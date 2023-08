Muere Bob Barker, expresentador de “The Price Is Right”, a los 99 años

(CNN) -- Bob Barker, el presentador de “Price Is Right” cuyo dominio tranquilo, su travieso sentido del humor y su defensa de las cuestiones de bienestar animal lo convirtieron en un personaje querido en la televisión durante más de 35 años, falleció a los 99 años.

La noticia fue confirmada por su representante Roger Neal. No se proporcionó ninguna causa de muerte.

Durante más de tres décadas, Barker fue el presentador del clásico programa de juegos de la CBS que pide a los jugadores que hagan ofertas por artículos como un paquete de chicles, un paquete de palomitas de maíz y un candado para equipaje con la esperanza de ganar, mientras sus locutores pregonan: “¡UN CARRO NUEVO!"

El programa, que duró nueve años en los años 50 y 60 con Bill Cullen, regresó en 1972 con Barker. Permaneció durante 35 años y le pasó el micrófono al comediante Drew Carey en 2007.

Barker ganó 19 premios Emmy y un premio a la trayectoria en el proceso.

publicidad

Atribuyó el éxito de “The Price is Right” a su ritmo rápido y a su enfoque en la personalidad sin adornos de sus concursantes, quienes, a diferencia de otros programas, no fueron preseleccionados.

"Creo que a los televidentes les gusta ver a personas tal como están en el escenario haciendo estas cosas", dijo al Archive of American Television en 2000.

A pesar de toda la diversión al hacer “The Price Is Right”, Barker encontró su verdadera pasión en defender a los animales. Dedicó su nombre y cantidades importantes de su fortuna a programas para acabar con la crueldad animal y reducir la superpoblación de mascotas.

El elemento más visible de esa pasión fue su advertencia diaria a los espectadores de “The Price is Right” al final de cada transmisión cuando dijo: “¡No olviden esterilizar o castrar a sus mascotas!”

“¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como el hombre que dijo: 'esteriliza o castra a tus mascotas'”, dijo Barker al Archive of American Television.

Sus inicios en los medios

Barker, que era en parte nativo americano, nació como Robert William Barker en Mission, Dakota del Sur, una ciudad de 200 personas en la Reserva India Rosebud, el 12 de diciembre de 1923. Recordaba haber jugado baloncesto, pescar en el embalse local y sobresalir como estudiante allí. Su madre era maestra y su padre era trabajador de servicios públicos.

Asistió al Drury College en Springfield, Missouri, con una beca de baloncesto, pero abandonó dos años más tarde para unirse a la Marina de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, después de ver una fotografía de un aviador naval ataviado con su traje formal blanco.

“Pensé: ‘Si voy a ir a la guerra, quiero parecerme a ese tipo'”, le dijo a CNN en 2013. “Nunca había subido a un avión. Ciertamente no había pensado en lo que implicaba aterrizar uno en un portaaviones, y ni siquiera había visto el océano. Pero me encantó esa foto”.

Nunca llegó al combate. La guerra terminó antes de que pudiera ser asignado a una unidad marítima, por lo que regresó a Drury y comenzó a trabajar en la radio escribiendo noticias y haciendo una transmisión deportiva de cinco minutos para la estación de radio KTTS de Springfield. Con el tiempo, tuvo su propio programa de radio en Los Ángeles, "The Bob Barker Show".

Fue entonces cuando tuvo su oportunidad televisiva. Ralph Edwards, el productor y presentador de “Truth or Consequences”, buscaba un maestro de ceremonias para una nueva versión diurna del programa de televisión, un éxito de larga duración que Edwards había comenzado en la radio. Edwards escuchó a Barker y lo contrató para el trabajo.

NBC, que iba a transmitir el programa, no quedó impresionada. Según el libro "Television Game Show Hosts", la cadena le dio a Barker cuatro semanas para demostrar sus habilidades. El programa fue un éxito y Barker terminó presentándolo durante 19 años: en NBC hasta 1966 y luego en sindicación hasta 1975.

Cada año, el 21 de diciembre, el día en que Edwards le ofreció el trabajo, Barker y Edwards se reunían para tomar una copa de celebración. Edwards murió en 2005.

Su conversión por los animales

Barker hizo su debut como presentador de “The Price is Right” el 4 de septiembre de 1972, incluso mientras continuaba con sus funciones de presentador en “Truth or Consequences”.

A medida que avanzaba el programa, Barker se conectó cada vez más con el programa "¡Vamos!" eslogan utilizado para convocar a los concursantes fuera de la audiencia. Les dijo a los entrevistadores que la gente rutinariamente se lo decía en las calles a pesar de que él no lo acuñó; era solo parte del guion diario del programa.

