenes captadas con cámaras en la nave espacial.

Se tomó una vista aérea de la Luna a 70 kilómetros (43,5 millas) sobre la superficie, que muestra características como el Mare Marginis, una gran mancha negra formada por antiguos golpes de asteroides en el borde extremo del lado cercano de la Luna.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.

The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!

The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY

