Trump se entregó en Atlanta en la cuarta causa penal abierta en su contra este año. ¿Qué sigue ahora?

(CNN) -- Donald Trump se entregó este jueves en la cárcel del condado de Fulton, acusado de más de una docena de cargos derivados de sus intentos de revertir los resultados de las elecciones de Georgia en 2020. Se trata de la cuarta vez este año que el expresidente se enfrenta a cargos penales.

Trump pasó poco más de 20 minutos en la cárcel del condado de Fulton, donde fue procesado y puesto en libertad bajo fianza. Los registros de la cárcel muestran que mide 1,90 metros y pesa 97 kg, tiene los ojos azules y el pelo rubio o fresa. Su número de registro fue P01135809.

Poco después de salir de la cárcel se difundió la foto policial de Trump.

Se trata de la cuarta vez este año que el expresidente se entrega a las autoridades locales o federales después de que se presentaran cargos criminales contra él, episodios que nunca se habían visto en EE.UU. antes de 2023.

La escena de Trump viajando para ser arrestado mientras denunciaba que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas se repitió de nuevo el jueves, pero eso no sacudió la notable e inédita escena de un expresidente —y el principal precandidato del Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024— enfrentándose a una acusación criminal.

Trump calificó estar en la cárcel como una experiencia "terrible" y "muy triste" en una entrevista que tuvo más tarde el jueves con Newsmax, y añadió: "En toda mi vida no sabía nada de acusaciones y ahora he sido acusado como cuatro veces".

En abril, Trump fue fichado en Nueva York por cargos estatales relacionados con una trama de pagos de dinero por silencio. En junio, se entregó en un tribunal federal de Miami para hacer frente a los cargos en la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo indebido de documentos clasificados. Y a principios de este mes, Trump fue puesto bajo arresto en Washington y procesado por los cargos presentados por Smith en su investigación sobre los intentos de anular las elecciones de 2020.

Todos esos casos podrían llegar a un punto crítico el próximo año, al mismo tiempo que Trump se presenta a las elecciones presidenciales.

Estas son las principales novedades de un día histórico en Georgia:

Trump, en libertad bajo fianza de US$ 200.000

Al igual que la mayoría de sus 18 coacusados que ya se han entregado en la cárcel, Trump fue procesado rápidamente dado que él y sus abogados ya habían negociado su acuerdo de fianza. Trump aceptó una fianza de US$ 200.000 y otras condiciones de liberación, entre ellas no utilizar las redes sociales para atacar a los coacusados y a los testigos del caso.

Trump cubrió el costo de su fianza de US$ 200.000 poniendo el 10% y trabajando con una compañía de fianzas local de Atlanta llamada Foster Bail Bonds LLC, dijeron fuentes a CNN.

Trump salió de su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, el jueves por la tarde. Su avión privado aterrizó en Atlanta poco después de las 19:00 hora de Miami.

La comitiva de Trump se desplazó a la cárcel del condado de Fulton para su detención. Tras pasar unos 20 minutos en la cárcel, Trump regresó al aeropuerto, donde habló brevemente con periodistas antes de subir a su avión sin aceptar preguntas.

"No hicimos nada malo. Yo no hice nada malo y todo el mundo lo sabe", dijo Trump. "Nunca he tenido tanto apoyo y eso va también con los demás. Lo que están haciendo es una interferencia electoral".

Sustituye a su abogado de Georgia

Antes de entregarse, Trump sustituyó a su principal abogado en Georgia, Drew Findling, por Steven Sadow, un abogado con sede en Atlanta cuyo perfil en la web lo describe como un "abogado especial para defensa de cuello blanco y de alto perfil".

Una fuente cercana a Trump dijo que la decisión no estaba vinculada al desempeño de Findling, mientras que otra fuente que está familiarizada con Sadow lo calificó como el "mejor abogado de defensa criminal en Georgia".

Sadow recibió a Trump en el aeropuerto de Atlanta y le acompañó a la cárcel del condado de Fulton.

La fiscal pide que el 23 de octubre se haga el juicio

El jueves más temprano, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, solicitó el 23 de octubre como fecha para el juicio en el caso de subversión electoral que ha presentado contra Trump y 18 de sus aliados.

Aunque es demasiado pronto para decir si esa fecha es posible, de producirse sería el primero de los cuatro juicios penales de Trump.

Los abogados de Trump dijeron el jueves al juez de Georgia que se oponen a la fecha de juicio propuesta por Willis. También tratarán de separar su caso de Georgia del coacusado Ken Chesebro, que está tratando de acelerar los procedimientos y cuya solicitud impulsó la fecha de juicio sugerida por Willis.

El calendario propuesto por Willis pondría el proceso en velocidad rápida. La semana pasada, cuando se presentó la acusación, Willis dijo a los periodistas que intentaría que el juicio comenzara en un plazo de seis meses.

Expertos jurídicos dijeron entonces que ese calendario no era plausible, sobre todo porque Willis también ha indicado que le gustaría juzgar a los 19 acusados juntos. Los abogados de Trump y sus coacusados han adelantado la probabilidad de que se produzcan disputas previas al juicio que alargarán el proceso. Ya hay tres acusados que están intentando trasladar el caso a un tribunal federal, y se espera que el expresidente haga un intento similar por su cuenta.

Otro caso de extenso alcance contra el crimen organizado presentado por Willis sugiere que ese calendario no es realista. El caso, en el que se alega que Jeffrey Williams, el rapero Young Thug, y varios de sus asociados violaron la ley RICO de Georgia —el cargo clave en el caso Trump— ha avanzado lentamente hacia el juicio, a pesar de una medida de Williams para hacer valer su derecho a un juicio rápido.

Willis ha pedido que los 19 acusados sean procesados el mes que viene.