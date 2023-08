Trump acepta fianza de US$ 200.000 por caso de Georgia 6:50

(CNN) -- A la espera de la entrega del expresidente Donald Trump en la cárcel del condado de Fulton, el jueves, algunos de los 18 acusados por cargos estatales por sus esfuerzos para interferir en los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia comenzaron a entregarse este martes.

"Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser ARRESTADO por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis”, escribió Trump este jueves en Truth Social. La fecha se fijó este lunes durante las negociaciones con la Oficina de la Fiscal de Distrito, Fani Willis, sobre su fianza y las condiciones de liberación. Justamente, horas antes, el equipo legal de Trump acordó una fianza de US$ 200.000 tras reunirse con la Fiscalía, según documentos judiciales revisados por CNN.

Los otros 18 acusados ​​dijeron que se entregarán voluntariamente ante la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Scott Hall, quien trabaja como agente de fianzas en Atlanta, se convirtió en el primer acusado en entregarse en el caso el martes por la mañana. Por su parte, el abogado conservador John Eastman planea entregarse el miércoles, según un documento.

Hall se enfrenta a siete cargos, incluido el de asociación ilícita, que es fundamental en la acusación de Willis, así como varios cargos derivados de las acusaciones del condado de Coffee. La acusación del jurado investigador del condado de Fulton afirma que Hall conspiró para acceder ilegalmente a los datos de los votantes y a las máquinas de conteo de boletas en la oficina electoral del condado de Coffee, el 7 de enero de 2021.

John Eastman, el abogado derechista que asesoró al expresidente Donald Trump en complots para interrumpir la certificación del Congreso de los resultados de las elecciones de 2020, también se entregó este martes.

Eastman es un presunto cómplice en el caso de extorsión que la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presentó contra el expresidente y los coacusados ​​por sus planes para interferir en las elecciones de Georgia. Eastman fue acusado por un jurado investigador de otros ocho cargos, además del cargo por violar la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por Mafiosos).

Eastman ideó y promovió un plan de seis pasos para que Pence anulara la victoria electoral de Biden mientras presidía la certificación del Colegio Electoral, el 6 de enero. También instó a los legisladores del estado de Georgia a nombrar electores republicanos falsos para reemplazar la lista legítima de electores demócratas. Una variedad bipartidista de académicos legales dijo que los esquemas de Eastman eran inconstitucionales.

Eastman también fue mencionado, aunque no explícitamente por su nombre, como un coconspirador no acusado en el caso de subversión electoral federal del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

También un abogado de David Shafer, uno de los 18 coacusados en Georgia, llegó en la mañana de este martes al tribunal del condado de Fulton. El letrado, Craig Gillen, no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si buscaba llegar a un acuerdo de fianza con Willis.

Por su parte, el senador del estado de Georgia, Shawn Still, quien actuó como elector falso en 2020 y fue acusado en el caso de subversión electoral del estado, llegó a un acuerdo de fianza con los fiscales este martes, aunque no está claro cuándo Still planea entregarse. El acuerdo de fianza de US$ 10.000 exige que Still sea liberado de la cárcel solo con su firma, sin aportar efectivo ni garantías.

Más abogados ​​llegaron al complejo del juzgado del condado de Fulton para las negociaciones de acuerdos de fianza para los 19 acusados. El fiscal especial Nathan Wade, junto con otro fiscal, también llegaron al Centro de Gobierno del Condado de Fulton el martes por la mañana.

Los dos abogados entraron al área segura de la oficina de Fani Willis, donde algunos de los 19 acusados ​​han negociado acuerdos de fianza.

En un caso usual en el condado de Fulton, cuando la policía realiza un arresto, el detenido ingresa en la cárcel y debe comparecer ante un juez de instrucción dentro de las 72 horas. Lo más probable es que ese no sea el caso de los señalados en la investigación por interferencia electoral. Debido a que ya han sido acusados y se espera que negocien los términos de la liberación y la fianza antes de entregarse en la cárcel, lo más probable es que no tengan una comparecencia inicial ante el tribunal, explicaron abogados a CNN.