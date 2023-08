Rudolph Giuliani, de líder y persona del año a antihéroe 2:04

Nota del editor: John Philp es un periodista y cineasta que vive en Brooklyn, Nueva York. Con Matthew Carnahan, coescribió y dirigió el documental de 2003 "Rudyland" y está trabajando en una secuela. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen solo al autor. Lee más opinión en CNNEE/Opinión.

(CNN) -- El precipitado deslizamiento de Rudy Giuliani hacia la ruina política ya no ofrece sorpresa sino que inspira asombro. Cada vez que piensas que ha tocado fondo, desciende a otra grieta legal y ética.

Los mismos rasgos que alguna vez hicieron que Giuliani tuviera tanto éxito (su amor por el poder y su anhelo de ser el centro de atención) ahora alimentan su vertiginosa espiral descendente. Es un giro irónico sacado directamente de un drama griego. Después de todo, fue el filósofo griego Heráclito quien observó que “el carácter de un hombre es su destino”. Giuliani es esa máxima en forma humana.

El exalcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho que se presentará a las autoridades del condado de Fulton, Georgia, esta semana para enfrentar cargos, junto con su exdefendido y coacusado, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y 17 presuntos cómplices, por intentar anular las elecciones presidenciales del estado de 2020.

Al igual que Trump, enfrenta 13 cargos y niega haber actuado mal. "Esto es una afrenta a la democracia estadounidense y causa un daño permanente e irrevocable a nuestro sistema de justicia", dijo Giuliani, de 79 años, al reaccionar a los cargos.

La rica ironía del caso en su contra es que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó a Giuliani en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas de Georgia, o Ley RICO. Estas son las mismas leyes que Giuliani desempolvó para luchar contra la mafia cuando fue fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, de 1983 a 1989.

Giuliani utilizó los estatutos federales RICO para perforar el santuario interno del crimen organizado, atando a todos los convirtió a los jugadores en un caso único y unificado de conspiración. Cuando los mafiosos de bajo nivel comenzaron a enfrentar sentencias largas, muchos de ellos traicionaron a sus jefes, derribando a luminarias inteligentes como “Fat Tony” Salerno y Carmine “the Snake” Persico.

“Rudy, como fiscal, era considerado la flor y nata de la cosecha, lo mejor de lo mejor”, dijo Ken Frydman, quien fue secretario de prensa de la campaña de Giuliani para la alcaldía de 1993.

La carrera de Giuliani para acabar con la delincuencia se convirtió en leyenda, y Rudy se encargó de ello. Cuando se le entrevistaba para perfiles halagadores, ensalzaba su reputación de cazador de delitos con una misión en mente que había desbaratado a mafiosos a los que describía como "casi totalmente malvados".

(En el año 2000, Giuliani reconoció, sin embargo, que su propio padre y miembros de su familia extendida tenían vínculos con la mafia, luego de las revelaciones de su participación con el crimen organizado detalladas en un libro del reportero Wayne Barrett. Giuliani afirmó que los “errores” de su padre lo habían motivado a seguir una carrera en el cumplimiento de la ley).

Después de tomar medidas enérgicas contra Mulberry Street, que tenía fama de ser el lugar favorito de los miembros de la Cosa Nostra de Nueva York, Giuliani giró hacia una campaña para limpiar Wall Street. En 1988, utilizó la amenaza de RICO para obtener un acuerdo de US$ 650 millones con la casa de corretaje Drexel Burnham Lambert por presunto uso de información privilegiada.

Willis también ha utilizado las leyes RICO de Georgia para condenar a educadores de escuelas públicas por extorsión en un escándalo de trampas en exámenes y para presentar cargos contra el rapero de Atlanta Young Thug, acusado de liderar una banda criminal. (El artista de rap mantiene su inocencia).

En tiempos pasados, Giuliani podría haber apreciado maniobras legales tan astutas, pero calificó los cargos en su contra como “una aplicación ridícula del estatuto sobre extorsión” y calificó a Willis de fiscal “descuidada”. "Si ella trabajara para mí, la habría despedido", dijo Giuliani este mes.

A Giuliani se le prohibió temporalmente ejercer la abogacía en el estado de Nueva York en 2021 por impugnar los resultados de las elecciones de 2020 con “declaraciones demostrablemente falsas y engañosas”, mientras que un comité del colegio de abogados de Washington quiere que se le inhabilite por completo.

El gobierno de Giuliani en la Ciudad de Nueva York

Uno podría preguntarse, dada la gravedad de los cargos en su contra, cómo fue posible que Giuliani dirigiera la ciudad más grande de Estados Unidos. Es más fácil de entender si se sabe algo de la época en la que gobernó.

A principios de la década de 1990, la delincuencia en la ciudad de Nueva York era rampante. Giuliani hizo campaña para domesticar la ciudad. Durante su mandato como alcalde, la delincuencia disminuyó y la economía floreció. Sin embargo, la época también estuvo marcada por políticas fracturadas, políticas de parar a personas y registrarlas con prejuicios raciales y tácticas policiales violentas que provocaron que un número desproporcionado de hombres negros fueran agredidos y asesinados.

