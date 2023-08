Guerra de Rusia en Ucrania, en vivo: se presume que Prigozhin, jefe del grupo Wagner, murió en un accidente aéreo

El Pentágono cree que Prigozhin está muerto, pero dice que no hay pruebas de que el avión fuera derribado por un misil tierra-aire

El portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, dijo este jueves que el Departamento de Defensa cree que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió en la caída del avión este miércoles en Rusia.

"No voy a entrar en los detalles de cómo recopilamos la información, salvo que, de nuevo, nuestra evaluación inicial, basada en una variedad de factores, es que probablemente murió", dijo Ryder.

Ryder también dijo que el Pentágono "no tiene ninguna información que indique ahora mismo" que el avión en el que viajaba Prigozhin fuera derribado por un misil tierra-aire.

CNN informó anteriormente que Estados Unidos no ha visto indicios de que un misil derribara el avión.

A primera hora de este jueves, cuatro funcionarios estadounidenses declararon a CNN que no había indicios de que el avión hubiera sido derribado por un misil.

Los servicios de inteligencia estadounidenses aún están evaluando las causas del accidente. Los funcionarios advirtieron que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero se están evaluando varias posibilidades, incluida una explosión a bordo que causara el accidente.

Otra fuente familiarizada con los servicios de inteligencia occidentales se hizo eco de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, afirmando que no había indicios de que se hubiera lanzado un misil.

Los funcionarios dijeron que EE.UU. no había visto ninguna información que indicara que el avión Embraer Legacy 600 fue alcanzado por un misil tierra-aire, que sería lanzado desde un sistema ruso de defensa aérea, o por un misil aire-aire de un caza ruso.

Personas familiarizadas con los servicios de inteligencia creen que el derribo del avión fue deliberado y que el objetivo era matar a Prigozhin. En los días y semanas posteriores a la rebelión del 24 de junio se debatió acaloradamente si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, intentaría matar al jefe de Wagner, más una cuestión de cuándo que de si lo haría o no.

"No sé a ciencia cierta lo que ha ocurrido, pero no me sorprende", declaró el presidente Joe Biden a la prensa el miércoles. "No hay mucho que ocurra en Rusia en lo que Putin no esté detrás".