Con el paso de los años, el programa de CBS se convirtió en parte del tejido cultural estadounidense, siendo la amabilidad de Barker una de las principales razones.

Manejó ágilmente a concursantes demasiado entusiastas, incluida una que perdió su blusa mientras saltaba de emoción, así como a algunos que simplemente no podían entender el juego.

En un momento dado, en 1987, decidió que ya no iba a teñirse el pelo. El público lo recibió con una gran ovación.

“Me estuve teñiendo el pelo durante años y empezó a ponerse azul”, dijo una vez. “Y luego le pusieron un tinte permanente y se puso rojo. Entonces decidí hacer algo patriótico y dejar que fuera blanco. Y aquí estamos".

A Barker también se le ocurrió la advertencia de “esterilizar o castrar a tus mascotas” con la que terminaba cada programa.

Barker dijo que el activismo animal con el que más tarde se asoció surgió gradualmente, en parte con la ayuda de su esposa, Dorothy Jo Gideon, quien murió en 1981.

Barker comentó al Archive of American Television que Gideon gradualmente dejó de usar pieles y cuero y se volvió vegetariana, lo que le ayudó a abrir los ojos a la difícil situación de los animales maltratados.

Un verdadero cambio se produjo durante la oportunidad de desempeñarse como presidente honorario de la semana “Be Kind to Animals” en Los Ángeles, dijo.

“A medida que me volví cada vez más consciente de la terrible explotación de los animales, me sentí obligado a cambiar la situación”, afirmó. Barker también se hizo vegetariano.

Escándalo y activismo continuo

Barker tuvo que soportar algunos escándalos menores. El presentador tuvo una relación de tres años con una de las "Bellezas de Barker", la modelo de "Price Is Right", Dian Parkinson, a finales de los años 80. Posteriormente, Parkinson presentó una demanda por US 8 millones, alegando acoso y despido injustificado. Un juez desestimó este último reclamo; Parkinson finalmente abandonó el primero.

Si bien Barker le dijo a Los Angeles Times en 2000: "Todo estaba en la mente de las mujeres", otras modelos también comentaron públicamente sobre los desafíos con Barker.

Además de sus llamamientos para reducir la superpoblación de mascotas (creó una fundación que proporciona subvenciones para campañas de esterilización y castración), Barker defendió el fin de las pruebas con animales, abogó contra el maltrato de osos y otros animales mantenidos en cautiverio en condiciones deficientes y donó cientos de miles de dólares a grupos de rescate de vida silvestre y otras organizaciones.

En 2008, hizo una contribución de US$ 1 millón a su alma mater para establecer el primer curso del país sobre ética animal.

Barker se ganó un nuevo grupo de seguidores en 1996 con su aparición en la comedia de Adam Sandler "Happy Gilmore", en la que terminó una paliza del personaje de Sandler con la atrevida réplica por encima del hombro: "Ya has tenido suficiente, pe***”.

"Nunca grabé 'Price Is Right' una vez que se lanzó 'Happy Gilmore' y el público no quería hablar conmigo sobre mi escena de pelea", dijo.

Estaba orgulloso de su mandato de “Price is Right”, pero aún más orgulloso del mensaje para esterilizar y castrar a las mascotas. Estaba decidido a que la campaña continuara después de su partida, aseguró en 2013, y no podría haber estado más feliz de que su sucesor Carey sintiera lo mismo.

“Cuando nos presentaron, antes de decir algo, Drew Carey dijo: 'Bob, voy a hacer ese tapón de esterilización y castración al final de cada programa mientras sea el presentador de 'The Price Is Right'”, recordó Barker. "Le dije: 'Drew, eres mi hombre'".

A Barker le sobrevive su compañera de varios años, Nancy Burnet. Su esposa durante 36 años, Dorothy Jo Gideon, murió de cáncer de pulmón en 1981. Los dos no tuvieron hijos y Barker nunca se volvió a casar.

Homenajes

Dos de las personalidades más notables asociadas con Barker rápidamente presentaron sus respetos a través de las redes sociales el sábado.

El coprotagonista de Barker en “Happy Gilmore”, Adam Sandler, tuiteó: “El hombre. El mito. El mejor. Un tipo tan dulce y divertido con quien pasar el rato. Me encantaba hablar con él. Me encantaba reírme con él. Me encantó que me diera patadas”.

“¡Todos los que conozco lo extrañarán! Un día desgarrador”, continuó Sandler. “¡Amor para Bob siempre y su familia! ¡Gracias por todo lo que nos diste!”.

Su sustituto de “Price Is Right”, Carey, tuiteó: “Un día muy triste para la familia Price Is Right y los amantes de los animales en todo el mundo. No ha habido un día en el set en el que no haya pensado en Bob Barker y no le haya agradecido. Llevaré su recuerdo en mi corazón para siempre”.