¿Y quién podría olvidar el escandaloso cortejo de Giuliani a algunos de los peores elementos de la fuerza policial de la ciudad? Incluyó su decisión, durante su campaña para derrocar al entonces alcalde David Dinkins, de dirigirse a una manifestación de agentes fuera de servicio en septiembre de 1992 que desembocó en un disturbio total.

La Policía, en su mayoría blanca (algunos de ellos con carteles racistas y difamatorios y coreando la palabra N) protestaba contra los planes de Dinkins, el primer alcalde negro de la ciudad, de instituir reformas a una junta civil de revisión responsable de examinar las acusaciones de mala conducta policial. El tumulto fue un punto bajo para un candidato a cuya eventual alcaldía no le faltaron ellos.

Entonces, los terroristas atacaron Estados Unidos.

Giuliani demostró ser un líder capaz y sorprendentemente empático el 11 de septiembre de 2001, así como sus oscuras consecuencias. "No sólo vamos a reconstruir, sino que vamos a salir de esto más fuertes que antes", dijo la noche después del ataque al país. Su liderazgo le valió un apodo que se quedó: el de alcalde de Estados Unidos.

Sin embargo, éste no era un Giuliani reformado. El mismo personaje que merodeaba por la ciudad antes del 11 de septiembre con ganas de pelear era el mismo tipo que caminaba hacia el lugar del ataque. Pero la tragedia había transmutado sus defectos en fortalezas.

“La confianza en uno mismo, la arrogancia... todas esas cosas eran exactamente lo que necesitábamos en los días posteriores a la crisis”, me dijo en ese momento el locutor de radio Ron Kuby para “Rudyland”, el documental que codirigí con Matthew Carnahan.

Giuliani nunca volvió a ser tan bueno. Días después de los ataques, planteó la idea de revocar los límites de mandato para permanecer como alcalde. El público se burló. Expulsado de su cargo, comenzó a sacar provecho de su legado.

Publicó un libro muy vendido, “Liderazgo”, lleno de afirmaciones egoístas (y rotundamente desacreditadas). Fundó una firma de seguridad además de ofrecer servicios legales, con una lista de clientes que incluía a un oscuro jeque qatarí y Purdue Pharma, la muy criticada compañía farmacéutica cuyo fármaco altamente adictivo OxyContin es el culpable de gran parte de la actual crisis de los opioides.

En 2008, Giuliani se postuló para la nominación presidencial republicana. Joe Biden, en ese momento aspirante demócrata a la Casa Blanca, tenía su número. “Sólo menciona tres cosas en una oración: un sustantivo, un verbo y el 11 de septiembre”, bromeó Biden. Giuliani abandonó la carrera y volvió a su primer amor, el engrandecimiento personal. Se tambaleaba en la sala de goma de los medios de derecha, aparentemente diciendo lo que se le pasaba por la cabeza.

En 2016, Giuliani apoyaba la campaña presidencial de Trump. Su alianza era fea pero sencilla: Trump necesitaba a Giuliani para apuntalar el apoyo republicano; a Giuliani le gustó la atención. “¡Lo que yo hice por Nueva York, Donald Trump lo hará por Estados Unidos!”, tronó Giuliani en la Convención Nacional Republicana de ese año.

Pero apoyarse en Trump sólo hizo que el descenso de cada hombre fuera más sórdido y rápido. Como abogado personal y agregado de Trump, Giuliani se enteró de una historia incompleta que involucraba a Hunter Biden. Fue uno de los eventos que llevó a Trump a llamar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2019 y alentarlo a encontrar información sucio sobre el padre de Hunter, el entonces candidato presidencial Joe Biden. Posteriormente, Trump fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Negó cualquier irregularidad.

Mientras tanto, las indignidades se acumulaban para Giuliani. Lo captaron en un cameo comprometedor en una película y luego lo llamó un "trabajo exitoso". Para difundir su idea incoherente de que Trump había ganado de alguna manera las elecciones de 2020, Giuliani eligió como lugar no el ostentoso hotel Four Seasons, sino el Four Seasons Total Landscaping, una empresa local en Filadelfia, encajada entre una librería para adultos y un crematorio.

En una conferencia de prensa días después, Giuliani pareció literalmente derretirse, mientras un líquido oscuro goteaba por su rostro.

Sobre la situación actual de Giuliani: fue acusado. Está tan arruinado que ha tenido que pedirle al legendariamente tacaño Trump que le ayude a pagar sus facturas legales. Y por si acaso, se enfrenta a una demanda por agresión sexual presentada por un exasociado. (Giuliani ha negado vehementemente la acusación).

Pero, diablos, como un antiguo fiscal histórico ahora acusado en posiblemente el drama legal más visto del país, al menos está de nuevo en el centro de atención. "No se podría inventar semejante ironía", dijo Frydman.

Así es Estados Unidos. Giuliani puede defender su caso hasta llegar al Supreme Courtyard by Marriott. Pero dondequiera que termine su historia, la habremos visto venir desde el principio.