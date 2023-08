El estreno de "Dune: Part Two" se pospone hasta 2024 debido a las huelgas en Hollywood

"Dune: Part Two" se estrenará en 2024.

(CNN) -- "Dune: Part Two", la tan esperada secuela de la épica película de ciencia ficción "Dune", de Denis Villeneuve de 2021, se pospondrá, anunció Warner Bros. este jueves.

Originalmente estaba previsto que la película, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, se estrenara el 3 de noviembre de este año.

En un correo electrónico enviado a CNN este jueves, el estudio confirmó que la secuela será pospuesta "debido a la huelga en curso de SAG-AFTRA". (Warner Bros. y CNN son parte de Warner Bros. Discovery).

Los actores de ese sindicato, el Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, han estado en huelga desde el mes de julio después del fracaso de las negociaciones con los estudios y las plataformas de transmisión sobre un nuevo convenio.

Los puntos conflictivos en esas negociaciones incluyen los pagos residuales, la transparencia con los datos de audiencia en las plataformas de transmisión y una portección actualizada contra la llegada de la inteligencia artificial a la industria.

La huelga de actores comenzó cuando los escritores de Hollywood estaban en huelga desde mayo por cuestiones similares, lo que efectivamente paralizó la actividad de producción cinematográfica en Hollywood.

Ambas entidades continúan actualmente en huelga, avanzando lentamente en las negociaciones con la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión).

Warner Bros. confirmó esta semana que, si bien se pospuso el estreno de "Dune: Part Two", los otros próximos lanzamientos importantes del estudio —como "Aquaman and the Lost Kingdom", "Wonka" y "The Color Purple" – todavía están programados para ser lanzados a finales de este año, en el mes de diciembre.